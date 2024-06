Nach der Wahl ist vor der Wahl – selten war der Spruch so passend wie nun nach der EU-Wahl 2024. Sie gilt auch als Gradmesser für die anstehende Nationalratswahl im Herbst. Was die Europawahl für die österreichischen Parteien bedeutet? Ein Überblick.

ÖVP

GRÜNE

Die Volkspartei war wohl die größte Profiteurin der Wahlabend-Dramaturgie: Die Trendprognose um 17 Uhr sah die Partei deutlich hinter der FPÖ - und um Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPÖ. Um 23 Uhr lag sie mit 24,7 Prozent nur noch weniger als einen Prozentpunkt hinter den erstplatzierten Freiheitlichen.

Man muss dazusagen: Die Volkspartei konnte bei dieser Wahl quasi nur verlieren. Denn 2019 waren die Türkisen unter vollkommen anderen Voraussetzungen in die Europawahl gegangen. Sie profitierten nicht nur von ihrem damals extrem populären Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz. Just eine Woche vor der Wahl war damals auch das Ibiza-Video publik geworden, Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste zurücktreten, und seine Freiheitlichen waren schwer beschädigt. So konnte die ÖVP die Zugewinne, die der FPÖ lange prognostiziert worden sind, aufsaugen – und mehr als ein Drittel der Stimmen einheimsen.

Schwierige Kandidatensuche

Noch dazu hatte der langjährige "Mr. Europa" der Volkspartei, Othmar Karas, seiner Partei im vergangenen Herbst nach jahrelanger Entfremdung nun endgültig den Rücken gekehrt. Und das, nicht ohne scharfe Kritik am türkisen Kurs zu üben. Karas ist zwar wenig charismatisch, strahlte mit seiner europapolitischen Kompetenz und sachlichen Art aber weit in andere Teile des proeuropäischen Lagers aus.

Diese Ausgangslage hat es der Partei erschwert, einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin zu finden. Türkise, die etwas zu verlieren hatten, winkten ab – schlussendlich konnte Reinhold Lopatka überzeugt werden, die absehbare Niederlage abzuholen.

Der Steirer absolvierte einen soliden Wahlkampf. Lopatka nutzte seine internationale Expertise geschickt, patzte auch rhetorisch nicht und transportierte das türkise Wahlkampfmotto "Europa verbessern, nicht zerstören" konsequent. Zuletzt betonte er das "breite Netzwerk", dass die ÖVP durch die Mitgliedschaft in der dominierenden Europäischen Volkspartei für die Interessen Österreichs nutzen könne. Die Abgrenzung vom rabiaten FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky gelang dem ehemaligen Klubobmann gut, auch wenn er selbst lange als Verbinder zu den Blauen galt.

Und doch war es ein schwieriger Wahlkampf für die Kanzlerpartei – allen voran aufgrund der allgemeinen Stimmung im Land: Die ÖVP kommt auch in Umfragen zur Nationalratswahl im September nicht vom Fleck und matcht sich mit der SPÖ rund um die 20-Prozent-Marke um Platz zwei. Weit abgeschlagen hinter den führenden Freiheitlichen.

Platz eins als Ziel

Nichtsdestoweniger sprach Generalsekretär Christian Stocker beim Wahlkampffinale der Volkspartei am Donnerstag von "guter Stimmung", die es aber in den letzten Tagen vor der Wahl noch umzusetzen gelte, "damit das Wahlergebnis ein gutes wird". Das sei nämlich das Einzige, was zählt: "Wir wollen Wahlen gewinnen und keine Umfragen."

Auf eine Prozentzahl als Ziel wollte sich Stocker wenige Tage vor der Wahl nicht festlegen. "Wir streben natürlich Platz eins an", sagte er noch am Donnerstag, was angesichts der Umfragedaten schon durchaus ambitioniert war.

Und Stocker sprach davon, "wieder" fünf Mandate erreichen zu wollen, obwohl die ÖVP aktuell mit sieben Mandaten im Europäischen Parlament vertreten ist. Stocker hofft aber wohl, dass sich die Volkspartei auf dem Stand der EU-Wahl 2014 stabilisiert: Damals erreichte die Partei 27 Prozent – und fünf Mandate. Diese Mandatsstärke würde sich gemäß der ersten Trendprognose ausgehen.

Reinhold Lopatka musste für die ÖVP in eine Wahl, die kaum zu gewinnen war.

