Im Anflug auf Wien-Schwechat geriet der Airbus A320 in eine Gewitterzelle, sodass ihm der Hagel die Nase abriss

Die Austrian-Airlines-Maschine nach der erfolgreichen Landung. exithamster

Eine Maschine von Austrian Airlines, genauer der Flug OS434 von Palma de Mallorca nach Wien, ist am Sonntag beim Landeanflug in eine Gewitterzelle geraten, die laut Angaben des Unternehmens am Wetterradar nicht zu sehen war, und von Hagel schwer beschädigt worden. Die Nase des Airbus 320 wurde großteils abgerissen, und auch die Frontscheibe schwer beschädigt. Die Landung sei aber gut und sicher verlaufen. Wie hoch der Schaden ist und wie lange der Flieger ausfällt, könne man aktuell noch nicht sagen, heißt es von einer Pressesprecherin. "Alle auf dem Flug befindlichen Passagiere blieben unverletzt. Das Team der Austrian-Airlines-Technik ist bereits mit der konkreten Schadenserhebung des betreffenden Flugzeugs betraut." (red, 9.6.2024)