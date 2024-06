In einzelnen EU-Staaten haben rechte Parteien stark gewonnen. Liberale und Grüne büßen Mandate ein. Aber Christdemokraten und Sozialdemokraten hielten ihre Positionen und Mandate in der Mitte

Starke Zugewinne von Rechtspopulisten und extrem rechten Parteien in Frankreich, Deutschland, in den Niederlanden und Österreich. Die Liberalen büßen ein Fünftel ihrer Mandate im Europäischen Parlament ein, vor allem durch starke Verluste der Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron. Empfindliche Verluste gab es auch für die Grünen, vor allem in Deutschland.

So lautete Sonntagabend bei der großen "Wahlparty" im EU-Parlament das vorläufige Ergebnis der Wahlergebnisse in den 27 Mitgliedsstaaten. Die Linksfraktion bleibt in etwa gleich klein. Aber an die 100 künftigen EU-Abgeordneten waren in Bezug auf die Fraktion, der sie angehören könnten, noch nicht zuordenbar, darunter 51 Fraktionslose.

Die Verteilung der Mandate orientierte sich dabei an den bisherigen Verhältnissen. Es gibt derzeit insgesamt sieben Fraktionen. Wie die genaue Verteilung am Ende aussehen wird, wird sich erfahrungsgemäß erst in den kommenden Wochen entscheiden.

Lockerer Fraktionszwang

Anders als in den nationalen Parlamenten üblich, ist der Fraktionszwang in Straßburg relativ locker. Abgeordnete und sogar ganze Länderdelegationen wechseln nicht selten das Lager. Exakt zu bestimmen wird das erst Mitte Juli nach der Konstituierung des Parlaments sein. Dennoch waren einige Ergebnisse überraschend. Der von vielen vorausgesagte Rechtsruck hat insgesamt nicht in diesem Ausmaß stattgefunden, wie das manche Prognostiker vorausgesagt hatten. Allerdings: Das gilt nicht für Frankreich und Deutschland, wo die "Nationale Bewegung" von Marine Le Pen über 30 Prozent Wähleranteil kam. Die AfD dürfte auf der anderen Seite des Rheins zur zweitstärksten Partei geworden sein, noch vor SPD und Grünen.

Freuen dürfte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihre Christdemokraten (EVP) sind klar stärkste Fraktion im EU-Parlament. Die Spitzenkandidatin stellt daher den Anspruch auf eine zweite Amtszeit, wie dem Standard bestätigt wurde.

Was das für das künftige Programm der EU-Kommission in der Legislaturperiode bis 2029 bedeutet bzw. wie diese Kommission zusammengesetzt sein wird und wer sie führt, das ist aber keineswegs gesichert. Das Wahlergebnis bietet dafür nur Anhaltspunkte. Die Machtverteilung mit 27 Mitgliedsstaaten ist kompliziert. Im EU-Parlament gibt es zwar ideologisch orientierte Fraktionen, aber nationale Interessen spielen eine Rolle, für Mehrheiten müssen stets neue Bündnisse gefunden werden.

Hohe Hürden

Auch wenn die Rechtspopulisten an Mandaten zugewonnen haben, ist eine Zusammenarbeit wie bisher von Christdemokraten (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen (RE) wahrscheinlich. EVP-Fraktionschef Manfred Weber lud S&D und die Liberalen ein, "eine proeuropäische Alianz" zu bilden.

Allerdings: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die als Spitzenkandidatin des Wahlgewinners EVP den Anspruch auf das Amt stellt, kann sich keineswegs sicher sein, dass sie im Plenum eine Mehrheit für sich bekommt. Gemäß den EU-Verträgen muss sie direkt gewählt werden, mit einfacher Mehrheit. Dazu muss sie mit den Fraktionen über ein Programm verhandeln und sich eine breite Unterstützung erarbeiten.

Bevor sie sich überhaupt den Abgeordneten stellen kann, muss sie als Favoritin aber noch eine andere hohe Hürde überspringen: Den Vorschlag, wer an die Spitze der Kommission kommt, machen die Staats- und Regierungschefs. Sie sind völlig frei darin, jemanden zu benennen, der ihnen politisch zu Gesicht steht. Das muss kein Spitzenkandidat bei EU-Wahlen sein. 2019 etwa kickte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Wahlsieger Manfred Weber hinaus – und schlug von der Leyen vor. Es könnte also auch sein, dass SP-Spitzenkandidat Nicolas Schmit oder jemand anderer als Präsidentin oder Präsident der Kommission nominiert wird. Der Italiener Mario Draghi wurde in diesem Zusammenhang bereits genannt. Wahrscheinlich ist das nicht. Denn im Europäischen Rat gibt es 13 Regierungschefs, die der EVP angehören, nur vier von der SP und vier Liberale. Entschieden wird am Ende mit qualifizierter Mehrheit, also nicht einstimmig. Ein Veto für einzelne Staaten gibt es nicht.

Abstimmung im November

Erst wenn von der Leyen oder jemand anderer gewählt ist, kann sie oder er darangehen, die Regierungen zur Entsendung von Kandidaten für die verschiedenen Kommissarsämter in Brüssel aufzufordern. Die Verteilung der Zuständigkeiten obliegt allein dem Chef bzw. der Chefin. Jeder Kommissarskandidat muss sich auch noch in den Ausschüssen des Parlaments einer Anhörung in Bezug auf die konkrete fachspezifische Eignung stellen. Im November stimmt das Parlament dann über die gesamte Kommission ab. Es kommt aber immer vor, dass einzelne Kommissarskandidatinnen abgelehnt werden. (Thomas Mayer, 9.6.2024)