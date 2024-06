Ein möglicher Verbandsrekord von sieben Siegen in Serie wurde verpasst. Baumgartner traf wie zuletzt Krankl im fünften Länderspiel in Folge. Der Schweizer Ausgleich fiel noch vor der Pause

Konrad Laimer führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. AFP/FABRICE COFFRINI

St. Gallen - Die Serie ist gerissen, Österreichs Fußballnationalmannschaft verpasste den siebenten Erfolg hintereinander. Ein 1:1 in Sankt Gallen gegen die Schweiz ist nämlich eindeutig ein Unentschieden. Und überhaupt kein Beinbruch. Also bleibt der Verbandsrekord bei Hugo Meisl (1933/34) sowie bei Marcel Koller und Franco Foda, die sich die Marke 2017/18 teilten. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick kann damit leben.

Rangnick hatte sich im Kybunpark von Sankt Gallen "ein schönes Spiel" erhofft, wobei Ästhetik im Fußball auch Geschmackssache ist. Im Vergleich zum 2:1 gegen Serbien nahm er gleich acht Änderungen vor, nur Nicolas Seiwald, Romano Schmid und Christoph Baumgartner sind übriggeblieben. Marcel Sabitzer hatte aus mentalen Gründen auf die Teilnahme verzichtet, er nagt noch an der 0:2-Niederlage der Dortmunder gegen Real Madrid im Champions-League-Finale. Im Tor stand wie angekündigt der von einer Hodenkrebserkrankung genesene Heinz Lindner, zuletzt war er vor 15 Monaten für die Nationalmannschaft tätig. Rechts verteidigte Salzburg Flavius Daniliuc, links Phillipp Mwene. Das Abwehrzentrum bildeten Philipp Lienhart und Gernot Trauner.

Vor Spielbeginn musste das Tornetz geflickt werden. IMAGO/Joeran Steinsiek

Lienhart trug einen blauen Kopfverband, er hatte sich im Training eine Platzwunde über dem Auge zugezogen. Florian Kainz bekam in der Offensive eine Chance, Michael Gregoritsch stürmte. Konrad Laimer werkte als Kapitän im zentralen Mittelfeld. Fünf bis sechs der Aufgebotenen, vielleicht sind es auch sieben, werden am 17. Juni beim EM-Auftakt in Düsseldorf gegen Frankreich zum Einsatz kommen. Der Schweizer Teamchef Murat Yakin schickte hingegen die Einser-Garnitur aufs Feld, die Stars Yann Sommer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Kapitän Granit Xhaka gehörten ihr logischerweise an. Die Schweiz startet am 15. Juni gegen Ungarn in die EM.

Geleitetet wurde das Spiel von der italienischen Schiedsrichterin Maria Caputi, schön langsam wird der Fußball zur Selbstverständlichkeit. Der Kybunpark war ausverkauft, allerdings fasst er nur 18.731 Fans. Das Match begann mit fünfminütiger Verspätung, ein Tornetz musste mit Kabelbindern geflickt werden, von der Schweiz ist man solche Schlampereien nicht gewohnt. Zunächst wurde abgetastet, man hat einander begutachtet. 5. Minute: Der famose Christoph Baumgartner startet aus der eigenen Hälfte ein Solo, er schaltet den Turbo ein, schüttelt die Schweizer Abwehr ab, rennt und rennt, lupft den Ball aus elf Metern an Goalie Sommer vorbei zum 1:0 ins Netz.

Ein Volltreffer: Christoph Baumgartner. EPA/GIAN EHRENZELLER

Der 24-jährige Baumgartner hatte auch gegen Serbien getroffen, es war sein 15. Tor im 38. Einsatz. Zudem hat der Leipzig-Legionär nun in den vergangenen fünf Länderspielen gescort, so eine Serie gelang zuletzt Hans Krankl im Jahr 1976. Die Schweizer hatten am 8. Juni 2024 dann zwar mehr Ballbesitz, viel eingefallen ist ihnen aber nicht, Lindner hatte quasi Freizeit. Die Österreicher standen kompakt und für ihre Verhältnisse tief, sie lauerten auf Umschaltmomente, es sah alles recht geordnet aus.

Bis zu 26. Minute: Ruben Vargas lässt den indisponierten Daniliuc aussteigen und zieht aus spitzem Winkel ab. Lindner lässt den gar nicht so scharfen Flachschuss nach vorne abprallen, Silvan Widmer staubt zum 1:1 ab. Bis zur Pause hat sich recht wenig getan, die Schweiz war etwas aktiver. Bei den Österreichern gefielen Baumgartner und Trauner.

Rangnick nahm einen Dreiertausch vor, Daniliuc, Kainz und Baumgartner raus, Stefan Posch, Florian Grillitsch und Patrick Wimmer rein. Grillitsch nahm die Position von Laimer ein, der Bayern-Legionär rückte vor. Das Spiel war eher zerfahren und chancenarm, die ÖFB-Auswahl verteidigte höher. 67. Minute: Das Abwehrzentrum wird gewechselt, Kevin Danso und Max Wöber ersetzen Trauner und Lienhart. Matthias Seidl erlöste noch Laimer (76.). Ein Schuss von Gregoritsch fiel zu unplatziert aus (82.), das Remis war schlussendlich leistungsgerecht.

