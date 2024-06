Die Umfrageinstitute lagen diesmal richtig. Harald Vilimsky und die FPÖ dürfen sich, laut Trendprognosen, über einen klaren Wahlsieg freuen. Noch nie ist die FPÖ an einem Wahlabend an erster Stelle zu liegen gekommen – nicht einmal unter Jörg Haider, auch nicht unter Heinz-Christian Strache in seiner Hochzeit. Ausgerechnet Vilimsky, dem Brachial-Rhetoriker, dem "Mann fürs Grobe", der schon vielen blauen Herren gedient hat und der sogar laut Bild das "ekelhafteste Plakat" dieses EU-Wahlkampfs geliefert hat, ist dieser historische Erfolg beschieden.

"Gegen alle anderen Parteien" ist das Motto der FPÖ - und auch von deren Wählern. AFP/JOE KLAMAR

Wer sich in den Tagen vor der Wahl umgehört hat, wird nicht erstaunt sein. Überraschend viele Menschen sagten da, im privaten Gespräch, sie hätten eigentlich "nix mit der FPÖ am Hut" – aber diesmal bekämen sie die Stimme. Weil: Alle anderen Parteien bräuchten dringend einen "Denkzettel". Frust wegen der massiven Teuerung, Grant wegen der Corona-Impfpflicht, aber auch Skepsis, was Klimaschutzmaßnahmen angeht, hatten sich in den vergangenen Monaten ausgebreitet. Dass FPÖ-Funktionäre eine bedenkliche Nähe zur Partei von Wladimir Putin und auch zu russischen Spionen pflegen, ist für FPÖ-Wählerinnen und -Wähler offenbar ebenso nebensächlich wie die zahlreichen, großteils strafrechtlich relevanten, "Einzelfälle" und die unverhohlenen Drohungen der FPÖ gegen den ORF und andere unabhängige Medien.

Proteststimmung

Selbst die reichlich absurde Forderung Vilimskys, ausgerechnet Viktor Orbán, der ungarische Unruhestifter in der EU, möge Kommissionspräsident werden, schreckte Wähler nicht ab. Die jüngste Market-Umfrage für den STANDARD zeigt noch eine weitere, alarmierende Entwicklung. Die Wahlmotivation vieler Befragter war demnach, "gegen alle anderen Parteien" zu wählen. Nun haben Protest- und Denkzettelstimmungen in der Bevölkerung von jeher der FPÖ genützt. Neu ist, dass dies mittlerweile so weit geht, dass FPÖ-Sympathisanten sogar die FPÖ als Kanzlerpartei sehen.

Dies lässt für ÖVP und SPÖ für die Nationalratswahlen nichts Gutes erahnen – und auch nicht für die Demokratie insgesamt. Denn Kickl und die Seinen machen kein Hehl daraus, was sie vom "System" (gemeint ist der liberale Rechtsstaat) halten. Wird der Rechtsruck in Österreich und jener in Europa die europäische Politik verändern? Dies ist keineswegs eine ausgemachte Sache. Noch können Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne gemeinsam im EU-Parlament gegensteuern – wenn sie dies wollen und auch durchhalten. Dazu kommt, dass die extreme Rechte im EU-Parlament zumindest vorerst heillos zerstritten ist.

Das Thema Migrations- und Asylpolitik zeigt, wohin es führt, wenn 27 Staats- und Regierungschefs das Diktum der "europäischen Zusammenarbeit" nicht ernst genug nehmen. Erst wurden Probleme negiert, dann nicht konsequent genug angepackt, am Ende wuchs das Thema allen über den Kopf. Drei Tage vor der EU-Wahl konnte sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz von der SPD vorstellen, Straftäter nach Afghanistan oder Syrien abzuschieben – bis vor kurzem ein rotes No-Go. Die SPÖ zog nach, die ÖVP hätte damit schon länger weniger Probleme. So wandert die politische Mitte kontinuierlich nach rechts. Diesen Erfolg hat die FPÖ längst, lange vor diesem Wahlsieg, eingefahren. (Petra Stuiber, 9.6.2024)