Russell zeigt auf. AP/Ryan Remiorz

Montreal - Mercedes ist im Qualifying für den Großen Preis von Kanada eine Art Revival gelungen. George Russell holte sich am Samstag in Montreal die zweite Pole Position in seiner Formel-1-Karriere. Der Brite fuhr exakt die gleiche Zeit wie Red-Bull-Star Max Verstappen, seine schnellste Runde war jedoch vor jener des Weltmeisters, dem noch eine Strafe drohen könnte. Dritter war Lando Norris im McLaren. Ferrari war abgemeldet, beide Autos fehlten in der Jagd auf die Pole.

"Umwerfend, es fühlt sich so gut an", sagte Russell und fügte hinzu, dass er hoffe, dass die Saison von Mercedes nun so richtig beginnt. "Ich freue mich auf morgen, wir haben den Sieg im Visier. Das Auto fühlt sich fantastisch an, seit wir diese Upgrades nach Monaco gebracht haben." Der Grand Prix wird am Sonntag ab 20.00 Uhr MESZ (live ServusTV und Sky) gefahren.

Ansage

Verstappen zeigte sich indes nicht niedergeschlagen. "Ich nehme es, ich hätte das definitiv vor dem Qualifying genommen. Wir hatten keine gute Vorbereitung auf den heutigen Tag, aber ich denke, es wird morgen ein interessantes Rennen", sagte der Niederländer.

Sergio Perez im zweiten Red Bull verpasste wie in Monaco schon den zweiten Qualifying-Abschnitt, er wurde nur 16. Danach setzte auf der Île Notre-Dame leichter Regen ein, nachdem es am Vortag heftigen Niederschlag gegeben hatte. Beide Ferrari, sowohl Monaco-Sieger Charles Leclerc als auch Carlos Sainz, verpassten die Teilnahme am dritten und letzten Quali-Segment. Leclerc war unmittelbar vor seinem Teamkollegen nur Elfter.

Im dritten Freien Training hatte Rekordchampion Lewis Hamilton schon mit einer Bestzeit aufhorchen lassen. Der Brite, später Siebenter im Qualifying, war dabei um 0,374 Sekunden schneller als Verstappen. In den Rennen waren Hamilton und sein Stallrivale Russell zuletzt weit weg von den Podestplätzen gewesen. Mercedes liegt in der Konstrukteurswertung nur noch auf dem vierten Platz.

Verstappen geht beim Großen Preis von Kanada auf die Jagd nach seinem sechsten Saisonsieg. In Monaco hatte es der Niederländer als Sechster zuletzt nicht auf das Podium geschafft. In der Gesamtwertung führt der 26-Jährige mit 169 Punkten vor Ferrari-Star Leclerc (138), der zuletzt bei seinem Heimspiel durch die Straßen von Monte Carlo triumphiert hatte. Dritter ist der Brite Norris (113). (APA, 8.6.2024)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Monaco am Samstag in Montreal:

1. George Russell (GBR) Mercedes 1:12,000 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +0,000 Sek.

3. Lando Norris (GBR) McLaren +0,021

4. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,103

5. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls +0,178

6. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,228

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,280

8. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +0,414

9. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,701

10. Alexander Albon (THA) Williams +0,796

11. (in Q2 ausgeschieden) Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:12,691 Min.

12. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA) Williams 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:12,916

15. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:12,940

16. (in Q1 ausgeschieden) Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN) Sauber 1:13,366

18. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:13,978

20. Zhou Guanyu (CHN) Sauber 1:14,292

Rennen am Sonntag (20.00 Uhr/live ServusTV und Sky)