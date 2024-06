Ursula von der Leyen würde gerne Präsidentin der EU-Kommission bleiben. AFP/MICHAELA STACHE

Nach den EU-Wahlen gibt es zwar Klarheit über die Kräfteverhältnisse im Parlament in Straßburg. Was das für das künftige Programm der EU-Kommission in der Legislaturperiode bis 2029 bedeutet bzw. wie diese Kommission zusammengesetzt sein wird und wer sie führt, das ist aber keineswegs gesichert. Das Wahlergebnis bietet dafür nur Anhaltspunkte.

Anders als in den Nationalstaaten üblich, wo die Parteienspektren relativ überschaubar und die möglichen Koalitionsregierungen gut berechenbar sind, ist die Machtverteilung bei 27 Mitgliedsstaaten kompliziert. Im EU-Parlament gibt es zwar ideologisch orientierte Fraktionen, derzeit sieben. Aber der Fraktionszwang ist schwach, nationale Interessen spielen eine Rolle, für Mehrheiten müssen stets neue Bündnisse gefunden werden.

Hohe Hürden

Die Konstituierung des Parlaments findet Mitte Juli in Straßburg statt. Auch wenn die Rechten und Rechtspopulisten an Mandaten zugewonnen haben, ist eine Zusammenarbeit wie bisher von Christdemokraten (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen (RE) wahrscheinlich. Gemeinsam mit den proeuropäischen Grünen haben sie eine Mehrheit.

Allerdings: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als Spitzenkandidatin des Wahlgewinners EVP den Anspruch auf das Amt stellt, kann sich keineswegs sicher sein, dass sie im Plenum eine Mehrheit für sich bekommt. Gemäß den EU-Verträgen muss sie direkt gewählt werden, mit einfacher Mehrheit. Dazu muss sie mit den Fraktionen über ein Programm verhandeln und sich eine breite Unterstützung erarbeiten.

Bevor sie sich überhaupt den Abgeordneten stellen kann, muss sie als Favoritin aber noch eine andere hohe Hürde überspringen: Den Vorschlag, wer an die Spitze der Kommission kommt, machen die Staats- und Regierungschefs. Sie sind völlig frei darin, jemanden zu benennen, der ihnen politisch zu Gesicht steht. Das muss kein Spitzenkandidat bei EU-Wahlen sein. 2019 etwa kickte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Wahlsieger Manfred Weber hinaus – und schlug von der Leyen vor.

Es könnte also auch sein, dass SP-Spitzenkandidat Nicolas Schmit oder jemand anderer als Präsidentin oder Präsident der Kommission nominiert wird. Der Italiener Mario Draghi wurde in diesem Zusammenhang bereits genannt. Wahrscheinlich ist das nicht. Denn im Europäischen Rat gibt es 13 Regierungschefs, die der EVP angehören, nur vier von der SP und vier Liberale. Entschieden wird am Ende mit qualifizierter Mehrheit, also nicht einstimmig. Ein Veto für einzelne Staaten gibt es nicht.

Abstimmung im November

Erst wenn von der Leyen oder jemand anderer gewählt ist, kann sie oder er darangehen, die Regierungen der Mitgliedsländer zur Entsendung von Kandidaten für die verschiedenen Kommissarsämter in Brüssel aufzufordern. Die Verteilung der Zuständigkeiten obliegt allein ihr oder ihrem Nachfolger. Jeder Kommissarskandidat muss sich allerdings auch noch in den Ausschüssen des Parlaments einer Anhörung in Bezug auf die konkrete fachspezifische Eignung stellen. Im November stimmt das Parlament dann über die gesamte Kommission ab. Es kommt aber immer vor, dass einzelne Kommissarskandidatinnen abgelehnt werden. (Thomas Mayer aus Brüssel, 9.6.2024)