ÖVP: Ende eines schwierigen Wahlkampfs

Reinhold Lopatka musste für die ÖVP in eine Wahl, die kaum zu gewinnen war. Florian Sulzer

Die ÖVP verbrachte die ersten Stunden des Wahlabends mit Bangen. Denn bei der ersten Trendprognose um 17 Uhr war noch offen, ob die Partei von Kanzler Karl Nehammer auf Platz zwei landet und mit rund 23,5 Prozent mit einem blauen Auge davonkommt – oder ob sie hinter der SPÖ auf Platz drei zu liegen kommt. Zu Redaktionsschluss war dieses Rennen noch offen. Der dritte Platz würde für die Partei freilich eine Niederlage bedeuten, die nicht schönzureden wäre.

Man muss dazusagen: Die Volkspartei konnte bei dieser Wahl quasi nur verlieren. Denn 2019 waren die Türkisen unter vollkommen anderen Voraussetzungen in die Europawahl gegangen. Sie profitierten nicht nur von ihrem damals extrem populären Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz. Just eine Woche vor der Wahl war damals auch das Ibiza-Video publik geworden, Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste zurücktreten, und seine Freiheitlichen waren schwer beschädigt. So konnte die ÖVP die Zugewinne, die der FPÖ lange prognostiziert worden sind, aufsaugen – und mehr als ein Drittel der Stimmen einheimsen.

Schwierige Kandidatensuche

Noch dazu hatte der langjährige "Mr. Europa" der Volkspartei, Othmar Karas, seiner Partei im vergangenen Herbst nach jahrelanger Entfremdung nun endgültig den Rücken gekehrt. Und das, nicht ohne scharfe Kritik am türkisen Kurs zu üben. Karas ist zwar wenig charismatisch, strahlte mit seiner europapolitischen Kompetenz und sachlichen Art aber weit in andere Teile des proeuropäischen Lagers aus. Diese Ausgangslage hat es der Partei erschwert, einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin zu finden. Türkise, die etwas zu verlieren hatten, winkten ab – schlussendlich konnte Reinhold Lopatka überzeugt werden, die absehbare Niederlage abzuholen. Der Steirer absolvierte einen soliden Wahlkampf.

Lopatka nutzte seine internationale Expertise geschickt, patzte auch rhetorisch nicht und transportierte das türkise Wahlkampfmotto "Europa verbessern, nicht zerstören" konsequent. Zuletzt betonte er das "breite Netzwerk", dass die ÖVP durch die Mitgliedschaft in der dominierenden Europäischen Volkspartei für die Interessen Österreichs nutzen könne. Die Abgrenzung vom rabiaten FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky gelang dem ehemaligen Klubobmann gut, auch wenn er selbst lange als Verbinder zu den Blauen galt. Und doch war es ein schwieriger Wahlkampf für die Kanzlerpartei – allen voran aufgrund der allgemeinen Stimmung im Land: Die ÖVP kommt auch in Umfragen zur Nationalratswahl im September nicht vom Fleck und matcht sich mit der SPÖ rund um die 20-Prozent-Marke um Platz zwei. Weit abgeschlagen hinter den führenden Freiheitlichen.

Platz eins als Ziel

Nichtsdestoweniger sprach Generalsekretär Christian Stocker beim Wahlkampffinale der Volkspartei am Donnerstag von "guter Stimmung", die es aber in den letzten Tagen vor der Wahl noch umzusetzen gelte, "damit das Wahlergebnis ein gutes wird". Das sei nämlich das Einzige, was zählt: "Wir wollen Wahlen gewinnen und keine Umfragen." Auf eine Prozentzahl als Ziel wollte sich Stocker wenige Tage vor der Wahl nicht festlegen. "Wir streben natürlich Platz eins an", sagte er noch am Donnerstag, was angesichts der Umfragedaten schon durchaus ambitioniert war. Und Stocker sprach davon, "wieder" fünf Mandate erreichen zu wollen, obwohl die ÖVP aktuell mit sieben Mandaten im Europäischen Parlament vertreten ist. Stocker hofft aber wohl, dass sich die Volkspartei auf dem Stand der EU-Wahl 2014 stabilisiert: Damals erreichte die Partei 27 Prozent – und fünf Mandate. Diese Mandatsstärke würde sich gemäß der ersten Trendprognose ausgehen.

