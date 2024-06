Deutschland EU-Wahl: Ampel abgestraft – AfD hinter Union auf Platz zwei

Denkzettel für die Ampelkoalition, Jubel bei Union und AfD: Bei der Europawahl haben die Wähler in Deutschland die Regierungsparteien abgestraft. Die Kanzlerpartei SPD erzielte ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl, die in Teilen rechtsextreme AfD wurde stärkste Kraft in Ostdeutschland