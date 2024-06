Die Zeiten, in denen wir leben, sind unendlich und ermüdend langweilig in ihrer Vorhersehbarkeit

Der Wahlkampf ist am Ende. Die Nerven des gebeutelten Wahlvolkes auch.

Das Wahlvolk hatte ohne Zweifel viel zu ertragen, zeigte aber auch durchaus Anzeichen von Resilienz. Diese Resilienz wäre auch einigen der Wahlkämpfenden gut zu Gesicht gestanden. Aber leider: Sie tat es nicht. Die Selbstverblödung durch Selbstvermarktung (oder auch umgekehrt) befand sich stattdessen schwungvoll auf dem Vormarsch.

Man weiß nicht genau, ab wann diese Idee sich in den Hirnen diverser Spindoktoren Zutritt zu verschaffen suchte, jedenfalls nahm sie diese Hürde mit Leichtigkeit und setzte sich anschließend fest wie ein erfahrener Mietnomade, der sich hartnäckig weigert, den okkupierten Ort wieder zu verlassen. Infolgedessen tönte es also ungeniert hoffnungsvoll so: "Jetzt ist er da, der Papa!" und "Hallo, ihr Fußballmäuse!"

Infantilisierung und Selbstinfantilisierung können allerdings niemals taugliche Lösungen bieten. Beide liefern keine Antworten auf die so drängenden wie dringlichen Fragen unserer Zeit, in der Verlässlichkeit, Reflexion, Seriosität und Verantwortung heftig ersehnt und gebraucht werden. Den Witz mit dem chinesischen Fluch interessante Zeiten betreffend, kann man getrost stecken lassen. Die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht interessant. Sie sind unendlich und ermüdend langweilig in ihrer Vorhersehbarkeit. Aber gleichzeitig doch ziemlich angsterregend. (Julya Rabinowich, 9.6.2024)