Es kommt der Moment, da merkt man: Irgendetwas passt nicht mehr. Irgendetwas in einem drängt nach Veränderung. Es ist gar nicht einfach herauszufinden, ob es Zeit für eine unternehmerische Kehrtwende ist oder ob man den nächsten persönlichen Entwicklungsschritt gehen will. Gerade Unternehmensgründerinnen und -gründer sind immer wieder mit Grundsatzfragen konfrontiert, da es in den ersten Jahren zu sehr vielen strukturellen Umbrüchen kommt.

Sich im Meer der beruflichen Möglichkeiten zurechtzufinden ist nicht immer leicht. Coaching kann dabei helfen. Getty Images

Mit dem Wachstum stellen sich dann immer wieder neue Fragen. Eine weitere Businesspartnerin oder einen Investor zu haben, mit dem man über diese Zukunftsentscheidungen sprechen kann, ist dabei sehr hilfreich. In manchen Fällen kann es allerdings besser sein, sich mit einer externen Expertin auszutauschen. Vera Steinhäuser ist diplomierte Business Coach und begleitet vor allem Selbstständige auf ihrem beruflichen Weg. Eine von ihnen ist Anna von Hellberg. Die deutsche Unternehmerin hat zusammen mit ihrer Freundin Laura Castien das Keramikunternehmen Motel a Miio gegründet.

Das Unternehmen wurde schnell sehr erfolgreich. Innerhalb von sieben Jahren wuchs die Zahl der Mitarbeitenden auf rund 200. Heute macht die Firma einen Umsatz im Millionenbereich. Ihre Aufgaben und ihre Rolle veränderten sich mit dem Wachstum zunehmend. Deswegen entschied Anna von Hellberg sich, sich von Vera Steinhäuser beraten zu lassen. "Meine Überlegung war, dass Vera mir helfen kann, mich zu sortieren und zu orientieren", sagt die Gründerin.

Anna von Hellberg gründete 2017 die Keramikmarke Motel a Miio. Róza Kadi

Um von Hellbergs Weg nachvollziehen zu können, lohnt sich einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Eine gemeinsame Reise mit ihrer Freundin Castien führte nach Portugal. In Läden schlendernd verliebten sich beide in die Keramik eines kleinen Herstellers. "Wir haben sofort zugeschlagen. Wir waren sogar so begeistert, dass wir für Freunde und Bekannte auch noch Tassen und Teller kauften", erzählt sie.

Sie trafen damit den Geschmack der Zeit. Erfolgreich bauten die beiden in kürzester Zeit ein Imperium auf, indem sie die Produkte in Portugal ankauften und die Marke Motel a Miio schufen, unter der sie das Geschirr verkaufen. Es stiegen immer mehr Investoren ein, die Mitspracherecht hatten. Die Rollen änderten sich, und auch die Aufgabenbereiche diversifizierten sich. Besonders zwei Fragen ließen von Hellberg nicht mehr los: In welcher Position will sie weitermachen, und wie kann sie sich mit ihrem Know-how aufstellen?

Emotionen ausgraben

Steinhäuser und von Hellberg trafen sich einmal im Monat für rund zehn Coachingsitzungen. "Oft bringen Klientinnen Themen mit. Aber genauso oft stellt sich im Laufe des Gespräches heraus, was die tieferliegenden Probleme sind. Es geht nie nur um Arbeit, sondern auch um Beziehungen, Emotionen und vieles mehr", sagt Steinhäuser.

Da Steinhäuser einen holistischen, also ganzheitlichen Ansatz hat, arbeitet sie zwischendrin immer wieder therapeutisch. "Ich frage nicht nur: Was denkst du darüber? Sondern auch: Wie fühlt sich das an? Wenn im ersten Moment Irritation oder Verletzlichkeit von Klientinnen genannt wird, versteckt sich darunter oft – gut ummantelt – Wut. Auch Traurigkeit gibt es im Businessleben", meint Steinhäuser.

Bei der Beratung gibt es kein Schema F. Sie vermittelt ihren Klientinnen Tools, damit sie ihre Herausforderungen meistern können. "Ich sage immer: Vertrau dem Prozess. Es kommt das zum Vorschein, wofür man bereit ist. Viele Klienten sind überrascht, welche Themen und Emotionen im Gespräch in den Vordergrund treten", erzählt Steinhäuser. Anna von Hellberg hat eine Sache besonders überrascht: "Dass man zwar selbst die Lösung findet, aber man alleine nie darauf gekommen wäre. Das Coaching ist ein wunderschöner Prozess, um sich mit sich selbst zu befassen. Allein zu grübeln ist schwierig, gerade wenn man viel zu tun hat."

Frauen unterstützen

Anna von Hellberg empfand das Coaching als so wertvoll, dass sie sich auch für Steinhäusers "Female Leadhers Academy" anmeldete. In fünf Wochen erarbeiten dabei 20 Teilnehmerinnen fünf Themengebiete – angefangen bei der Persönlichkeitsentwicklung über Werte, Ziele, Kommunikation und Konfliktmanagement bis hin zum Thema Team. Das kostet rund 2000 Euro.

Wieso ist dieser Kurs ausschließlich für Frauen? "Ich bin überzeugt, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn Frauen in jeder Hinsicht, in allen relevanten Bereichen unserer Gesellschaft und in globalem Ausmaß gleichberechtigt sind. Es sollte nicht heißen entweder – oder, sondern sowohl – als auch. Es geht darum, die Machtzentralen fairer zu verteilen. Frauen könnten schon längst wichtige Positionen übernehmen. Manchen fehlt allerdings die Selbstsicherheit, sich das auch zuzutrauen", so Steinhäuser.

Ihr Credo lautet: Ich muss mich selbst kennen, um führen zu können. Doch gelingt es, in der Gruppe zur Selbsterkenntnis zu kommen? "Es ist erstaunlich, dass es manchmal leichter ist, sich vor Fremden zu öffnen als vor Freunden oder der Familie", erzählt Anna von Hellberg über ihre Erfahrung bei diesem Programm.

Das Ergebnis

Über ein Jahr hat Anna von Hellberg sich nun mit Vera Steinhäuser ausgetauscht. Zu welchem Ergebnis ist die Gründerin von Motel a Miio letztendlich gekommen? "Es war ein langer Weg, aber ich habe mich dazu entschieden, aus dem operativen Geschäft auszusteigen. So wie Laura Castien auch. Ich bin nur mehr Teilhaberin. Es war nicht leicht loszulassen. Aber ich möchte wieder kreativer arbeiten und brauche eine Pause, um wieder frische Ideen zu bekommen." Was die Zukunft bringt, weiß sie noch nicht. (Natascha Ickert, 26.6.2024)