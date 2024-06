Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. APA/EVA MANHART

Wien – Ein schwerverletzter Mann ist am Samstag in der Brunnengasse in Wien-Ottakring am Boden gelegen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei dem Betroffenen mehrere Stichwunden im Rücken fest. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Lebensgefahr bestand laut einer Aussendung der Polizei nicht.

Die Tatwaffe, ein 31 Zentimeter langes Messer, wurde von der Polizei in unmittelbarer Umgebung aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich des Yppenplatzes gekommen sein. (APA, 9.6.2024)