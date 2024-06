Marine Le Pen gewinnt die Europawahlen laut Prognosen in Frankreich klar. Der Wahlverlierer Emmanuel Macron löst die Nationalversammlung auf und setzt Neuwahlen an

"On a gagné!" ("wir haben gewonnen!"), schallte es am Sonntagabend durch die Pariser Wahlzentrale des Rassemblement National (RN). Die Rechtspopulistin Marine Le Pen und ihr junger Listenführer Jordan Bardella haben die Europawahlen in Frankreich mit rund 32 Prozent Stimmen haushoch gewonnen. Le Pen nimmt mit diesem Wahlresultat eine Option auf die Präsidentschaftswahlen von 2027. Französische Medien sprachen von einem "historischen Sieg".

Erdrutschsieg von Le Pens Rassemblement National bei den EU-Wahlen in Frankreich. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Renaissance, kommt laut ersten Hochrechnungen nur auf etwa 15 Prozent. Sie wird von den Sozialisten bedrängt, die mit Listenführer Raphaël Glucksmann (14 Prozent) überraschend stark abschneiden.

Macron brauchte nur eine Stunde, um zu reagieren: In einer kurzen Ansprache erklärte er, er löse die Nationalversammlung auf und organisiere noch diesen Monat Neuwahlen. Als Grund nannte er den Vormarsch der extremen Rechten, die "fast 40 Prozent Stimmen" erzielt hätten. Die antieuropäischen Kräfte seien im Vormarsch. "Das ruft nach einer Klärung", sagte der Staatschef. Die Wahl soll Ende Juni und anfangs Juli erfolgen. Der Schritt erfolgt nicht ganz überraschend. In der heutigen Nationalversammlung verfügt die Macron-Partei Renaissance schon heute über keine Mehrheit mehr.

Schwere Schlappe

Für den Staatschef bedeutet der Wahlausgang eine schwere Schlappe. Macron zahlt zweifellos den Preis für eine umkämpfte Rentenreform und den inflationsbedingten Kaufkraftverlust der französischen Mittelklasse. Auch gelang es ihm nicht, mit einem verschärften Ausländergesetz neue Wähler auf der Rechten anzuziehen.

Schlimmer noch: Mit der Betonung rechter Themen ließ der Präsident der politischen Mitte eine klaffende Lücke zu seiner Linken. Das erlaubt es den Sozialisten, nach einem totalen Fiasko bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2022 ein unerwartetes Comeback zu feiern. Ihr unverbrauchter, bisher wenig bekannter Frontmann Glucksmann erwies sich vor allem in internationalen Fragen versiert: Der Sohn des 2015 verstorbenen Starphilosophen André Glucksmann zeigte klare Kante gegenüber Russland und eine ausgewogene Haltung im Nahostkonflikt, indem er für die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch Frankreich eintritt.

Mit solchen mehrheitsfähigen Positionen wird Glucksmann über Nacht zum starken Mann der französischen Linken. Er stellt den charismatischen Volkstribun Jean-Luc Mélenchon (etwa 8,5 Prozent Stimmen), der die französische Linke bisher völlig beherrscht hatte, in den Schatten. Mélenchon hatte seinen Wahlkampf voll auf die Unterstützung Palästinas ausgerichtet. Der Star seiner Liste, die palästinensische Juristin Rima Hassan, attackierte Israel hart. Sie dürfte vor allem in Immigrantenvierteln Zulauf erhalten haben – wohl zu wenig für Mélenchons Ambitionen auf die Präsidentschaftswahlen von 2027. Ob ihm auch seine schlecht verhehlten Sympathien mit Russland schadeten, ist wahrscheinlich, aber schwer zu sagen. Macrons offensives Verhalten gegenüber Wladimir Putin kommt in Frankreich auch nicht nur gut an.

Die übrigen Parteien kommen klar unter die Zehn-Prozent-Schwelle zu liegen. Die konturlosen Grünen, die bei früheren Europawahlen unter Anführung des Deutschfranzosen Daniel Cohn-Bendit teilweise sehr stark abgeschnitten hatten, schrumpfen auf fünf Prozent. Der Rechts-außen Éric Zemmour von der Partei Reconquête, neben seiner Rivalin Le Pen völlig verblasst, erhält ebenfalls nur fünf Prozent. Die konservativen Republikaner, jahrzehntelang die stärkste Partei Frankreichs, erhalten sieben Prozent und können nur neidisch auf das Resultat ihrer deutschen Schwesterpartei CDU/CSU blicken. (Stefan Brändle aus Paris, 9.6.2024)