Grüne: Grüne kämpften bis zuletzt um Platz vier

"Herz statt Hetze" war einer der Slogans von Lena Schilling (Grüne) im Wahlkampf. Regine Hendrich

Keine andere Partei hat einen so intensiven Wahlkampf hinter sich. Keiner der anderen Spitzenkandidaten wurde in den vergangenen Wochen so beäugt wie die grüne EU-Frontfrau Lena Schilling. Und für die Grünen ist der Ausgang der EU-Wahl diesmal auch längerfristig betrachtet von Bedeutung. Vordergründig ging es für die Grünen darum, wie viele Mandate sie halten konnten; ob sie auf dem vierten oder doch nur dem fünften Platz hinter den Neos landen; welche Rolle sie in der grünen Fraktion im EU-Parlament einnehmen können. Es geht aber auch um die Frage, mit wie viel Ballast die kleine Regierungspartei in den Nationalratswahlkampf zieht. Politische Kommentatoren sprachen im Vorfeld gar von einer Zerreißprobe, die den Grünen nach einem besonders schlechten Wahlergebnis bei der EU-Wahl drohen könnte. Am Wahltag lieferten sich die Grünen ein hartes Match mit den Neos um Platz vier. Beide Parteien lagen in der Trendprognose, die am Sonntag um 17 Uhr veröffentlicht wurde, bei 10,5 Prozent. Bei der EU-Wahl 2019 kamen die Grünen noch auf 14 Prozent, die Neos auf 8,4. Das Wahlergebnis lag erst nach Redaktionsschluss vor. Gemäß der Prognose würden die Grünen jedenfalls zwei Mandate halten – was einen Einzug Schillings und des Listenzweiten Thomas Waitz bedeuten würde. Zuletzt hatten die Grünen drei Sitze im EU-Parlament.

Einfluss der Causa Schilling

Das Wahlziel der Grünen lag bei 500.000 Stimmen. Das wurde wohl verfehlt. "Wir werden sehen", zeigte sich Schilling am Sonntag dann – bevor das Wahlergebnis feststand – auch selbst vorsichtig. "Das war ein langer Wahlkampf, und ich freu mich, dass der Tag jetzt da ist", erklärte sie auf dem Weg in ihr Wahllokal. Der Fall Schilling und der Umgang der Parteispitze damit hatte die grüne Kampagne überschattet, die auf die Person Schilling maximal zugeschnitten war.

Immerhin war aber kein Spitzenkandidat einer anderen Partei medial so präsent wie die junge Klimaaktivistin. Im Wahlkampf war Schilling im sogenannten Vertrauensindex der Nachrichtenagentur APA in der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung zwar massiv abgestürzt. Gleichzeitig hofften die Grünen auf einen Solidarisierungseffekt in der Kernwählerschaft – und darauf, dass viele, die durch den Fall irritiert waren, dennoch aus inhaltlichen Gründen für die "Klimapartei" abstimmen würden. Erste Wahltagsbefragungen zeigten, dass der Fall Schilling nur bedingt Einfluss auf das Wahlverhalten von Grünsympathisanten hatte.

Auswirkungen auf Herbst-Wahl

DER STANDARD hatte Anfang Mai darüber berichtet, dass Schilling über mehrere Menschen aus Politik und Medien schädigende Gerüchte verbreitet hat. In einem Fall musste sie eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Das betroffene Ehepaar Veronika und Sebastian Bohrn Mena hat dennoch Klage eingereicht. Auch das ist ein Grund, warum bei den Grünen viele Sorge haben, dass sich die Angelegenheit bis in den Nationalratswahlkampf ziehen könnte. In weniger als zwei Wochen – am 22. Juni – wird der grüne Bundeskongress stattfinden, auf dem die Bundesliste der Grünen fixiert wird. Danach wird feststehen, wer auf dem Bundeswahlvorschlag der Partei einen wählbaren Listenplatz bekommt.