Nun bekommen die Spieler und der Betreuerstab drei Tage frei, am Mittwoch wird das EM-Quartier in Berlin bezogen, die Anreise erfolgt individuell. (Christian Hackl aus St. Gallen, 8.6.2024)

Fußball-Länderspiel:

Schweiz - Österreich 1:1 (1:1)

St. Gallen, Kybunpark, 18.731 (ausverkauft), SR Maria Caputi (ITA)

Tore:

0:1 (5.) Baumgartner

1:1 (26.) Widmer

Schweiz: Sommer - Elvedi, Akanji (76. Stergiou), Rodriguez (76. Zesiger) - Widmer, Freuler, Xhaka (76. Sierro), Ndoye - Zuber (42. Aebischer), Vargas (67. Okafor) - Amdouni (67. Shaqiri)

Österreich: Lindner - Daniliuc (46. Posch), Lienhart (67. Wöber), Trauner (67. Danso), Mwene - Laimer (76. Seidl), Seiwald - Schmid, Kainz (46. Grillitsch), Baumgartner (46. Wimmer) - Gregoritsch

Gelbe Karten: Xhaka bzw. Seiwald, Wimmer

Reaktionen (via ServusTV):

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Es war ein unterschiedlicher Energielevel. In der ersten Hälfte haben wir irgendwas gespielt, im zweiten oder dritten Gang. Ab der 20. Minute haben wir, egal wo am Platz, keinen Zugriff gehabt. Ein bisschen Pressing geht nicht, es geht nur richtig oder gar nicht. Das ist wie ein bisschen schwanger, das geht auch nicht. In der ersten Hälfte hat mir auch das Defensivverhalten nicht gefallen. Das Tor war großartig gemacht von Baumi (Anm: Christoph Baumgartner), sonst haben wir bei eigenem Ballbesitz die Bälle viel zu schnell verloren. Das Problem war, dass die Spieler versucht haben, ein bisschen im Energieschonmodus zu spielen, das geht auch im letzten Testspiel nicht. In der zweiten Hälfte war es anders, deshalb hatten wir das Spiel wieder unter Kontrolle. Wir haben auch da nicht alles richtig gemacht, hatten aber Spielkontrolle. Wir waren in der zweiten Hälfte deutlich aggressiver, dann sieht das Spiel gleich ganz anders aus. Es hat gewirkt wie ein Heimspiel für uns, die Schweiz hat da gar keine gefährlichen Aktionen mehr gehabt."

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): "Mein Selbstvertrauen ist sehr groß, ich bin gut drauf, fühle mich gut. Ich habe ein gutes Gefühl für die Situationen aktuell, es freut mich, dass ich zur passenden Zeit in Form bin. Krank ist das falsche Wort, es gibt so Tage, wo man sich nicht hundertprozentig fit fühlt. So war es bei mir, ich war nicht auf dem Energielevel wie gewohnt. Man muss sich aber keine Sorgen machen, ich werde die drei freien Tage nutzen und dann topfit nach Berlin reisen. Auch wenn heute nicht alles perfekt war, wir haben wieder nicht verloren."

Michael Gregoritsch (ÖFB-Stürmer): "Es war ein gerechtes 1:1. Erste Hälfte war die Schweiz ein bisschen besser, gerade in den 20 Minuten vor der Pause. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert, am Ende war es so, dass das Pendel eher zu uns ausgekippt wäre, aber das Unentschieden geht okay. Wir freuen uns alle riesig, haben lange darauf gewartet, sind alle wie Löwen im Käfig, wollen losgelassen werden."

Gernot Trauner (ÖFB-Verteidiger): "Mir geht es gut, nach 65 Minuten spielen umso besser. Ich habe sehr viel investiert in den letzten Wochen, immer wieder kleine Rückschläge gehabt. Ich bin sehr zufrieden, wie es die letzten Tage gelaufen ist. Ich freue mich irrsinnig, mit 32 Jahren mein erstes großes Turnier mit dem Nationalteam zu spielen, das ist somit eine sehr große Sache für mich."

Konrad Laimer (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Es war auf jeden Fall ein intensiver letzter Test. Jeder weiß, was die Schweizer können. In der ersten Hälfte haben wir es nicht geschafft, einen guten Druck zu kriegen, in der zweiten Hälfte haben wir den Gegner mehr in seine Hälfte gedrückt. Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Test. Jetzt haben wir noch ein paar Tage zum Durchschnaufen, dann kann es losgehen. Wir haben so eine starke Dynamik in der Mannschaft und genug Selbstvertrauen."

Murat Yakin (Schweiz-Teamchef): "Wir mussten geduldig reagieren auf den frühen Rückstand. Wir haben das gut gelöst. In der ersten Hälfte haben wir das in der Defensive gut gemacht, wir haben keine Chance mehr zugelassen. In der Offensive haben etwas die Lösungen gefehlt. Der Gegner war aber auch gut vorbereitet auf uns."

Granit Xhaka (Schweiz-Kapitän): "Mit der ersten Hälfte können wir sehr zufrieden sein. Wir waren schon lange nicht mehr so dominant - gegen einen guten Gegner. Im letzten Drittel hat etwas die Konzentration gefehlt, die Ballannahmen waren nicht top, der letzte Pass war nicht top. Für das sind aber die Testspiele da, um sich weiterzuentwickeln. Insgesamt war es eine gute Leistung."