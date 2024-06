"D’Artagnans Tochter", "Der Exorzismus von Emily Rose", "Star Wars: The Acolyte" - mit Radiotipps

20.15 GRUSELIG

Das Geisterschloss (The Haunting, USA 1999, Jan de Bont) Vor 100 Jahren wurde Hill House als stattlicher Herrensitz erbaut, doch alle Bewohner wurden durch seltsame Ereignisse aus dem Schloss vertrieben. Hier veranstaltet Dr. Marrow (Liam Neeson) ein hinterhältiges Experiment zur Angsterforschung. Bis 22.00, ZDF Neo

20.15 MANTEL UND DEGEN

D’Artagnans Tochter (La Fille de d’Artagnan, F 1994, Bertrand Tavernier) Nonne Eloise (Sophie Marceau) flüchtet aus dem Kloster zu ihrem Vater nach Paris: D’Artagnan, Musketier im Ruhestand (Philippe Noiret), muss sich und seine drei Kollegen reaktivieren, um wiedervereinigt der flüggen Dame, die natürlich mitten in ein Komplott gerät, hinterherzueilen. Bis 22.15, MDR

22.00 TEUFEL

Der Exorzismus von Emily Rose (The Exorcism of Emily Rose, USA 2005, Scott Derrickson) Eine junge Frau, die an Epilepsie leidet, stirbt nach einer Teufelsaustreibung. Die Mischung aus Gerichtsdrama und Horrorfilm nach einer wahren Begebenheit glänzt durch das Aufeinanderprallen zweier Welten. Die säkulare Einrichtung des Gerichts befasst sich mit Glaubensfragen. Bis 23.50, ZDF neo

23.20 LIEBESGESCHICHTE

Lunchbox (Dabba, IND/D/F 2013, Ritesh Batra) Essen als Öffner der Herzen: Die in Mumbai lebende Hausfrau und Mutter Ila schickt ihrem Ehemann wie jeden Tag eine Lunchbox ins Büro, die aber stattdessen bei einem zurückgezogen lebenden Angestellten landet. Bis 1.00, 3sat

Streamingtipps

MODEGOTT

Becoming Karl Lagerfeld Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!) spielt Karl Lagerfeld. In der sechsteiligen Serie geht es darum, wie Lagerfeld zur bekannten Mode-Ikone wurde. Im Mittelpunkt stehen die Rivalität zwischen Lagerfeld und Pierre Bergé (dem Partner von Yves Saint Laurent) sowie Lagerfelds Gspusi mit Jacques de Bascher. Disney+

ELITÄR

Hierarchy Die Jooshin Highschool ist die exklusivste Bildungseinrichtung in Südkorea. Das Ziel: die Elite von morgen auszubilden. Druck, Mobbing, Erpressungen stehen an der Tagesordnung. Doch dann mischt ein Austauschschüler dieses hierarchische System auf. Sieben Folgen. Netflix

In der Jooshin High School geht ziemlich hierarchisch zu, hier wird die Elite des Landes ausgebildet. Doch dann mischt ein Austauschschüler diese exklusive Einrichtung ziemlich auf – "Hierarchy", sieben Folgen, jetzt neu auf Netflix. Netflix

NEUE GALAXIE

Star Wars: The Acolyte Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) trifft auf Kriegerin Mae (Amandla Stenberg), als er gerade eine Mordserie an Jedis untersucht. Die beiden begeben sich gemeinsam auf eine gefährliche Mission. Und die Gegner – wie könnte es auch anders sein – sind ärger, stärker, größer als vermutet. Disney+ ERROR Blackberry Die Serie erzählt vom Aufstieg und Niedergang des ersten Smartphones der Welt. Die Story wird supertrashig erzählt, Jay Baruchel, Matt Johnson und Glenn Howerton zeigen, wie durch das System Trial and Error erst ein Riesenerfolg kam, auf den ein tödlicher Absturz folgte. Paramount+

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Kalligrafie – Schreiben ist der Weg

Die Kunst der Kalligrafie ist alt und doch aktuell. Kalligrafie veredelt japanische TV-Spots und Etiketten in Supermärkten. Bis 10.00, Ö1

10.05 MSUIK

Klassik-Treffpunkt Zu Gast ist Klarinettistin Sharon Kam, sie spielt am Eröffnungswochenende der ersten "Jewish Weekends". Live aus dem Radiokulturhaus in Wien. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann stellt sich den Fragen von Volker Obermayr. Bis 12.56, Ö1 (Astrid Ebenführer, 8.6.2024)