Es wird ein hartes Rennen. Bei der vergangenen Nationalratswahl 2019 kamen die Grünen noch auf fast 14 Prozent. Dieses Ergebnis wird nach fünf Jahren als Juniorpartner in der Bundesregierung kaum zu halten sein. Im vergangenen Monat war die Zustimmung zu den Grünen in Umfragen zur Nationalratswahl zurückgegangen. Das zeigt der APA-Wahltrend, in dem die veröffentlichten Wahlumfragen gesammelt werden. Anfang Mai standen die Grünen noch bei knapp zehn Prozent. Zuletzt lagen sie bei etwas über acht.

FPÖ: Triumph für die blauen Umfragenkaiser

Harald Vilimsky bekommt im EU-Parlament nun mehr FPÖ-Kollegen. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Das blaue Wunder ist vollbracht: Satte 27 Prozent der Stimmen bescheren der FPÖ laut Trendprognose Platz eins bei der EU-Wahl. Das ist ein historisches Ergebnis für die Freiheitlichen: Bisher war es ihnen weder gelungen, eine Europawahl, noch, eine Nationalratswahl für sich zu entscheiden.

Verglichen mit dem Resultat von vor fünf Jahren hat die FPÖ sehr deutlich zugelegt: 2019 erzielte sie, angeknackst durch das damals erst wenige Tage bekannte Ibiza-Video, 17,2 Prozent der Stimmen. Daraus resultierten drei Mandate. Am vergangenen Wahlsonntag kam die FPÖ ganz knapp an ihr bisher bestes Ergebnis bei einer EU-Wahl heran. Bei der Österreich-Premiere im Jahr 1996 wählten 27,5 Prozent der Stimmberechtigten die Freiheitlichen. Das reichte damals aber nur für Rang drei – knapp nach ÖVP und SPÖ.

Scharfer Anti-Asyl-Kurs

Ein scharfer Anti-Asyl-Kurs, harsches Auftreten gegen Russland-Sanktionen und Hilfszahlungen für die Ukraine sowie der blaue Evergreen Corona waren die inhaltlichen Säulen, auf denen der blaue Erfolg fußt. Spitzenkandidat Harald Vilimsky provozierte im Wahlkampf mit dem rechtsextremen Kampfbegriff "Remigration", um eine Außerlandesbringung illegaler Einwanderer nach dem Vorbild des britischen Ruanda-Modells zu verlangen. Das "Sterben in der Ukraine" gedachte er rein durch Verhandlungen zu beenden.

Und er forderte eine "Aufklärungsplattform", auf der Whistleblower geheime Pandemie-Insights kundtun können. Dazu kamen Kritik an der Teuerung und am "Öko-Kommunismus" und die freiheitliche Konstante Anti-EU-Parolen: Eine "Verschlankung" der Union müsse her, das Europäische Parlament gehöre halbiert. Dass dieser Kurs in Zeiten von Krise und Unzufriedenheit mit Regierenden Erfolg verspricht, hatte sich bereits abgezeichnet: Umfragen hatten die FPÖ seit Wochen auf Platz eins gesehen – mit 25 bis 30 Prozent der Stimmen. Das änderten weder Aufreger wie Vilimskys isoliertes Festhalten an der skandalgeschüttelten AfD in der ID-Fraktion noch seine Präferenz für den ungarischen Ministerpräsidenten und Hardliner Viktor Orbán als Kommissionspräsidenten.

Beflügelte Freiheitliche

Für Basis und Funktionärsriege ist der blaue Sieg ein kräftiger Motivationsschub für die Nationalratswahl. Der Test ist bestanden, die Strategie geht auf. Mit einer solchen Bestätigung lässt es sich beflügelt in den Herbst gehen und Sympathisantinnen und Sympathisanten mitreißen. Im Mitte-rechts-Lager könnten bei der nationalen Wahl sogar Wählerinnen und Wähler zu überzeugen sein, die die EU-kritische Haltung der FPÖ am Sonntag noch abgeschreckt hat.

