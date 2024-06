Am Samstag konnte die israelische Armee einen Erfolg vermelden. Die Kritik an der Politik von Premier Netanjahu verstummte trotz des Jubels nicht. Bericht aus Jerusalem

Noa Argamani (hier auf dem hochgehaltenen Bild) gehört zu den Befreiten. Es gibt aber andere, die weiterhin in Geiselhaft sind. AFP/JACK GUEZ

Endlich wieder gute Nachrichten: Auch am Tag nach der spektakulären Geiselbefreiung durch israelische Streitkräfte war der Jubel in Israel groß. Überall wurden Bilder der vier Zurückgekehrten geteilt – man sah Umarmungen unter Tränen, überglückliche Verwandte. Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov and Shlomi Ziv waren nach acht Monaten Folter und Geiselterror endlich wieder in Freiheit. Sie alle waren am 7. Oktober vom Gelände des Nova-Festivals in Re’im im Süden Israels von Terroristen nach Gaza verschleppt worden.

Unter die Wiedersehensfreude mischten sich schmerzvolle Nachrichten: Noa Argamanis Mutter Liora leidet an einer Krebserkrankung im Endstadium. Und Almog Meir Jan musste erfahren, dass sein Vater nur wenige Stunden vor der Rückkehr seines Sohnes nach Israel verstorben war – an den Folgen einer langjährigen Krankheit, aber auch "an Trauer", wie ein Familienmitglied meint.

Am Sonntag gab es zwar viel Lob für den höchst komplexen Einsatz von Armee, Inlandsgeheimdienst und der Antiterroreinheit der Grenzpolizei, bei der ein Kommandant im Feuer der Geiselnehmer ums Leben kam. Je mehr Zeit verging, desto mehr kritische Stimmen mischten sich jedoch unter den Jubel. Denn der massive Aufwand, der betrieben wurde, um vier Gekidnappte in einem militärischen Einsatz zurückzuholen, zeigte umso deutlicher, wie dringend es eine Verhandlungslösung braucht, um die verbleibenden 116 Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas zu befreien. Und eine solche Lösung ist auch am Tag nach dem Freudensamstag so weit entfernt wie zuvor.

Riskante Operation

"Allen ist klar: So eindrucksvoll dieser Einsatz zeigt, wie überlegen Israels Geheimdienste sind, hat sich an unserer strategischen Lage nichts geändert – und an der Situation der Geiseln schon gar nicht", sagt Avi Kalo, früher Verantwortlicher für Befreiungsaktionen im Militärgeheimdienst der israelischen Armee. "Es ist realitätsfremd zu glauben, dass auch alle anderen Geiseln durch militärische Maßnahmen befreit werden können", so Kalo.

Diesmal hat es geklappt, weil die Koordinaten stimmten und die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns – auch dank Mithilfe der US-Armee – begrenzt werden konnte. Schon zuvor gab es Fälle, in denen Israels Geheimdiensten zwar bekannt war, wo sich die Geiseln befanden. Eine Befreiungsaktion wäre aber zu riskant gewesen.

Dass es diesmal gelang, stärke zwar die Moral der Armee und der Bevölkerung, sagt der frühere nationale Sicherheitsberater Giora Eiland. "Es ändert aber nichts an der Ausgangsposition: Die Hamas könnte einem Deal in mehreren Etappen zustimmen – aber nur, wenn er das Ende des Kriegs bringt."

Das Faustpfand der Hamas

Das ist für Israels Regierung jedoch inakzeptabel. Schon allein deshalb, weil nicht gesichert wäre, dass bei Gelingen eines Geiseldeals auch alle Verschleppten freigelassen werden. "Die Hamas wird darauf achten, dass immer ein paar Geiseln in ihrer Hand bleiben, um sie als Faustpfand zu benutzen", meint Kalo.

Der Zorn der Angehörigen jener, die sich immer noch in Gaza befinden, machte sich Samstagabend in Straßenprotesten Luft. Die Geiselfamilienplattform und ihre Sympathisanten gingen in allen größeren Städten Israels auf die Straßen, die Polizei schritt gewaltsam ein.

Die Wut der Demonstranten zielte auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab: Der ließ sich Samstagabend ausgiebig auf Fotos und Videos mit den zurückgekehrten Geiseln zeigen und rühmte sich selbst als höchstpersönlicher Geiselbefreier. Das erzürnte die Familien der übrigen Geiseln, die sich darüber beklagten, dass sich Netanjahu zwar für Erfolge verantwortlich erkläre, nicht aber für das monatelange Scheitern aller Verhandlungen.

Anders als viele andere Geiseln wurden die am Samstag Befreiten nicht in Tunneln festgehalten, sondern in Privatwohnungen, wo sie teils schwerem Beschuss aus der Luft schutzlos ausgeliefert waren. Zwei israelische Geiseln, die mehrere Monate lang zusammen mit Noa Argamani gefangen gehalten wurden, sollen bei einem dieser Luftschläge ums Leben gekommen sein.

Lokale Hilfe für Hamas?

Meldungen, wonach es palästinensische Zivilisten waren, die die Geiseln bei sich daheim festhielten, sollte man skeptisch sehen, mahnt Experte Avi Kalo: Die Hamas verbreite solche Meldungen gern, um sich damit zu brüsten, wie gut sie in der Bevölkerung Gazas verankert sei. Einen Bericht, wonach Argamani im Haus eines Aljazeera-Journalisten gefangen war, weist der Sender zurück: "Der Mann hat nie für uns gearbeitet", so Walid Al-Omary, Leiter des lokalen Aljazeera-Büros. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 9.6.2024)