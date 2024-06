Meloni und Le Pen sind die stärksten Kräfte in ihren Lagern, Orbán und AfD haben nach der Wahl vorerst keine Heimat im Europäischen Parlament

In der ID-Fraktion ist nun Marine Le Pen die starke Frau, während Matteo Salvini massiv verloren hat. EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Die Wahlen zum zehnten Europaparlament sind geschlagen, von den rund 350 Millionen Wahlberechtigten sind einer ersten offiziellen Einschätzung zufolge rund 51 Prozent zu den Wahlurnen gegangen – das ist minimal besser als bei der Wahl 2019 (50,66 Prozent). Dem vorläufigen Ergebnis zufolge kommt die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, als stärkste Fraktion auf 184 Sitze im Europäischen Parlament, das ist ein Plus von acht Mandaten.

Die Sozialdemokraten bleiben mit 139 Mandaten gleich stark auf dem zweiten Platz. Dahinter kommt die liberale Fraktion Renew Europe mit 79 Sitzen (-23). Zugewinne verbuchen EU-kritische und rechte Parteien. Die nationalkonservative EKR-Fraktion kommt auf 73 Sitze (+4), die rechtsextreme ID-Fraktion auf 58 (+9) – zusammen also 131. Die Grünen verlieren mit 20 Mandaten stark und kommen auf 52 Sitze, die Linken auf 36 (-1).

Video: Europa rückt nach rechts - EVP bleibt stärkste Kraft. AFP

Genaue Verteilung noch offen

Bleiben noch 99 künftige EU-Abgeordnete im 720-köpfigen Parlament, die noch keiner Fraktion zugeordnet werden können, davon sind 45 Fraktionslose. Wie die genaue Verteilung im Europäischen Parlament aussehen wird, entscheidet sich erst in den nächsten Wochen.

Die mit Abstand meisten Mandate für die konservative EVP werden weiterhin CDU und CSU aus Deutschland stellen, dem Land mit den meisten Abgeordneten im Europäischen Parlament (96). Die Unionsparteien haben 30 Mandatarsposten erhalten (+1). Stark zugelegt für die EVP hat der Partido Popular (PP) in Spanien, der den dortigen Urnengang knapp vor den regierenden Sozialisten (PSOE) für sich entschied. Statt 13 wird die PP künftig 22 EU-Abgeordnete stellen. Die liberalkonservative Bürgerkoalition von Polens Regierungschef Donald Tusk wird 20 Mandatare beisteuern.

Magyar will zur EVP

Zuwachs wird es für die EVP vemutlich aus Ungarn geben. Der oppositionelle Shootingstar Péter Magyar hat mit seiner Partei Tisza aus dem Stand heraus fast 30 Prozent der Stimmen erhalten und damit acht Mandatarsposten ergattert. Bereits im Vorfeld hatte Magyar angekündigt, der EVP beitreten zu wollen. Deren Chef Manfred Weber kommentierte dies wohlwollend.

Apropos Ungarn: Viktor Orbáns Fidesz-Partei gewann zwar den Urnengang mit mehr als 44 Prozent, doch das bedeutet das schwächste Ergebnis seit dem EU-Beitritt im Jahr 2004. Statt 13 wird Fidesz nur mehr zehn EU-Abgeordnete haben. Welcher Fraktion sie angehören werden, ist noch unklar: 2021 hatte Fidesz nach jahrelangen Streitigkeiten die EVP verlassen und ist seitdem fraktionslos. Zwar hat man versucht, mit der nationalkonservativen EKR anzubandeln, dort hat aber vor allem Giorgia Melonis Fratelli d'Italia das Sagen, und die kann mit Orbáns prorussischem Kurs wenig anfangen. Möglich also, dass die Fidesz fraktionslos bleibt.

Keine Österreicher in EKR

Was die EKR betrifft, werden Melonis Fratelli dominieren. Die stellen nach dem Wahlsieg in Italien 24 Mandatare und damit rund ein Drittel der EKR-Fraktion. Auch stark vertreten wird die polnische PiS-Partei mit 20 Abgeordneten sein. Österreichische Parteien sind bei der EKR keine dabei.

Bei den zweitplatzierten Sozialdemokraten löst der italienische Partito Democratico (PD, 22 Abgeordnete) die regierenden spanischen Sozialisten PSOE (20) als stärkste Kraft ab. Die schwächelnde SPD in Deutschland kommt auf lediglich 14 Mandatare, während die französischen Sozialisten ihre 14 Prozent und 13 Mandatare als politisches Comeback feiern. Österreichs SPÖ stellt fünf Mandatare.

In Frankreich hat die Liste von Präsident Emmanuel Macron zwar eine desaströse Wahlniederlage erlitten, bei der liberalen EU-Fraktion Renew ist sie mit 13 Abgeordneten trotzdem die stärkste Kraft. Aus Deutschland kommen von der FDP fünf und von den Freien Wählern drei Mandatare, vom tschechischen Wahlsieger, der oppositionellen liberalen Protestbewegung Ano, werden es sieben Abgeordnete sein. Die österreichischen Neos verdoppeln ihre Präsenz mit zwei Mandaten.

Le Pen löst Salvini ab

Bleibt noch die rechtsextreme ID-Fraktion: Dort ist Marine Le Pens Rassemblement National nach seinem Wahltriumph in Frankreich die mit Abstand stärkste Kraft (30 Abgeordnete) und folgt damit Italiens Lega von Vizepremier Matteo Salvini nach. Gewann die 2019 noch die EU-Wahl mit mehr als 34 Prozent, so sind es nun lediglich rund neun Prozent, gleichbedeutend mit mageren acht Mandaten. Geert Wilders' PVV, Zweiter in den Niederlanden, stellt sechs EU-Abgeordnete, genauso wie der österreichische Wahlsieger, die FPÖ.

Die AfD hat in Deutschland zwar 17 Mandate gewonnen, wurde aber rund zwei Wochen vor der EU-Wahl wegen diverser Skandale aus der ID ausgeschlossen. AfD-Kandidat René Aust erklärte am Sonntagabend, er gehe von einer Wiederaufnahme in die ID aus, dies wird von der FPÖ unterstützt. Ob sich Le Pen dafür erwärmen kann, ist aber fraglich. Sie fürchtet, dass die rechtsextremen Ansichten der AfD Teile ihrer Wählerschaft verprellen können. Ende Juni stehen bereits die von Macron ausgerufenen Parlamentswahlen auf dem Programm, und Le Pens großes Ziel sind die Präsidentschaftswahlen 2027. (Kim Son Hoang, 10.6.2024)