Auch beruhigend für die Freiheitlichen: Sie reüssierten mit einem Kandidaten, der öffentlich nicht annähernd so präsent war, wie Parteichef Herbert Kickl es jetzt schon ist – und im heimischen Wahlkampf wohl sein wird. Nicht zu unterschätzen ist aber das Risiko, das mit dem Resultat einhergeht: Denken zu viele Anhängerinnen und Anhänger, der Wahlsonntag sei eh eine g’mahde Wies’n, wird es für die FPÖ schwierig.

SPÖ: Die wankenden Roten

Absolvierte mit der SPÖ einen unauffälligen Wahlkampf: Andreas Schieder.

Seit mittlerweile fünfzehn Jahren bewegen sich die österreichischen Sozialdemokraten bei Europawahlen nicht vom Fleck. Mit 23 Prozent bleibt die SPÖ laut einer ersten Trendprognose mit leichten Verlusten in etwa auf dem gleichen langjährigen Niveau. Damit könnten die Roten diesmal knapp, aber doch, nur Dritter hinter der ÖVP werden – was einer herben Niederlage gleichkäme, auch hinsichtlich der Nationalratswahl im Herbst. Durch die Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten könnten sich die Plätze zwei und drei allerdings noch drehen. Das blieb bis Redaktionsschluss vorerst offen.

Der Wahlkampf um Europa verlief ungewohnt ruhig für die SPÖ. Es gab keine internen Scharmützel, die in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurden – sonst eine Lieblingsbeschäftigung der Roten in sensiblen Momenten. Selbst der pikante Sager von Parteichef Andreas Babler aus dem Jahr 2020, wonach die EU das "aggressivste militärische Bündnis" aller Zeiten sei, schlug keine übergroßen Wellen mehr. Wie auch die rote Kampagne insgesamt nicht. Der Hauptslogan "Europe first statt made in China!" verfing nicht so recht in der breiteren Öffentlichkeit. Ebenso wenig das Bewerben des sperrigen EU-Renaturierungsgesetzes, mit dem Gewässer und Wälder gesunden und vor allem Grünen-Wähler gewonnen werden hätten sollen. Das Gesetz wird nicht zuletzt von roten Bundesländern in Österreich untergraben – was der SPÖ einmal mehr Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz gekostet hatte. Auch der Anti-FPÖ-Kurs blieb ein Allgemeinplatz.

Ambitionierte Ziele

Ausgerechnet zum Wahlkampfende sprach Babler dann ein Machtwort. Er erhöhte ohne Not indirekt den Druck auf sein rotes EU-Spitzenduo Andreas Schieder und Evelyn Regner. Guter Zweiter zu werden, sagte Babler, sei ihm zu wenig. Er sei angetreten, um Wahlen zu gewinnen. Eine selbstbewusste Ansage. Damit setzte Babler für die Nationalratswahl im Herbst zwar vor allem sich selbst ein hehres Ziel. Aber der SPÖ-Chef weiß eben auch, dass die EU-Wahl dafür einen wichtigen Probelauf darstellt, der die Stimmung in und rund um seine Partei in den nächsten -Monaten bedeutend prägen wird. Der Trend spricht allerdings gegen Sozialdemokraten auf dem obersten Treppchen.

Seit Monaten schon führen die Freiheitlichen die Umfragen an. Dahinter duellieren sich SPÖ und ÖVP abgeschlagen um Platz zwei. Für die Ex-Großparteien ging es bei der Europawahl also vorrangig um die Optik: Wer wird best of the rest? Das ist strategisch wichtig: Die Partei, die der FPÖ theoretisch auf den Fersen bleibt, hat die kleinere Obmanndebatte. Die Aussicht auf den zweiten Platz bei der Nationalratswahl birgt zudem eine Hintertür für die Kanzlerschaft. Denn sowohl rote als auch schwarze Strategen glauben daran, dass der Zweite nach der Wahl die größten Chancen darauf hat, den Auftrag für eine Regierungsbildung zu bekommen – für den Fall, dass der potenzielle Sieger, FPÖ-Chef Herbert Kickl, daran scheitert.

