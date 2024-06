Im Gastblog analysiert Claus Farnberger den letzten EM-Test in der Schweiz.

Spiele gegen die Schweiz standen in den letzten Jahren nicht unbedingt auf der Tagesordnung, haben aber in der ÖFB-Historie große Tradition. Fast genau 70 Jahre ist es her, dass sich Österreich bei der WM 1954 in einem der dramatischsten Spiele der WM-Geschichte in der berühmten Hitzeschlacht von Lausanne mit 7:5 gegen die Eidgenossen durchsetzte und somit ins Halbfinale einzog. Damals stand unser Torhüter Kurt Schmied im Mittelpunkt, der trotz Sonnenstichs durchspielen musste. Auch in der Begegnung sieben Jahrzehnte später sollte ein österreichischer Goalie das Geschehen prägen, davon aber später.

Auf zwölf Tore wie in Lausanne konnte man vor dem letzten EM-Vorbereitungsspiel wohl kaum erwarten, die Fans beider Länder erhofften sich aber dennoch eine muntere und offene Partie. Dies durchaus mit Recht, denn sowohl die Schweiz als auch Österreich stehen gut im Saft und können auf eine jeweils prächtige Fußballgeneration zurückgreifen, wobei der unsrigen vielleicht altersdurchschnittsbedingt noch eine etwas längere Zukunft bevorsteht.

Gutes Pressing und solides Stellungsspiel

Ehe man sich fragen konnte, wo denn diesmal das schon übliche Anfangsfurioso der Rangnick-Elf geblieben sei, wurde unser Stürmerstar Baumgartner in Minute Fünf der Kugel habhaft, pflügte durchs halbe Spielfeld und düpierte Weltklasse-Tormann Sommer. 0:1! Fünf Tore eines einzelnen österreichischen Spielers in fünf aufeinanderfolgenden Partien, das hatte es seit Hans Krankl nicht mehr gegeben. Wie wichtig wäre solch ein Start auch bei unserem EM-Auftakt am 17. Juni gegen Frankreich!

Sorgte erneut mit einem Blitztor für Furore: Christoph Baumgartner. Tschutti

In den Minuten danach zeigte das rot-weiß-rote Team, das ohne Sabitzer und Arnautović, aber mit vielen großartigen "Ergänzungsspielern", antrat, gewohnt gutes Pressing und ein solide strukturiertes Stellungsspiel. Nach etwa 20 Minuten aber übernahmen die Schweizer, die in der EM-Vorrundengruppe unter anderem Deutschland zum Gegner haben, das Kommando. Die Gäste hingegen ließen sich plötzlich hinten einschnüren, als befänden sie sich in einem der gefürchteten Schweizer Eishockey-Powerplays. Der Ausgleich in der 26. Spielminute war eigentlich die logische Folge, auch wenn dieser nicht unbedingt sein hätte müssen. Heinz Lindner, gottlob wieder von seiner schweren Krankheit genesen, ließ einen haltbaren Schuss von Ruben Vargas abprallen, Silvan Widmer bedankte sich und schoss aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Damit hat Lindner mit einer einzigen Aktion (mehr sollte er nicht mehr zu halten haben) wohl seine Außenseiterchance auf den Stammplatz in unserem EM-Kasten verspielt.

Intensiver Schlagabtausch

In der zweiten Spielhälfte fing sich unser Team wieder. Es war schön anzusehen, dass auch die neu eingewechselten Spieler keine Anlaufzeit brauchten und sich gut und diszipliniert ins Spiel einfügten. Der EM-Test geriet zu einem intensiven Schlagabtausch, in dem vor allem Österreichs Defensive ständig ein wenig gefordert war, aber gut antizipierte und somit die Schweizer zu keiner einzigen Chance kommen ließ. Der Charakter des Spiels war im Sinne der Vorbereitung auf das EM-Turnier vielleicht sogar hilfreicher, als hätte man durch zwei, drei isolierte Kabinettstückerl ein tolles Ergebnis, aber vielleicht sonst keinen besonderen Erkenntnisgewinn erzielt. Dennoch hätte Gregoritsch in der 82. Spielminute beinahe noch das 2:1 gemacht und so fast für den siebten vollen Erfolg Österreichs en suite gesorgt.

Aber egal, wir können ja gleich wieder eine solche Erfolgsserie starten. Abermals sechs Siege in Folge würden Österreich immerhin ins EM-Finale bringen … (Claus Farnberger, 10.6.2024)