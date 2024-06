Jubel bei den AfD-Spitzen Alice Weidel und Tino Chrupalla nach der EU-Wahl. EPA/FILIP SINGER

"Die CDU ist wieder da." Mit diesen Worten kommentierte am Sonntagabend CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann das Ergebnis der EU-Wahl in Deutschland. 65 Millionen Menschen waren im bevölkerungsreichsten EU-Mitgliedsland zur Wahl aufgerufen gewesen.

Und jene, die ihre Stimmen abgegeben haben, verhalfen der Union aus CDU und CSU zu Platz eins. Sie erreichte nach ersten Prognosen 30 Prozent, das ist gegenüber dem Jahr 2019, wo es 28,9 Prozent waren, ein leichter Zuwachs.

Bundesweite Testwahl

Für diese Wahl hatte Parteichef Friedrich Merz die Losung "30 plus X" ausgegeben. Es war für ihn am Sonntag die erste bundesweite Testwahl als CDU-Parteivorsitzender.

Bei der Bundestagswahl 2021 war ja noch Armin Laschet an der Spitze der CDU gestanden, doch unter seiner Führung war das Kanzleramt für die CDU verloren gegangen.

"Wir waren mit 24 Prozent am Boden", erinnerte Linnemann am EU-Wahltag noch einmal an das Resultat der Bundestagswahl. Und er betonte auch: "Der Weg ist richtig, wir haben eine tolle Programmatik."

AfD lobt Wählertreue

Nach der Bundestagswahl 2025 will die Union wieder den Kanzler stellen. Merz hat natürlich Ambitionen, aber man weiß noch nicht, welche Absichten der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat, ob er seinen Hut noch einmal in den Ring wirft.

Zulegen konnte die AfD, die vor fünf Jahren noch auf elf Prozent gekommen war. Sie landete bei 16 Prozent – trotz der negativen Schlagzeilen im Wahlkampf. Der AfD waren ja beide Spitzenkandidaten quasi abhandengekommen.

Die Nummer eins, Maximilian Krah, war wegen seiner Kontakte zu China in die Bredouille geraten. Dann hatte er auch noch die Waffen-SS verharmlost, was ihm schließlich ein von der Parteispitze ausgesprochenes Auftrittsverbot eingebracht hatte.

Die Nummer zwei auf der AfD-Liste, Peter Bystron, steht im Verdacht, aus russischen Quellen Geld angenommen zu haben. Auch er sollte im Wahlkampf praktisch nicht mehr auftreten, hielt sich aber nicht ganz daran. Zwei Tage vor der Wahl war er noch in Nürnberg (Bayern) aufgetreten.

Schwung für Ostwahlen

Allerdings dürfte der AfD der tödliche Angriff eines Afghanen auf einen jungen Polizisten in Mannheim in die Hände gespielt haben. Nach der Tat war von der AfD die Forderung nach "Remigration" laut geworden.

"Wir haben ein super Ergebnis, der Wähler ist uns treu geblieben", freute sich AfD-Chef Tino Chrupalla.

Ersten Prognosen zufolge wurde die AfD in allen ostdeutschen Bundesländern Nummer eins. In Thüringen, Brandenburg und Sachsen wird im September ein neuer Landtag gewählt.

In diesen drei Ländern will die AfD danach den Ministerpräsidenten stellen. Chrupalla erklärte am Wahlabend nach der EU-Wahl, dass man diesem Ziel nun wieder einen großen Schritt näher gekommen sei. Allerdings gibt es bis jetzt niemanden, der mit der AfD eine Koalition eingehen will.

Schwarzer Wahltag

Apropos Mannheim: Nur vier Tage vor der EU-Wahl hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag eine Regierungserklärung zur Sicherheitslage in Deutschland abgegeben. Dabei sprach er sich angesichts der Tat in Mannheim für Abschiebungen von Schwerkriminellen nach Syrien und Afghanistan aus. Sie sind derzeit ausgesetzt.

Bei der SPD hatte sich Scholz persönlich in den Wahlkampf geworfen. Nicht nur SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley war auf den sozialdemokratischen Wahlplakaten zu sehen gewesen, sondern auch der Kanzler selbst, der gar nicht zur Wahl stand.

Doch es wurde ein schwarzer Wahltag für die SPD. Sie hatte vor fünf Jahren 15,8 Prozent erreicht, am Sonntag kam sie, ersten Prognosen zufolge nur auf 14 Prozent, das ist ihr historisch schlechtestes Ergebnis.

Lange Gesichter

"Wir werden uns zurückkämpfen", kündigte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an. Doch fürs Erste gab es bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lange Gesichter.

Das Ergebnis der SPD könnte auch eine Diskussion beschleunigen, die derzeit in der SPD noch hinter vorgehaltener Hand geführt wird. Immer öfter hört man, dass nicht mehr alle Genossinnen und Genossen der Meinung sind, Scholz solle noch einmal, also bei der Bundestagswahl im Herbst 2025, als Kanzlerkandidat antreten. Beliebter als Scholz ist nämlich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Bisher hat er alle diesbezüglichen Ambitionen zurückgewiesen, aber die Debatte lässt sich nicht wirklich mehr einfangen.

Grüne verlieren massiv

Von den drei Ampelparteien, die Deutschland seit 2021 regieren, mussten vor allem die deutschen Grünen Stimmen abgeben. Sie waren bei der letzten EU-Wahl auf 20,5 Prozent gekommen und verloren diesmal massiv.

Laut ersten Prognosen landeten sie bei 12,5 Prozent. Seit die Grünen Teil der Ampelregierung sind, haben sie viel an Popularität eingebüßt. Dennoch hatten sie auf den Plakaten mit ihren Ministern Annalena Baerbock und Robert Habeck geworben.

2019, als die Grünen stark zugelegt hatten, war das Thema, das die Deutschen bei der EU-Wahl am meisten umtrieb, der Klimaschutz. Das jedoch hat sich verändert.

Priorität Friedenssicherung

Bei dieser Wahl standen in Deutschland die Themen Friedenssicherung, soziale Sicherheit und Zuwanderung auf den vorderen Rängen. Klimaschutz folgte nur auf dem vierten Platz.

Und die Grünen hatten vor fünf Jahren noch einen anderen Vorteil: Sie waren in Opposition, in Deutschland regierte eine große Koalition unter Führung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Leichte Verluste (von 5,4 auf fünf Prozent) musste auch die dritte Ampelpartei, nämlich die FPD, hinnehmen. Stärker wurde das Bündnis von Sahra Wagenknecht (BSW), das bei seiner ersten EU-Wahl auf sechs Prozent kam. (Birgit Baumann, 9.6.2024)