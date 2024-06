Die Künstliche Intelligenz ist eines der meistdiskutierten Themen der jüngeren Vergangenheit. Die Debatte darüber ist begleitet von Analysen zu Chancen wie auch Risiken. Im Rahmen der Semesterfrage der Universität Wien beschäftigen sich renommierte Forscher:innen mit dem Gegenstand. Die regulatorische Perspektive hat Iris Eisenberger in ihrem Beitrag "KI regulieren: Tun wir das Richtige?" aufgeworfen, während der Neuroinformatiker Moritz Grosse-Wentrup in seinem Beitrag "Chatten mittels Gehirn-KI-Schnittstelle" immense Chancen für benachteiligte Menschen aufzeigen konnte. Weitere Expert:innen haben in einem Q&A die Frage beantwortet, ob wir überhaupt wissen, was KI wissen wird.

Einige dieser Inhalte haben wir für Sie auch in diesem kurzweiligen Quiz zusammengestellt. Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Künstlicher Intelligenz:

