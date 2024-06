Blick auf die Bühne des Sommernachtskonzerts. APA/MAX SLOVENCIK

Zwar hat bis heute keine Dirigentin ein Groß-Event der Wiener Philharmoniker geleitet. Dafür hat das Orchester mittlerweile einen anderen Vorwurf tatkräftig widerlegt: Dass es bei Prestige-Terminen an einer Allergie gegen Musik aus Frauenhand leidet. Wohl aus diesem Grund wurden bereits im Vorjahr Klänge von Lili Boulanger ins Sommernachtskonzert geschleust.

Und auch heuer ertönte bei der traditionellen Freiluftveranstaltung mit Gratis-Eintritt ein qualitätvoller, weiblicher Beitrag – nämlich von Augusta Holmès, zu Lebzeiten (1847-1903) eine Größe im Pariser Musikgeschäft: Ihr Orchester-Idyll "La nuit et l’amour" ist betörend nah am Wasser von Jacques Offenbachs "Barcarole" gebaut – und nimmt fast die Melodie des Operettenschlagers "Dein ist mein ganzes Herz" vorweg. Veredelt vom philharmonischen Schönklang, bürgten diese fünf Minuten vor Schloss Schönbrunn für Ganzkörpergänsehaut.

Abgesehen davon? Bestach das Sommernachtskonzert 2024 zwar nicht durch ein stringentes Programm, kredenzte aber für fast jeden Geschmack einen Ohrwurm. Ganz besonders für Opernfans, sang sich Lise Daviden mit ihrem Supersize-Sopran doch durch drei Arien.

Lise Davidsen und Dirigent Andris Nelsons. APA/MAX SLOVENCIK

Wobei: Ein Mikrofon tut ihr nichts Gutes. In Wagners "Dich, teure Halle, grüß ich wieder" (aus "Tannhäuser“), mehr noch in Verdis „Pace, pace mio dio" („La forza del destino“) mutete der Gesang der Norwegerin verwaschen an und neigte zur Schärfe – auch in der Übertragung auf ORF2, die traditionell einen weitaus besseren Sound liefert als ein Besuch vor Ort.

Berückend dafür, wie Davidsen den sanften Spitzenton inmitten der Verdi-Arie erklomm – und charmant immerhin, dass die gefragte Brünnhilde hier ausnahmsweise einmal Kálmáns Operettenschlager "Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland" anstimmte.

Ein Hitpanorama ohne Rede

Ganz daheim waren dagegen die Wiener Philharmoniker, wenn sie im Vollklang von Wagners "Walkürenritt" schwelgten. Dirigent Andris Nelsons bürgte dabei für zügige Tempi und geschmeidige Dynamik – Vorzüge, die dann auch den "Tanz der Komödianten" aus dem Opernklassiker "Die verkaufte Braut" schmückten. Deren Urheber, Bedřich Smetana, kam dank seines 200. Geburtstags überhaupt mehrfach zum Zug – am klangmächtigsten mit seiner "Moldau", die hier auch kammermusikalisch glänzte.

Beifall in diesem philharmonischen Hitpanorama aber auch für einen schnittigen Chatschaturjan-"Säbeltanz" und Schostakowitschs Zweiten Walzer aus der Suite für Varieté-Orchester, besser bekannt als das Lieblingsstück etlicher Straßenmusik-Akkordeons.

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, seine Ehefrau Margit (links im Bild) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) waren auch im Publikum. APA/MAX SLOVENCIK

Den routinierten Ausklang? Bildete ein weiteres Mal Strauß‘ "Wiener Blut", im Fernsehen traditionsgemäß garniert mit den Aufnahmen (mehr oder minder) beschwingter Hobbytanzpaare. Am Ende Applaus samt Blumenstrauß für die Protagonisten – und an dieser Stelle ein Ausdruck zarten Bedauerns: Schade, dass die Philharmoniker vor ihren rund 55.000 Gästen vor Ort auf eine Ansprache verzichtet haben.

Man hätte darauf hinweisen können, dass das Sommernachtskonzert heuer 20. Geburtstag feierte – und dass es einst als "Konzert für Europa" gegründet worden war. Wäre eine hübsche Anmerkung gewesen, gerade vor einer EU-Wahl in unionsskeptischen Zeiten. (Christoph Irrgeher, 8.6.2024)