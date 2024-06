Der Cybertruck passt aufgrund seiner Größe nicht auf jeden Parkplatz. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die Geschichte klingt eigentlich nach einem klassischen Fall von selbst schuld: Ein Mann aus den USA will seinen Cybertruck verkaufen, weil der Edelstahlkoloss nicht in den Parkplatz in der Tiefgarage des Wohnhauses passt. Hätte er vor dem Kauf des Elektroautos eben ein Maßband benutzt. Aber: Die Geschichte ist in diesem Fall deutlich komplexer – und Tesla bleibt stur.

Blaine Raddon aus Salt Lake City, Utah, ist eigentlich begeisterter Tesla-Fahrer und hat bereits mehrere Modelle besessen. Als der Cybertruck vorgestellt wurde, hat er sofort eine Vorbestellung abgeschlossen. Die monatelange Vorfreude auf das neue Elektroauto wurde aber von einem anderen Ereignis überschattet: Raddons Frau trennte sich von ihm und er zog in eine Wohnung.

Als der Cybertruck schließlich geliefert wurde, musste der Mann feststellen, dass das Auto nicht in den Parkplatz vor seiner neuen Wohnadresse passt. Nur mit Mühe ist es überhaupt möglich, den fast sechs Meter langen und über zwei Meter breiten Truck in den Parkplatz zu bekommen. Ein- und Aussteigen sei enorm schwer, berichtet der Mann aus Utah.

Größer als erwartet

Gegenüber Business Insider berichtet Raddon, dass der Cybertruck sehr viel größer sei, als er erwartet hätte. Bestellt hat Raddon das Fahrzeug, ohne je einen Cybertruck in natura gesehen zu haben. Deshalb möchte Raddon nun seinen Cybertruck verkaufen und ein kleineres Fahrzeug anschaffen. So weit, so naheliegend, und eigentlich wäre die Sache auch nicht weiter berichtenswert. Aber: Tesla durchkreuzt derartige Pläne und drohte Raddon sogar eine Strafe von 50.000 Dollar an.

Das Problem ist eine Klausel im Kaufvertrag, die Tesla eigens für den Cybertruck eingefügt hat. Diese untersagt den Weiterverkauf des Fahrzeugs innerhalb eines Jahres. Damit will Tesla wohl verhindern, dass Wucherer Cybertrucks aufkaufen und teurer weiterverkaufen. In der Tech-Branche hat sich der Begriff "Scalping" (eigentlich eine Börsenstrategie) für dieses Problem etabliert. Der Elektroautohersteller versucht also mit harschen Klauseln in Kaufverträgen dem unliebsamen Phänomen Herr zu werden. Aber der Vertrag besagt auch, dass Tesla den Cybertruck zurückkauft, wenn man es "aus einem unvorhergesehenen Grund" verkaufen muss.

Das Problem: Bei Tesla behält man sich das Recht vor zu entscheiden, welcher Umstand einen Rückkauf rechtfertigt. Anschließend werden noch Gebühren für Verschleiß, Kilometerleistung (in den USA 25 Cent pro gefahrener Meile) und allenfalls notwendige Reparaturen abgezogen, um das Fahrzeug auf die "kosmetischen und mechanischen" Standards von Tesla zu bringen. Wenn Tesla das Auto nicht zurückkaufen will, kann man es selbst verkaufen, aber nur mit einer schriftlichen Zustimmung Teslas.

Klage schon bei Verdacht

Sollte man versuchen, ohne eine solche Zustimmung einen Cybertruck zu verkaufen, dann drohen empfindliche Strafen: Tesla wird den Verkäufer auf 50.000 Dollar oder den Verkaufserlös verklagen, je nachdem, welche Summe höher ist. Die Klausel tritt selbst dann in Kraft, wenn Tesla den "begründeten Verdacht" hat, dass jemand versucht, einen Cybertruck zu verkaufen. Und obendrein bekommt man in so einem Fall quasi Hausverbot bei Tesla und darf keine Fahrzeuge des US-Herstellers mehr kaufen.

Diese naturgemäß sehr umstrittene Klausel hat sich seither ein wenig verselbständigt, wie es in einem Bericht von Driving.ca heißt. Zuerst wurde die Klausel im November 2023 speziell für den Cybertruck eingeführt. Nach einem erwartbaren Aufschrei der potenziellen Kundschaft verschwand die Androhung drakonischer Strafen nach einigen Tagen still und heimlich aus den Vertragswerken. Im Dezember, also nur einen Monat später, als sich die Aufregung ein wenig gelegt hatte, war die Klausel ebenso heimlich wieder eingefügt worden.

Tesla bleibt stur

Aber zurück zu Raddon, dem unglücklichen Cybertruck-Besitzer. Auch er hatte die umstrittene Klausel in seinem Vertrag. Er hat Tesla um Zustimmung zum Verkauf des Fahrzeuges gebeten, was von dem Unternehmen aber abgelehnt wurde. Auch einen Rückkauf hat Tesla ausgeschlossen. Auch einen Tausch gegen ein kleineres Modell eines Teslas lehnte das Unternehmen ab. Raddon betonte, dass er gerne bereit wäre, den Wagen ohne Gewinn weiterzuverkaufen, um der Anti-Wucher-Klausel zu entgehen. Doch Tesla blieb stur und erteilte Raddon per Mail eine Absage.

Daraufhin versuchte Raddon es erneut und legte seine privaten Umstände offen: Eben, dass er zum Zeitpunkt des Kaufs des Cybertrucks in einem Einfamilienhaus lebte, er aber inzwischen aus dem Bundesstaat umgezogen ist. "Ich versuche, den unglücklichen Umstand zu beheben, dass der Cybertruck in meiner Lebenssituation nicht handhabbar ist", schrieb Raddon. Gleichzeitig berief er sich auf die Klausel, wonach ein Rückkauf des Fahrzeuges aus einem "unvorhergesehenen Grund" möglich ist. Eine Antwort von Tesla steht noch aus. (pez, 9.6.2024)