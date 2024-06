Googles CEO Sundar Pichai sieht Google im Umbruch. REUTERS/Carlos Barria

Es sollte die Zukunft der Websuche sein, stattdessen lieferte Googles AI Overview peinliche und manchmal lebensgefährliche Antworten. Nun hat der Konzern die Notbremse gezogen und spielt nun deutlich seltener die KI-generierten Übersichtstexte bei Suchanfragen aus.

Die Idee war ja eigentlich nicht schlecht und sollte die Googlesuche für all jene besser machen, die primär nach schnellen Antworten suchen und sich nicht durch mehrere Links zu einem Thema klicken wollen. Aus den Suchergebnissen generierte Gemini ein wenige Zeilen lange Zusammenfassung. Das alles sollte keine wissenschaftliche Abhandlung sein, aber einen kurzen, brauchbaren Überblick zu einem Thema liefern.

Doch genau am Anspruch, "brauchbare" Resultate zu liefern, scheiterte Google. Schon bald nachdem das Feature in den USA eingeführt wurde, häuften sich Berichte über falsche, irreführende oder gar gefährliche Antworten. Die KI-Suche riet Nutzern etwa, Käse auf der Pizza mit ungiftigem Klebstoff zu befestigen. AI Overview schlug außerdem den Verzehr von Steinen vor, um den Mineralhaushalt des Körpers auszugleichen.

Das Problem lag daran, dass die KI-Software scheint in vielen Fällen seriöse Informationen nicht von Scherzen oder Satire unterscheiden kann. So fanden sich als Quellen für einige besonders lächerliche Behauptungen Spaßposts auf Onlineplattformen oder Artikel der Satirewebsite The Onion.

Google steigt auf die Bremse

Google kündigte daraufhin Verbesserungen an, unter anderem wurden Forenbeiträge und Antworten in Social Media weniger stark gewichtet. Außerdem wurde die Anzeige von KI-generierten Antworten für bestimmte Gesundheitsthemen eingestellt, wie das Unternehmen mitteilte.

Wie Futurism nun berichtet, dürften die Einschränkungen an AI Overview deutlich tiefgehender sein, als es die Informationen von Google vermuten lassen. So dürfte Google die neue Funktion mittlerweile deutlich sparsamer einsetzen, und nicht mehr alle Nutzerinnen und Nutzer erhalten die KI-generierte Übersicht.

Vor der Änderung wurden laut einer neuen Studie des SEO-Unternehmens Brightedge KI-Übersichten bei rund 84 Prozent der Suchanfragen angezeigt. Jetzt ist diese Zahl auf etwa 15 Prozent der Anfragen drastisch gesunken. "Der wahrscheinliche Grund dafür ist die Verringerung des Risikos falscher KI-Antworten, während die Verfeinerungen in einer öffentlichen Umgebung vorgenommen werden", heißt es in der Untersuchung.

Finanzielle Gründe

Die deutliche Einschränkung der KI-Übersichten dürfte auch finanzielle Gründe haben, vermutet der Gründer des "Search Engine Roundtable", Barry Schwartz. Erstens würde der Betrieb der KI wohl hohe laufende Kosten verursachen. "Außerdem funktionieren sie wahrscheinlich nicht so gut mit Google Ads und generieren daher weniger Einnahmen als eine Suchergebnisseite ohne KI-Übersichten, zumindest zu diesem Zeitpunkt", so Schwartz.

Wie die Analyse ergab, ist es wahrscheinlicher, dass AI Overview angezeigt wird, wenn man die Suche als Frage formuliert. Außerdem scheinen gewisse Schlagworte aus dem Gesundheitswesen eher zu einer KI-Übersicht zu führen. Einen Fehlschlag will die SEO-Expertin Lily Ray nicht erkennen: "Ich erwarte, dass Google dies im Laufe der Zeit ausweiten wird, da sie in der Lage sind, das Produkt zu verbessern", schreibt sie auf X, vormals Twitter. "Deshalb denke ich, dass sich Schlussfolgerungen über die aktuellen Auswirkungen von AIO (AI Overview, Anm.) im Laufe der Zeit als nicht zutreffend erweisen könnten." (pez, 9.6.2024)