Donald Trump sammelte Spenden mit dem Versprechen auf weniger Regulierung von Kryptowährungen. REUTERS/Carlos Barria

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat sich drei Zeugen zufolge bei einer Spendengala in San Francisco für die Kryptowährungsbranche starkgemacht. "Er hat gesagt, dass er der 'Krypto-Präsident' sein wird", sagte Trevor Traina, ein Technologieunternehmer und ehemaliger US-Botschafter in Österreich, der Nachrichtenagentur Reuters zu der Veranstaltung am Donnerstag.

"Präsident Trump machte deutlich, dass die Biden-Gensler-Kreuzzüge gegen Krypto innerhalb einer Stunde einer zweiten Trump-Regierung zum Stillstand kommen würden", sagte Jacob Helberg, Berater des Datenanalyseanbieters Palantir, unter Hinweis auf den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Harmeet Dhillon vom Republikanischen Nationalkomitee sagte, Trump habe die Bedeutung der Kryptowährungen hervorgehoben.

Keine Einzelheiten zur Kryptostrategie

Dhillon zufolge nannte Trump keine Einzelheiten zu seiner geplanten Kryptostrategie. Nach ihren Angaben nahmen auch Führungskräfte der Krypto-Börse Coinbase sowie die Investoren und "Krypto-Zwillinge" Tyler und Cameron Winklevoss sowie weitere Krypto-Spitzenkräfte an der Veranstaltung teil. Diese wurde von den Technologieinvestoren David Sacks und Chamath Palihapitiya in Sacks' Haus im exklusiven Stadtteil Pacific Heights ausgerichtet. Trump nahm zwölf Millionen Dollar an Wahlkampfspenden ein.

Zwar gilt San Francisco als liberal geprägt, jedoch unterstützt dort eine wachsende Zahl von Risikokapitalgebern und Krypto-Investoren Trump. Mehrere von ihnen beklagen eine nach ihrer Darstellung übermäßige Regulierung der Branche. Trump dürfte Anfang November bei der Präsidentschaftswahl gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden antreten. Dieser unterzeichnete 2022 einen Erlass, der als erklärtes Ziel eine verantwortungsvolle Entwicklung digitaler Vermögenswerte hatte. In der Folge wurden Regulierungsbehörden wie die SEC und CFTC aufgefordert, Leitlinien und Regeln für die Kryptobranche auszuarbeiten. (APA, 9.6.2024)