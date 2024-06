Daumen nach oben: Es läuft bei Primoz Roglic. AFP/THOMAS SAMSON

Paris - Der Slowene Primoz Roglic hat seine Gesamtführung auf der Königsetappe der Dauphine-Rundfahrt mit dem zweiten Sieg in Serie ausgebaut. Der Bora-Kapitän behauptete sich am Samstag nach 155 km mit 4.300 Höhenmetern in Samoëns im Bergaufsprint einer kleinen Spitzengruppe vor dem zeitgleichen Matteo Jorgenson. Der US-Amerikaner ist nun auch im Gesamtklassement Roglic' erster Verfolger, denn der bisher zweitplatzierte Belgier Remco Evenepoel büßte im Schlussanstieg viel Zeit ein.

Mehrere der vielen von den Massenstürzen am Donnerstag angeschlagenen Fahrer traten am Samstag bei Regenwetter nicht mehr an. Ein weiteres Dutzend gab während der harten Etappe auf. Am Sonntag wartet als Abschluss des wichtigsten Vorbereitungsrennens vor der Tour de France am Plateau des Glières eine weitere Bergankunft.

Roglic führt vor dem Finale 1:02 Minuten vor Visma-Profi Jorgenson. Dritter ist der Kanadier Derek Gee (Israel/+1:13 Min.). Der belgische Ex-Weltmeister Evenepoel (Soudal) verlor fast zwei Minuten und ist nur noch Gesamtsechster. Roglic steht vor seinem zweiten Dauphine-Sieg nach 2022, sein damaliger Jumbo-Visma-Teamkollege und Vorjahressieger Jonas Vingegaard ist diesmal verletzungsbedingt nicht am Start. (APA; 8.6.2024)