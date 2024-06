Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Tesla-Fan aus den USA hat ein Problem: Er will seinen Cybertruck verkaufen, aber der Hersteller lässt ihn nicht. Der Elektroautobauer beruft sich auf eine höchst umstrittene Klausel im Kaufvertrag. Wir haben uns den bizarren Streit angesehen und klären, warum ein zu kleiner Parkplatz eine zentrale Rolle in der Auseinandersetzung spielt.

Wer hätte nicht manchmal gerne einen seinen eigenen Chefkoch in der heimischen Küche? Mit Chefee kommt angeblich die nächstbeste Alternative zu einem Koch aus Fleisch und Blut an den Herd. Der Roboter beherrscht 5.000 Rezepte und wird per App gesteuert. Doch bis zum Replikator aus "Star Trek" ist es noch ein weiter Weg, denn der Chefee ist für niedere Dienste immer noch auf einen Menschen angewiesen.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Tesla droht mit 50.000 Dollar Strafe, wenn man den Cybertruck verkauft

60.000 Dollar teurer Roboter-Chefkoch beherrscht angeblich 5000 Rezepte

Perplexity.ai zeigt, wie man schon heute mit KI im Web suchen kann

Zeugen bei Spendengala: Trump will "Krypto-Präsident" werden

Microsoft sichert umstrittene Recall-Funktion nach Kritik besser ab

Britische Firmen mit Milliardenklage gegen Amazon

Musk: "Es wird kein überarbeitetes Model Y in diesem Jahr geben"

Kinderschutz ist bei Apple offenbar seit Jahren eine Baustelle

"Solar Vengeance": Meine Suche nach der Shareware-Perle aus der Kindheit

Sonos Ace: Das Stiefkind der Premium-Kopfhörer

Revolution oder bloß Kopie? Apple vor dem großen Sprung in die KI-Ära