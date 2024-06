FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, als er sich noch weit vor der ÖVP wähnte. Am Ende wurde es relativ knapp. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Die EU-Wahl ist ein Spezialfall. Bei rein österreichischen Wahlen schließen die Wahllokale spätestens um 17 Uhr, manche bereits früher. Etliche Sprengel und Gemeinden sind zu diesem Zeitpunkt bereits ausgezählt, und diese Ergebnisse dienen als Basis für Hochrechnungen, die üblicherweise um Punkt fünf veröffentlicht werden.

Bei der EU-Wahl herrscht hingegen eine ziemlich späte Sperrfrist. Vor der Schließung des letzten Wahllokals dürfen nationale Wahlbehörden keine Ergebnisse nach draußen geben, selbst wenn die Auszählung schon seit Stunden abgeschlossen ist. Weil am Sonntag in Italien bis 23 Uhr gewählt werden konnte, lag die Sperrfrist also eine Stunde vor Mitternacht.

Man ist 17 Uhr gewöhnt

So lange wollte die österreichische Öffentlichkeit natürlich nicht warten, man ist 17 Uhr gewöhnt. Also haben sich die Meinungsforschungsinstitute mit sogenannten Trendprognosen beholfen. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um Umfragen mit einem sehr großen Sample.

Die von APA und ORF beauftragten Institute Foresight, Hajek und Arge Wahlen befragten zwischen Montag und Samstag in der Woche der Wahl 3000 repräsentativ ausgewählte Personen nach ihrem Wahlentschluss.

Fünfmal knapp, zweimal weniger knapp

Das Ergebnis dieser Befragung stand den ganzen Wahlabend hinweg als projiziertes Resultat in den Inserts des ORF und auf den Websites vieler Medien. Aber wie genau war es verglichen mit dem späteren Auszählungsergebnis inklusive Briefwahlprognose?

Spoiler: bei fünf Parteien ziemlich genau, bei zwei weniger. Bei DNA, KPÖ, Grünen, Neos und SPÖ lag die Abweichung jeweils unter einem halben Prozentpunkt. Spürbare Unterschiede zwischen Trendprognose und vorläufigem Ergebnis gab es nur bei ÖVP und FPÖ. Die Türkisen wurden um 1,2 Prozentpunkte unterschätzt, die Blauen mit 1,5 Prozentpunkten überschätzt. Die durchschnittliche Abweichung pro Partei betrug 0,58 Prozentpunkte, ziemlich wenig also, wenn man die Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten berücksichtigt.

Neben dem ORF und der APA hat auch Servus TV eine Trendprognose beim Meinungsforschungsinstitut OGM bestellt. Dafür wurden 2486 Interviews zwischen 4. und 7. Juni sowie am 9. Juni durchgeführt.

OGM lag besonders bei der ÖVP daneben; prognostiziert wurden nur 22 Prozent, geworden sind es schließlich 24,7 Prozent. Signifikante Abweichungen gab es in die Gegenrichtung bei den Neos (1,9 Prozentpunkte zu viel vorhergesagt) und bei der FPÖ (1,5 Prozentpunkte). Alle anderen Parteien wurden aber wieder relativ zielgenau getroffen.

Eine dritte Trendprognose wurde um 18 Uhr auf Oe24 veröffentlicht. Das Muster zeigt sich auch hier: Die meisten Parteien wurden ziemlich exakt bewertet, nur die FPÖ wurde klar über- und die ÖVP unterschätzt – in diesem Fall im Bereich von 2,5 oder mehr Prozentpunkten.

Die Trendprognosen waren freilich nicht die einzigen Umfragen vor dieser Wahl. Neun Stück wurden im Monat vor 9. Juni veröffentlicht, und auch hier lässt sich erkennen: SPÖ, Grüne und KPÖ wurden stets recht gut getroffen, die ÖVP aber durchwegs zu niedrig und die FPÖ sowie die Neos durchwegs zu hoch eingestuft.

Die naheliegende Frage, woran nämlich vor allem die Abweichungen bei FPÖ und ÖVP lagen, ist für die Institute nicht einfach zu beantworten. Wenn man es wüsste, hätte man die Rohdaten im Vorhinein stärker korrigiert. Offenbar habe man sich bei der Deklarationsbereitschaft der potenziellen Wählerinnen und Wähler vertan, heißt es aus dem Meinungsforschungsunternehmen Foresight.

Jene der FPÖ entscheiden sich am frühesten, sagte Foresight-Chef Christoph Hofinger am Montag im STANDARD-Chat. "Das ist ganz anders als vor 20 Jahren. Vor allem in Online-Umfragen deklarieren sich blaue Wähler:innen überdurchschnittlich. Weil wir überall außer bei der FPÖ in Umfragen mehr Spät- und Unentschlossene haben, wirkt sich das im Moment so aus, dass die FPÖ-Stärke etwas überschätzt wird", versucht Hofinger, das Phänomen zu erklären.

Im Gespräch mit dem STANDARD ist Hofinger grundsätzlich zufrieden mit der Vorhersage. "Unter den gegebenen Umständen war die Prognose sehr genau." Mit dem nötigen Aufwand könnte man dem Ergebnis noch näher kommen, dafür seien aber Exit-Polls, also Wahltagsbefragungen beim Verlassen der Wahllokale, nötig. Und das Sample müsste weit in den fünfstelligen Bereich gehen. (Michael Matzenberger, 10.6.2024)