Grüne kämpften bis zuletzt um Platz vier

Keine andere Partei hat einen so intensiven Wahlkampf hinter sich. Keiner der anderen Spitzenkandidaten wurde in den vergangenen Wochen so beäugt wie die grüne EU-Frontfrau Lena Schilling. Und für die Grünen ist der Ausgang der EU-Wahl diesmal auch längerfristig betrachtet von Bedeutung.

Vordergründig ging es für die Grünen darum, wie viele Mandate sie halten konnten; ob sie auf dem vierten oder doch nur dem fünften Platz hinter den Neos landen; welche Rolle sie in der grünen Fraktion im EU-Parlament einnehmen können. Es geht aber auch um die Frage, mit wie viel Ballast die kleine Regierungspartei in den Nationalratswahlkampf zieht. Politische Kommentatoren sprachen im Vorfeld gar von einer Zerreißprobe, die den Grünen nach einem besonders schlechten Wahlergebnis bei der EU-Wahl drohen könnte.

Am Wahltag lieferten sich die Grünen ein hartes Match mit den Neos um Platz vier. Beide Parteien lagen in der Trendprognose, die am Sonntag um 17 Uhr veröffentlicht wurde, bei 10,5 Prozent. Bei der EU-Wahl 2019 kamen die Grünen noch auf 14 Prozent, die Neos auf 8,4. Das Wahlergebnis lag erst nach Redaktionsschluss vor. Gemäß der Prognose würden die Grünen jedenfalls zwei Mandate halten – was einen Einzug Schillings und des Listenzweiten Thomas Waitz bedeuten würde. Zuletzt hatten die Grünen drei Sitze im EU-Parlament.

Einfluss der Causa Schilling

Das Wahlziel der Grünen lag bei 500.000 Stimmen. Das wurde wohl verfehlt. "Wir werden sehen", zeigte sich Schilling am Sonntag dann – bevor das Wahlergebnis feststand – auch selbst vorsichtig. "Das war ein langer Wahlkampf, und ich freu mich, dass der Tag jetzt da ist", erklärte sie auf dem Weg in ihr Wahllokal.

Der Fall Schilling und der Umgang der Parteispitze damit hatte die grüne Kampagne überschattet, die auf die Person Schilling maximal zugeschnitten war. Immerhin war aber kein Spitzenkandidat einer anderen Partei medial so präsent wie die junge Klimaaktivistin.

Im Wahlkampf war Schilling im sogenannten Vertrauensindex der Nachrichtenagentur APA in der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung zwar massiv abgestürzt. Gleichzeitig hofften die Grünen auf einen Solidarisierungseffekt in der Kernwählerschaft – und darauf, dass viele, die durch den Fall irritiert waren, dennoch aus inhaltlichen Gründen für die "Klimapartei" abstimmen würden. Erste Wahltagsbefragungen zeigten, dass der Fall Schilling nur bedingt Einfluss auf das Wahlverhalten von Grünsympathisanten hatte.

Auswirkungen auf Herbst-Wahl

DER STANDARD hatte Anfang Mai darüber berichtet, dass Schilling über mehrere Menschen aus Politik und Medien schädigende Gerüchte verbreitet hat. In einem Fall musste sie eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Das betroffene Ehepaar Veronika und Sebastian Bohrn Mena hat dennoch Klage eingereicht.

Auch das ist ein Grund, warum bei den Grünen viele Sorge haben, dass sich die Angelegenheit bis in den Nationalratswahlkampf ziehen könnte. In weniger als zwei Wochen – am 22. Juni – wird der grüne Bundeskongress stattfinden, auf dem die Bundesliste der Grünen fixiert wird. Danach wird feststehen, wer auf dem Bundeswahlvorschlag der Partei einen wählbaren Listenplatz bekommt. Es wird ein hartes Rennen. Bei der vergangenen Nationalratswahl 2019 kamen die Grünen noch auf fast 14 Prozent. Dieses Ergebnis wird nach fünf Jahren als Juniorpartner in der Bundesregierung kaum zu halten sein.

Im vergangenen Monat war die Zustimmung zu den Grünen in Umfragen zur Nationalratswahl zurückgegangen. Das zeigt der APA-Wahltrend, in dem die veröffentlichten Wahlumfragen gesammelt werden. Anfang Mai standen die Grünen noch bei knapp zehn Prozent. Zuletzt lagen sie bei etwas über acht.