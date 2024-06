Das 1:1 in der Schweiz war gar keine so schlechte Generalprobe für Österreichs Fußballteam. Bei der EM ist halt ein siebenter oder achter Gang notwendig

Christoph Baumgartner hat zum fünften Mal in Serie getroffen und Hans Krankls Serie egalisiert. EPA/GIAN EHRENZELLER

Wien – Es soll nichts Schlimmeres passieren. Österreichs Fußballnationalmannschat ist mittlerweile in der Lage, sich über ein 1:1 in Sankt Gallen gegen die Schweiz zu ärgern, diese Selbstkritik ist nicht zerfleischend, sondern erfreulich. Sie resultiert aus einer in den vergangenen Monaten, ja sogar Jahren erarbeiteten Stärke.

Abgesehen davon geht kein Team, sofern es nicht minderbemittelt ist, in einer EM-Generalprobe ans Limit oder sogar drüber, zu groß ist die Angst vor Verletzungen. Das Unterbewusstsein gehört zu gestandenen Profifußballern, da steigt man zumindest leicht auf die Bremse, vielleicht sogar bewusst und fest.

Ein bisschen schwanger

Teamchef Ralf Rangnick hat das allerdings nicht besonders gefallen, wobei er auch zugab, dass dieses Verhalten menschlich war. "Keiner will sich verletzen, das Große gefährden. Wir waren viel auf Reisen." Zudem habe man davor sechs Spiele in Serie gewonnen. "Alle loben uns in den Himmel. Jetzt sind wir auf einmal schon einer der Geheimfavoriten, dann macht man plötzlich ein bisschen weniger."

Es ist ein Jammern auf hohem Niveau, die Schweiz hat, vom Tor abgesehen, nur eine halbe Torchance gehabt, Österreich immerhin eine ganze. Der eidgenössische Teamchef Murat Yakin hatte die Einsergarnitur aufgeboten, da ist also noch Luft nach unten. Rangnick hingegen hatte durchgemischt, im Vergleich zum 2:1 gegen Serbien acht Änderungen vorgenommen. Es ist also Luft nach oben, wobei diese bekanntlich dann dünner wird.

Die Bremser haben es kapiert und Rangnicks Einschätzung gehört. In der ersten Halbzeit habe er die notwendige Energie vermisst. "Das nervte mich kolossal, es fehlten die Grundtugenden." Der 65-jährige Deutsche kann sich mitunter recht blumig ausdrücken. ,,Wir haben irgendwas gespielt, im zweiten oder dritten Gang. Ein bisschen Pressing geht nicht, es geht nur richtig oder gar nicht. Das ist wie ein bisschen schwanger, das geht auch nicht. Es gab überhaupt keinen ersten Sprint." Immerhin wurde "in der zweiten Halbzeit in den fünften, sechsten oder auch einmal in den siebenten Gang hochgeschaltet". Logischerweise vertraut Rangnick seinen Mannen. Das Wissen, gegen Frankreich, Polen und die Niederland bestehen zu können, ist einzementiert. Es bedarf halt eines siebenten oder achten Ganges.

Unterschiedsspieler

Am Samstag in St. Gallen hat Christoph Baumgartner in der fünften Minute den Turbo eingeschaltet und wunderbar getroffen. Im fünften Länderspiel hintereinander hat er gescort, das schaffte zuletzt Hans Krankl im Jahre 1976. Der 24-Jährige startet seit Monaten durch: im Team, nicht bei seinem Verein RB Leipzig. Was sich Rangnick "kaum vorstellen" kann. "Er strotzt vor Selbstvertrauen, ist bei uns ein Unterschiedsspieler, den wir unbedingt brauchen." Baumgartner trat nicht mehr zur zweiten Halbzeit an, er fühlte sich "leicht unwohl". Um die Nationen nicht in Schockstarre zu versetzen, ergänzte er. "Keine Sorge, ich werde topfit sein."

Das Schweiz-Spiel brachte selbstverständlich Erkenntnisse. Gernot Trauner und Philipp Lienhart bildeten ein vorzügliches Abwehrzentrum, sie sind eine Alternative zu Kevin Danso uns Max Wöber. Leo Querfeld hat man auch noch in der Hinterhand. Vor drei Wochen wurde über die Verletzungen und die mangelnde Praxis der Innenverteidiger gejammert. "Jetzt haben wir ein unerwartetes Luxusproblem", sagte Rangnick.

Wer am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich im Tor steht, ist offiziell nicht entschieden, es wird aber Patrick Pentz sein. Heinz Lindner patzte gegen die Schweiz beim Gegentor, ansonsten war er unterbeschäftigt, bekam keine Gelegenheiten, sein Können zu zeigen. Rechtsverteidiger Flavius Daniliuc und Florian Kainz hinterließen keinen bleibenden Eindruck. Auch Romano Schmid war schon stärker, Patrick Wimmer hat wohl die besseren Karten.

Stürmer Michael Gregoritsch überzeugte diesmal durch Ungefährlichkeit, er wurde aber auch schlecht mit Bällen gefüttert. Für Spielkultur in der zweiten Halbzeit sorgte Florian Grillitsch. Ob es reicht, liegt an Rangnick. Der STANDARD lehnt sich viel zu weit aus dem Fenster, tippt auf folgenden Startelf gegen Frankreich: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Wimmer, Gregoritsch. Der Teamchef muss sich natürlich nicht daran halten.

Kurzurlaub

Noch am Samstagabend hat sich die Mannschaft sozusagen aufgelöst, die Spieler verbringen drei Tage bei ihren Familien – abschalten, Kräfte tanken. Rangnicks Tipp: "Sie sollen nur Dinge tun, die sie gerne machen, wo sie Spaß haben." Aber nicht Fußballspielen, obwohl sie das schon sehr mögen.

Am Mittwoch, um 13 Uhr, müssen sie im Teamquartier in Berlin eingetroffen sein. Der Kurzurlaub ist auch deshalb vonnöten, um einem Lagerkoller, der bei aller Zuneigung und Harmonie nicht auszuschließen ist, vorzubeugen. Rangnick sagte: "Wir wissen ja nicht, wie lange wir in in Berlin sind. Die Vorfreude ist größer als die Anspannung." Die EM endet am 14. Juli. (Christian Hackl, 9.6.2024)