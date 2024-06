Das Musiktheater "Der Findling" von Franz Hummel und Susan Oswell, im Alten Dom in Linz uraufgeführt, kreist um Anton Bruckner

"Der Findling", eine Oper über Anton Bruckner, bringt den Komponisten auf mehrere Darsteller verteilt. Oper Linz / Reinhard Winkler

Bruckner. Man weiß mittlerweile: würde 200, im September. Als Mensch ein Mängelwesen, dem es an gesellschaftlicher Geschmeidigkeit und körperlicher Zweisamkeit gebrach. Als Symphoniker ein Liebhaber von extensiven Steigerungen (samt abrupter Abbrüche) und extremen Kontrasten (polternde Allmacht versus poetische Vereinzelung). Ein Solitär, geboren in Oberösterreich, gestorben in Wien. Da wie dort feiert und gedenkt man nach Kräften.

Theodor Adorno habe von Bruckners siebter Symphonie als "Urgestein" gesprochen, schrieb Thomas Mann 1949 an seine Tochter Erika. Hermann Schneider hat seinem Textbuch des von Franz Hummel und Susan Oswell komponierten Musiktheaters den Titel Der Findling gegeben. Am Rande einer Flusslandschaft trotzt ein Fels der Zeit, "massig, kristallin", dunkel "und aber voll Glimmer". So wie Bruckners Werk?

Antons Stimmlagen

Doch im Alten Dom, in welchem Der Findling punktgenau zur Langen Nacht der Kirchen uraufgeführt wird, gibt es auch etliche menschliche Bruckners. Auf einem erhöhten, kreuzförmigen Steg, der den Mittelgang und die altarnahen Zonen der Jesuitenkirche ausfüllt (Bühne: Margherita Palli), tummeln sich Antons aller Altersstufen und Stimmlagen. Als mit X bezeichneter Protagonist hat Martin Achrainer die Hauptlast des Schicksals des einstigen Domorganisten Bruckner zu tragen. Ausgestattet mit einem dunklen Anzug und einem eleganten blauen Leinenmantel, zieht der Österreicher einen schweren Schlitten und transportiert vermittels tragfähiger Kantilenen Leid. In der potenten Akustik des Gotteshauses gelingt dies dem Bariton auf eindrückliche Weise.

Zusammen mit den vier Mitwirkenden von der Musiktheaterabteilung des Landestheaters Linz (Gotho Griesmeier, Manuela Leonhartsberger, Matthäus Schmidlechner und Dominik Nekel) kämpft und singt sich Achrainer durch eine märchenhafte Folge von Szenerien, die ihr Intendant ersonnen hat. Da gibt es – das absurde Theater lässt grüßen – einen Fluss und einen Fährmann, Suchende im Gebirge, einen Turm und einen vogelartigen Zwerg, der den kleinen Anton ins Innere eines Kristallpalasts bringt. Projektionen auf den Hochaltar (Video: Luca Scarazella) und vergangenheitsselige Kostüme (Sasha Nikolaeva) erhöhen den Schauwert von Lukas Hemlebs Inszenierung zusätzlich.

Fin-de-Siècle-Wehmut à la Berg

Die Klangwelten, die der im August 2022 verstorbene Franz Hummel und Susan Oswell im Auftrag des Landestheaters Linz zum Handlungsgang erschaffen haben, sind von einer eindrücklichen Wandelbarkeit. Fin-de-Siècle-Wehmut à la Alban Berg durchzieht Hummels Vorspiel, in den zwölf Szenen danach zieht Oswell alle Register ihres beachtlichen Könnens. Mit dem Bruckner Orchester Linz und den exzellenten Chören des Landestheaters sowie Organist Bernhard Prammer fächert Musikchef Markus Poschner alle Facetten der Partitur auf.

In diese hat die englische Komponistin auch eine Vielzahl von (teils kunstvoll verfremdeten) Zitaten aus Bruckner-Symphonien eingearbeitet und collageartig mit Neuem überblendet. Selbstredend, dass Oswell auch diverse kirchenmusikalische Praktiken virtuos einzusetzen versteht. Der größtenteils getragene Gestus der musikalischen Erzählweise wird in der Turmszene und bei der Begegnung des Knaben mit dem Zwerg kurz von Dramatik und Unruhe abgelöst.

Allmacht der Zeit

Ein Ballett der Meerestiere (Ensemble Tanz Linz, choreografiert von Yuko Harada) erinnert daran, dass einst Ozean war, wo jetzt Gebirge ist. Das barocke Interieur des Alten Doms, es erscheint in Relation zu den Jahrmillionen, die das Libretto solcherart umspannt, als eine fragile temporäre Kulisse: als ein Zeugnis einer Größe, die bald schon zerbröselt, hinweggespült werden wird von der Allmacht Zeit.

Am Ende des eindreiviertelstündigen Stücks lässt Schneider Glockentöne "vom Damals ins Immer" klingen. Auch in der Musik Anton Bruckners fand die katholische Glaubenswelt einen Nachklang, erhaschte einen zusätzlichen Zipfel vom Mantel der vermeintlichen Ewigkeit. Ineinander verschlungen, bald verklungen. (Stefan Ender, 9.6.2024)