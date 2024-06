Jetzt anhören: Die Freiheitlichen gewinnen auf EU-Ebene stark dazu, die Grünen verlieren Stimmen. Was verheißt das für die kommende Nationalratswahl?

Die EU-Wahl ist geschlagen – zumindest mal in Österreich. Bis die offiziellen Ergebnisse für alle 27 EU-Staaten feststehen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber die ersten Trendprognosen für die österreichischen Parteien haben es schon in sich.

Die FPÖ fährt mit 27 Prozent ihr bestes Ergebnis seit Jahren ein. Das Rennen um Platz zwei bleibt zwischen ÖVP und SPÖ spannend. Die Grünen verlieren leicht an Zustimmung und liegen mit Neos Kopf an Kopf. Kleinstparteien wie die KPÖ ziehen nicht ins EU-Parlament ein.

Im Podcast liefert Petra Stuiber aus der STANDARD-Chefredaktion eine erste Analyse der Prognosen. Sie analysiert, wie sich die Causa Schilling auf das grüne Wahlergebnis ausgewirkt hat. Außerdem sprechen wir darüber, ob dieses Ergebnis dem Rechtsruck in Europa weiteren Schwung gibt und was wir daraus über die nahende Nationalratswahl in Österreich lernen. (red, 9.6.2024)