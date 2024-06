In Villach ging ein Hagelunwetter mit Starkregen nieder (Symbolbild). imago images/Die Videomanufaktur

Villach – Ein heftiges Gewitter hat am Freitagnachmittag im Raum Villach zu mehreren Einsätzen der Blaulichtorganisationen geführt. Am Faaker See bei Villach wurden etwa zwei Personen, die mit einem SUP und einem aufblasbaren Kanu unterwegs waren, aus Seenot gerettet. Einige Einsätze wurden auch aus Villach selbst gemeldet, wo ein Hagelunwetter mit Starkregen niederging.

Das Wetter war am Nachmittag rasch umgeschlagen, weshalb man zu einer Kontrollfahrt auf dem See aufbrach, teilte die Österreichische Wasserrettung Faaker See mit. An der Nordseite des Faaker Sees herrschten bereits starker Wind und Regen sowie hohe Wellen und Hagel. Die Rettungsschwimmer bemerkten die beiden Wassersportler, nahmen sie ins Boot auf und brachten sie unbeschadet ans Ufer. (APA, 7.6.2024)