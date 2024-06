Am Tag nach der Wahl kehrt wieder Alltag in den liberalen Demokratien ein. IMAGO/Patrik Uhlir

Das Gute an Wahlen in liberalen Demokratien stellt sich am Tag danach ein: als Beruhigung, als Ernüchterung, eine Art Normalisierung. Mehrheitsverhältnisse mögen sich da und dort verändert haben. Manche Parteien feiern Zugewinne, andere freuen sich, dass sie mit einem blauen Auge davonkamen. Für wieder andere ist die Zeit vorbei. Aber eines bleibt in der Regel erhalten: Angesagte Umstürze oder Durchmärsche Einzelner finden nicht statt. Das demokratische Modell als solches bewährt sich. Parlamente bleiben vielfältig. Parteien müssen neue Bündnisse suchen, um sich Macht und Einfluss in Staat und Gesellschaft zu sichern. Das ist auf nationalen Ebenen so. Es gilt aber umso mehr bei Europawahlen, die naturgemäß besonders komplex sind.

Weil in nicht weniger als 27 Mitgliedsländern gewählt wird und sich an die 200 wahlwerbende nationale Gruppen dem Votum stellen, gleicht sich vieles aus, ist Vielfalt im Ergebnis praktisch garantiert. Kein Land, keine Ideologie ist so stark, dass sie allen anderen ihren Willen aufzwingen kann.

Kompromisse statt radikale Politiken

Nur wer bereit ist, mit anderen Kompromisse einzugehen, wer im wahrsten Sinne gemäßigte statt radikale Politiken umsetzen will, wird am Ende erfolgreich sein. Die Zeit der Wahlkampfsprüche ist passé. Seriöse Konzepte haben gute Chancen zu reüssieren. Manche glatte Lügen jedoch, wie zum Beispiel die Behauptung der Rechtspopulisten wie der FPÖ, die EU sei eine "Kriegstreiberin", gemeinsame Politik "Wahnsinn" und "Irrsinn", verschwinden in der Bedeutungslosigkeit.

Diese Grunderfahrungen der europäischen Demokratie und Vielfalt sind wichtig. Wie wird es weitergehen in Europa, wer wird in den kommenden fünf Jahren Politik und Wirtschaft bestimmen? Was bedeutet das für die Bewältigung der großen Problemfelder wie Krieg in der Ukraine, Migration, Sicherheit, Klimaschutz, Ertüchtigung von Industrie und Wirtschaft im globalen Wettbewerb? Einige Antworten darauf liegen nahe. Den Rechtsruck, der das gemeinsame Europa zum Einknicken bringen würde, wie von manchen behauptet, wird es nicht geben. Die Populisten bis extrem Rechten haben Mandate dazugewonnen, in manchen Ländern sogar stark. Aber sie werden keine Partner finden.

Verkraftbare Einbußen

Die Mitte im Parlament ist bestätigt, auch wenn vor allem Grüne und Liberale da und dort Einbußen verzeichnen. Dazu kommt, dass die beiden Spitzenkandidaten der stärksten Fraktionen, die die EU-Kommission führen wollen, einen Pakt mit extrem Rechten ausschließen: der Sozialdemokrat Nicolas Schmit kategorisch. Die Christdemokratin Ursula von der Leyen will sich maximal mit Italiens Giorgia Meloni absprechen, um sich eine Mehrheit im Parlament zu sichern.

Und selbst wenn die 27 Regierungschefs beschließen, partout jemand anderen für die Spitze der Kommission zu nominieren: Ihr oder sein Arbeitsprogramm ist gesetzt, mit der Fortsetzung von Green Deal, Migrationspakt, Ukraine-Hilfe etc. Da bleibt nicht viel Spielraum für Experimente. Europas politische Mitte hält. Das wäre ein gutes Ergebnis. (Thomas Mayer, 9.6.2024)