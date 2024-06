Auf 720 neu vergebenen Sitzen soll in der bis 2029 laufenden Legislaturperiode Politik gestaltet werden

Die Ukraine ist noch kein Mitglied der EU, ihre Flagge hängt aus Solidarität neben den Flaggen der 27 Mitgliedsstaaten vor dem EU-Parlament, dessen Zusammensetzung diese Woche neu bestimmt wurde. IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Am Sonntag waren nicht nur 6.372.204 Menschen in Österreich berechtigt, Vertreter der Parteien ins EU-Parlament zu wählen, sondern insgesamt rund 350 Millionen Menschen in den 27 Mitgliedsstaaten der Union. 20 Mandate erhält Österreich, 700 weitere die anderen Mitgliedsstaaten.

Wie die Parteien bei den auf nationaler Ebene durchgeführten Wahlgänge von Portugal bis Zypern und von Schweden bis Malta abgeschnitten haben, ist in diesem Artikel gesammelt dargestellt.

Zunächst jedoch ein Blick auf die Verteilung der 720 Sitze: Mit 96 gehen die meisten an das bevölkerungsreichste EU-Mitglied, Deutschland. Mit jeweils sechs entfallen die wenigsten auf Malta, Luxemburg und Zypern.

Aus den Ergebnissen der Wahl am Sonntag ergibt sich über die ganze Union hinweg folgende Mandatsverteilung nach Fraktion im EU-Parlament.

Und das ist die Verteilung der Stimmen auf alle nationalen Parteien, die in den Mitgliedsländern angetreten sind – soweit sie gegenwärtig bereits vorliegen.

(mcmt, mol, 9.6.2024)