Primož Roglic Number one. IMAGO/Jan De Meuleneir

Saint-Pourcain-sur-Sioule - Primož Roglic hat auf der sechsten Etappe der Radrundfahrt Critérium du Dauphiné den Tagessieg gefeiert und sich damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden gesichert. Der Slowene vom Team Bora-hansgrohe setzte sich am Freitag im Zielsprint auf dem Collet d'Allevard gegen den Italiener Giulio Ciccone durch. Er verdrängte Remco Evenepoel von der Spitze und hat auf den Belgier nun 19 Sekunden Vorsprung.

Gregor Mühlberger belegte als bester Österreicher den 29. Platz, in der Gesamtwertung ist der Movistar-Fahrer 27. Rainer Kepplinger (Bahrain) war nach einem Sturz am Donnerstag auf der letztlich abgebrochenen und neutralisierten fünften Etappe nicht mehr am Start. Auch Roglic und Evenepoel waren in den Massenunfall involviert. (APA; 7.6.2024)