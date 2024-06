35 Kilo Zutaten werden in einem Hängekasten verstaut. Abwaschen, reinigen und befüllen muss man den Roboter aber noch per Hand

Assaf Pashut stellte seinen Chefee in der US-Show "Shark Tank" vor, stieß dabei aber auf eher wenig Interesse der Investoren. Disney/Christopher Willard

Im Silicon Valley dreht sich neben Künstlicher Intelligenz aktuell alles um das Thema Robotik. Es dürfte aber noch eine ganze Weile vergehen, bis humanoide Roboter Elektroautos herstellen oder gar zum gewohnten Anblick in den Straßen werden.

Geht es aber nach Assaf Pashut, dann übernehmen die Roboter als erstes aber die Herrschaft in der heimischen Küche. Pashuts Roboter ist aber keine humanoide Gestalt mit Kochjacke und Haube, sondern kommt in Gestalt eines ganz gewöhnlichen Hängekastens in der Küche daher. Darunter befindet sich je nach Ausführung eine verschiedene Anzahl von Kochtöpfen samt Deckel. Fertig ist der Chefee, quasi ein Thermomix auf Steroiden.

5.000 Rezepte soll der Roboter zubereiten können, vom einfachen Müsli über Suppen bis hin zum Thai-Curry. Gesteuert wird der Roboter natürlich per App. Das Interface wirkt wie ein wenig wie die App eines Lieferdienstes: Man wählt das gewünschte Gericht aus, gibt die Zahl der Mitessenden an, und gibt an wann die Speise fertig sein soll. Gleichzeitig kann man die gewünschte Menge an Zutaten in vordefinierten Grenzen einstellen.

Chefee - The Journey to make the first available kitchen robot

Hear the story behind the first commercially available kitchen robot for residential consumers. One that is affordable by the masses. Deliberate Media

Wahlweise kann man natürlich auch einen Sprachbefehl geben, der mit "Alexa, let's cook" eingeleitet wird. Ein Feature, das dem Start-up-Gründer sichtliche Freude bereitet. "Ich wollte immer schon mit meiner Küche reden", so der ehemalige Restaurantbesitzer.

Doch wie soll Chefee funktionieren? Das Gerät besteht aus den bereits erwähnten Kochplatten samt Töpfen, einem Roboterarm und zwei Hängekästen. In diesen befinden sich die Zutaten, die in transparenten Plastikbehältern verstaut werden. In ihnen landen etwa Bohnen, geschnittener Kürbis oder gehackte Zwiebeln. Bestellt man eine Speise, hebt der Roboterarm die Kochtöpfe an die richtige Position und die Zutaten purzeln in den Topf.

Anschließend kommt im Fall von Nudeln etwa noch Wasser und ein wenig Salz hinzu. Der Topf wird zurück auf die Herdplatte gestellt und schon beginnt der Garprozess, während im anderen Topf die Sauce zubereitet wird. Die Vorbereitungszeit soll maximal neun Minuten bei komplexen Rezepten betragen, da kommt die eigentliche Garzeit noch hinzu. Und nein, es ist keine Mikrowelle in Chefee eingebaut, wie man extra auf der Website betont.

Roboter ordert selbstständig Nachschub

Laut Pashut soll Chefee auch relativ wartungsfrei sein. Es reiche, den Küchenroboter einmal in der Woche zu putzen. Töpfe und Deckel muss man selber in den Geschirrspüler geben, das kann der Roboter nämlich nicht selbst. Ansonsten reicht es, die Oberfläche abzuwischen, betont Pashut.

Etwas mehr Aufwand dürfte die Instandhaltung und Wartung der Vorratsschränke beanspruchen. Die Plastikcontainer müssen einmal in der Woche getauscht und gesäubert werden, wenn sich verderbliche Zutaten darin befinden. Auch das Wiederbefüllen muss von menschlicher Hand erfolgen. Dafür kann der Chefee auf Wunsch zu Neige gehende Zutaten selbst nachbestellen und das auf Wunsch sogar schon vorgeschnitten. Geliefert werden die Zutaten von Amazon Fresh oder Instacart. Insgesamt sind in den beiden gekühlten Vorratsschränken 35 Kilo Lebensmittel gelagert.

Auch die Installation in der bestehenden Küche soll ohne größeren Aufwand möglich sein. Man müsse nur bestehende Hängekästen entfernen, um die Vorratsschränke aufhängen zu können. Alternativ gibt es den Chefee auch vormontiert in der Einbauküche zu kaufen, weshalb man mit einem Küchenhersteller aus den USA zusammenarbeitet, so Pashut. Die Installation sei in zwei Stunden erledigt und könne auch von Nicht-Robotikexperten durchgeführt werden. Wenn einmal etwas kaputt geht, dann ist das auch kein großes Malheur, meint zumindest der Firmenchef. "85 Prozent der Teile des Chefee kommen aus dem 3D-Drucker", erklärt Pashut.

Viele offene Fragen

Unklar ist, ob der Roboter in der Lage ist etwa Nudelwasser abzugießen und wenn ja, wohin dieses Wasser dann fließt. Auch auf die KI-Features, die Chefee antreiben, geht das Unternehmen nicht weiter ein. Chefee soll aber in der Lage sein, Rezepte mit Hilfe Künstlicher Intelligenz zu generieren. Angesichts von KI-Auswüchsen wie Klebstoff auf Pizza und dem Tipp täglich einen Stein zu essen, dürfte dieser Punkt aber für eher weniger Begeisterung sorgen.

Laut Pashut habe die Entwicklung des Chefee rund 400.000 Dollar gekostet. 24 Prototypen waren notwendig, bis alle Schwachstellen ausgemerzt waren. Der Marktstart stehe in den kommenden Monaten bevor, kündigt der Start-up-Gründer an. Günstig ist der Chefee mit kolportierten Kosten von rund 60.000 Dollar pro Stück nicht. Die laufenden Kosten für die Lebensmittelnachbestellung sind da noch nicht eingerechnet.

Auch die Investoren in der US-Sendung Shark Tank waren wenig begeistert von Chefee. Zu kompliziert, zu aufwändig, zu teuer, lautete das wenig schmeichelhafte Urteil. (pez, 9.6.2024)