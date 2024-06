Laut ersten Prognosen wird Lena Schilling (rechts im Bild, Grüne) ins EU-Parlament einziehen. APA/HANS KLAUS TECHT

Die ÖVP hatte in erster Linie an sich selbst zu leiden, an einem nicht allzu charismatischen Spitzenkandidaten und an einem noch weniger charismatischen Kanzler im Hintergrund, der keinerlei Rückenwind zu entfachen in der Lage war. Das verzweifelte Heischen um Aufmerksamkeit, das Karl Nehammers Aufbäumen gegen ein Verbrennerverbot zugrunde lag, war eher dazu geeignet, Mitleid zu erzeugen, als Begeisterung zu entfachen. Reinhold Lopatka fuhr einen "Ja, aber"-Kurs, der zwischen Europa-Euphorie und thematischer Anbiederung an die FPÖ mäanderte, wenn auch in sehr seriösem Anzug. Die ÖVP trug ihre Biederkeit sehr anschaulich vor sich her.

Mäßige Prognosen

Beim grünen Koalitionspartner ist die Gemengelage ein wenig komplizierter, da trugen unterschiedliche Faktoren zum eher mäßigen Abschneiden bei. Zum einen liegt das an der Regierungsbeteiligung, die nicht hilft, die Glaubwürdigkeit der Grünen zu stärken. Aus der Oppositionsrolle heraus gelang es besser, Überzeugungen darzustellen. Jetzt, da die Grünen Teil des Establishments sind und sich ihre Anliegen abgeschliffen haben, fällt die Zuspitzung deutlich schwerer. Der Kampf ums Klima ist drängender denn je, in der Öffentlichkeit hat das Thema derzeit aber nicht die Bedeutung, die es verdient.

Das bekommen die Grünen zu spüren. Und dann Lena Schilling. Die Aufregung um ihre Person trug dazu bei, den Fokus weg von den Sachthemen zu lenken. Es war verblüffend, wie unprofessionell die Grünen damit umgegangen sind. Dennoch ist Schilling erstaunlich routiniert ins Wahlkampffinale eingebogen. Ob das Ergebnis trotz oder wegen Schilling zustande gekommen ist, wird Gegenstand intensiver Nachbetrachtungen sein. Für die Nationalratswahl müssen sich Grüne wie ÖVP aber grundlegend etwas überlegen, wenn sie nicht Hand in Hand in die Bedeutungslosigkeit entschwinden wollen. (Michael Völker, 9.6.2024)