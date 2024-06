Die Gratiszeitung Heute bringt ziemlich viele Interviews mit FPÖ-Chef Herbert Kickl, der sich sonst für andere Medien rarmacht. Warum nicht, man erfährt ja so selten, was die FPÖ und was Kickl denken, und wenn Heute meint, dass wir davon klüger werden ...

Mit dem üblichen FPÖ-Sound im Gepäck: Parteichef Herbert Kickl. AFP/ALEX HALADA

Jedenfalls gab es am 3. April ein "großes Kickl-Interview" quer durch den Gemüsegarten, dann am 21. April: "Führungsanspruch – Knalleransage von Kickl". Und jetzt, am 7. Juni, wieder ein großes Interview im Vorfeld der EU-Wahlen: "Kickl – ‚das ist grenzenlos dumm‘".

Was meint er? Also er meint, was SPÖ-Chef Babler bei Migration und Arbeitszeitverkürzung fordere, sei "grenzenlos dumm". Der übliche FPÖ-Sound also. Aber nun zu Kickls Kernaussage. Gefragt, ob er einen Öxit (Austritt aus der EU) ausschließen könne, sagt er: "Öxit ist nichts, was wir anstreben, aber auch nichts, was man auf alle Zeiten ausschließen kann." Übersetzung: Wenn’s leicht geht, könnten wir das schon machen. Putin wird schon ein Platzerl für uns haben. Und: "Man heiratet ja nicht, um sich scheiden zu lassen. Und trotzdem können mit der Zeit Umstände eintreten, wo es nicht mehr anders geht."

Ja, so Umstände wie in Großbritannien, wo man sich in einen Brexit hineinidiotisiert hat und jetzt die schweren wirtschaftlichen Folgen merkt. Die für Österreich übrigens genauso katastrophal wären. Das wäre "grenzenlos dumm". (Hans Rauscher, 7.6.2024)