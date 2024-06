Mann ohne Gedächtnis in "The Tourist"; Servus TV-Sportchef Christian Nehiba; Sky-Doku über Sturm Graz’ Weg zum Double; kein Du-Wort im Swingerclub im "Blattsalat"

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Modeikone: Daniel Brühl würde Lagerfeld-Style "höchstens am Kölner Karneval tragen" - Nach Niki Lauda in "Rush" spielt der 45-jährige Deutsche wieder eine Ikone, dieses Mal den jungen Karl Lagerfeld in den 1970ern, zu sehen auf Disney+

Karl Lagerfeld und sein Lebensgefährte Jacques de Brascher führten eine abwechslungsreiche Beziehung. Daniel Brühl (li.) und Théodore Pellerin in "Becoming Karl Lagerfeld" bei Disney+. Foto: Disney+

Kopf des Tages: Servus TV hat die Fußball-EM, und Christian Nehiba ist ihr Gesicht - Als Sportchef von Servus TV verantwortet der Ex-ORF-Moderator die Übertragung der EM-Spiele. Der Privatsender hatte den ORF bei den Rechten ausgestochen

Günter Traxlers "Blattsalat": Kein Du-Wort im Swingerclub - Der ehemalige Verfassungsschützer und als Russland-Spion verdächtigte Egisto Ott entzog Karl Nehammer das Du-Wort, berichtete die "Krone". Es kam aber noch schlimmer

Mann ohne Gedächtnis: "The Tourist" geht weiter - Der unter Amnesie leidende Elliot wird dieses Mal in Irland von den Geistern seiner Vergangenheit gejagt – am Montag auf ZDF neo und in der ZDF-Mediathek

TV-Tagebuch: Sky-Doku über Sturm Graz’ Weg zum Double: Lernen vom Honigdachs - Der Sender hatte den richtigen Riecher, als er die Doku über das Innenleben von Sturm Graz in Auftrag gab. Sie ist seit Freitag zu sehen

Oliver Pocher ist nur "privat unsympathisch": Was ORF-Satiriker Klien nicht sendete - Tirols SPÖ-Chef hängt noch einmal über dem Jägerzaun beim Saisonfinale von "Gute Nacht Österreich"

1971-2024: Christophe Deloire, Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, verstorben - Der Journalist erlag im Alter von 53 Jahren einer Krebserkrankung

TV-Arzt und BBC-Podcaster: Britischer TV-Moderator Michael Mosley tot auf griechischer Insel Symi entdeckt - Er hat beim Wandern die falsche Route genommen und sei zusammengebrochen

Switchlist: "Monsieur Claude 2", EU-Wahl, Das schwarze Quadrat, Sehnsucht nach Grado, Der Regenmacher - TV-Hinweise für Sonntagabend.

Einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.