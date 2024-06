Dem 91-jährige Frank Stronach wird von den kanadischen Behörden unter anderem sexuelle Nötigung vorgeworfen. AP/Matthias Schrader

Toronto – Frank Stronach wurde am Freitag in Kanada verhaftet und wegen fünf mutmaßlichen Straftaten, darunter sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, angeklagt, wie die kanadische Polizei mitteilte. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und weitere englischsprachige Medien. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der 91-jährige Stronach wurde demnach in dem Torontoer Vorort Aurora verhaftet. Die Regionalpolizei gab an, dass sich die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe von den 1980er Jahren bis 2023 erstreckten. Brian Greenspan, der Anwalt, der Stronach vertritt, sagte, Stronach bestreite alle gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen "kategorisch". "Er freut sich auf die Gelegenheit, sich umfassend zu den Vorwürfen zu äußern und sein Vermächtnis als Philanthrop und als Ikone der kanadischen Geschäftswelt aufrechtzuerhalten", so Greenspan weiter.

Stronach wurde unter Auflagen freigelassen und werde zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Ontario Court of Justice in Brampton erscheinen, so die Polizei in ihrer Erklärung. Der Autoteile-Hersteller Magna habe laut Mitteilung keine Kenntnis von den Ermittlungen oder den Anschuldigungen, die über die Medienberichte hinaus erhoben wurden. "Stronach hat keine Verbindung zu Magna, seit er 2010 die Kontrolle abgegeben hat", sagte das Unternehmen in einer E-Mail laut Reuters. (Reuters, red, 8.6.2024)