Die Wählenden haben verschiedene Motive. Welche, erfahren Sie hier. IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Wie bei jeder Wahl wurden auch vor jener zum zehnten EU-Parlament Wahlberechtigte nach ihren Motiven befragt. Die vorliegenden Antworten entstammen einer Umfrage der Meinungsforschungsinstitute Foresight und ISA (Institut für Strategieanalysen) im Auftrag des ORF. In Online- und Telefoninterviews wurden zwischen 3. und 8. Juni 1239 Personen befragt, die repräsentativ für die österreichischen Wahlberechtigten stehen.

Spitzenpersonal diesmal kaum relevant

Erste gute Nachricht: Der mit Abstand wichtigste Grund, das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, ist nicht das Zahnpastalächeln auf den Wahlplakaten, sondern der inhaltliche Standpunkt der wahlwerbenden Parteien. Am stärksten ist dieses Motiv bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen ausgeprägt, von denen 57 Prozent gemäß dem Wahlprogramm entscheiden.

Die Spitzenkandidaten sind für die Wahlentscheidung kaum relevant. APA/HELMUT FOHRINGER

Relevante Nennungen sind noch Tradition ("Habe immer schon diese Partei gewählt") und das geringste Übel ("Keine andere Partei ist wählbar"). Wenig Relevanz scheint hingegen das Spitzenpersonal zu haben. Jeweils nur zwei bis sechs Prozent der Befragten wurden bei ihrer Wahl vorrangig von den Kandidatinnen und Kandidaten beeinflusst.

Die Niederlage der Spitzenkandidaten verdeutlicht folgende Grafik. Verglichen mit 2019 war diesmal der Wert der Menschen, die wegen der vermeintlichen Zugpferde zur Urne schritten, bei allen Parteien geringer – nur Andreas Schieder (SPÖ) konnte seinen (geringen) Wert halten.

Auffällig ist das vor allem bei der FPÖ, die mit Harald Vilimsky 2019 und 2024 ebenfalls denselben Kandidaten ins Rennen schickte. Vor fünf Jahren sagten noch 17 Prozent der FPÖ-Wähler, ihre Entscheidung fiel wegen Vilimsky auf die Partei; diesmal waren es nur noch drei Prozent.

Apropos FPÖ-Wähler: Sie sind mit großem Abstand die Einzigen, die sich mehrheitlich einen Austritt Österreichs aus der EU wünschen: 47 Prozent würden einem Öxit "sehr" oder "ziemlich" zustimmen, 42 Prozent hingegen "wenig" oder "gar nicht". Zehn Prozent sind unentschlossen.

Der Öxit ist bei den Wählerinnen und Wählern der FPÖ ein Thema. Christian Fischer

Anhänger aller anderen Parteien lehnen einen Austritt zu mehr als 80 Prozent ab.

Die wichtigsten Themen, die die Wählerinnen und Wähler in Österreich vor dem Urnengang diskutiert haben, waren Zuwanderung (44 Prozent), Sicherheit und Krieg (43 Prozent), Umwelt- und Klimaschutz (33 Prozent) sowie Wirtschaft (32 Prozent).

Wenig überraschend setzen sich diese Prioritäten unter dem Wahlvolk der unterschiedlichen Parteien jeweils recht unterschiedlich zusammen.

Bei den Grünen ist naheliegenderweise Umwelt- und Klimaschutz das bestimmende Thema – allerdings auch "nur" bei 52 Prozent.

Wie bei vielen anderen Aspekten in diesem Umfrageset weichen die FPÖ-Anhänger auch hier deutlich ab. Sie reden über kaum etwas anderes als Migration, und wenn doch, dann ist es häufig noch die Corona-Pandemie.

Heruntergebrochen nach soziodemografischen Merkmalen zeigt sich eine relativ ausgewogene Verteilung bei jungen Wählern unter 30 Jahren. In keiner anderen Gruppe haben Neos und KPÖ mehr Zuspruch, und auch an der Spitze dieser Kohorte gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen FPÖ, SPÖ und ÖVP. Die ältere Generation schwört noch am stärksten auf ÖVP und SPÖ, die Großparteien früherer Jahrzehnte.

Die Geschlechterkluft ist wie oft bei Wahlen in Österreich innerhalb der FPÖ am stärksten ausgeprägt, diesmal mit 29 Prozent Männern und 25 Prozent Frauen aber weit nicht so deutlich, wie es schon zu beobachten war.

Die Aufschlüsselung gemäß höchster formeller Bildung und Beruf ergibt eine deutliche Dominanz der FPÖ unter Personen mit Lehrabschluss und Arbeitern. Die Hochschulabsolventen verteilen sich recht gleichmäßig auf die schon bisher im EU-Parlament vertretenen Parteien, wobei die FPÖ mit 15 Prozent sogar hinter Grünen und Neos auf dem fünften Rang liegt.

Ihre Entscheidung haben die meisten Wahlberechtigten bereits zwei oder mehr Wochen vor der Wahl getroffen. Besonders früh waren sich FPÖ-Wählende sicher, besonders sprunghaft war die Neos-Klientel.

Negative Veränderungen

Mit 48 Prozent sagt fast die Hälfte der Befragten, dass sich die Europäische Union seit der letzten Wahl in eine eher negative Richtung entwickelt hat. Nur jeder Fünfte sieht eine Entwicklung zum Positiven. 2019 war das negative Bild der EU noch weit nicht so ausgeprägt.

Dass es sich bei dieser Wahl um eine Richtungsentscheidung für die Europäische Union handelt, befindet ebenfalls rund die Hälfte der Befragten.

(mcmt, 9.6.2024)