Neos: Pinke Europaliebe war erfolgreich

Helmut Brandstätter (NEOS) ging als glühender Europäer in den Wahlkampf. Florian Sulzer

Die erste Trendprognose gibt den Neos Grund zum Jubeln: Demnach haben sie mit rund 10,5 Prozent ihr Wahlziel erreicht, ihren Mandatsstand von eins auf zwei zu verdoppeln. Am frühen Abend deutete alles darauf hin, dass Anna Stürgkh, die Kandidatin auf dem zweiten Listenplatz, gemeinsam mit Spitzenkandidat Helmut Brandstätter ins Europäische Parlament einzieht. Die ganz große Party würde bei den Neos aber im Fall steigen, dass sie die Grünen überholen und auf Platz vier landen.

Die Neos hatten im Wahlkampf ein ähnlich scharfes Profil wie die FPÖ etabliert – freilich am anderen Ende des europapolitischen Spektrums. Die Pinken gingen als glühende Europäerinnen und Europäer in den Wahlkampf und propagierten in Österreich kaum mehrheitsfähige Ideen von einer gemeinsamen europäischen Armee und der Zielvision "Vereinigte Staaten von Europa".

Sogar die rosa Parteifarbe rückte in der Kampagne zugunsten des europäischen Blau-Gelb in den Hintergrund. Inhaltliche Hauptforderung war die Verankerung von Bildung als fünfter Grundfreiheit in der Europäischen Union, praktisch solle das zu mehr Unterstützung für Auslandsaufenthalte führen. Brandstätter geht als Neuling ins Europäische Parlament, er sitzt aktuell für die Neos im Nationalrat. Zuvor war er Kurier-Chefredakteur und Fernsehjournalist.

Andere: KPÖ verpasst wohl Einzug ins EU-Parlament

Günther Hopfgartner wird wohl nicht erster Europamandatar der KPÖ. APA/TOBIAS STEINMAURER

Vier Prozent. Das war für die beiden angetretenen Kleinparteien, die Kommunisten und die Liste DNA (Demokratisch, Neutral, Authentisch), am Wahlabend die entscheidende Zahl. Dieser Stimmanteil ist nötig, um als österreichische Partei bei der Sitzverteilung im Europaparlament berücksichtig zu werden. Der KPÖ mit Spitzenkandidat Günther Hopfgartner ist das laut Trendprognose nicht gelungen. Demnach entfielen drei Prozent der Stimmen auf die Kommunisten. Die KPÖ legte somit deutliche 2,2 Prozentpunkte zu, verfehlte aber den Einzug ins Europäische Parlament – wie schon bei den vergangenen EU-Wahlen.

Das ist ein kleiner Dämpfer für die erfolgsverwöhnte Partei. Während sie zuletzt in heimischen Landes- und Kommunalparlamenten ihre Position enorm ausbaute oder diese eroberte, reüssierte sie bei der bundesweiten Wahl nun mit Einschränkungen – obwohl sie auf ihren bisherigen Stimmenbringer leistbares Wohnen setzte. Kombiniert mit einem Bekenntnis zu Neutralität und Frieden gipfelte das auf Plakaten in Zuspitzungen wie "Wohnen statt Kanonen". Für die eher unbekannte Liste DNA reichte es ebenfalls nicht. Ihr Resultat laut Trendprognose: 2,5 Prozent. Spitzenkandidatin Maria Hubmer-Mogg, die während Corona zur Protagonistin der Maßnahmengegnerdemos geworden war, hatte versucht, im FPÖ-Stimmenteich zu fischen. (Sebastian Fellner, Jan Marchart, Katharina Mittelstaedt, Stefanie Rachbauer, 9.6.2024)