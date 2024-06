Jayson Tatums (li) Ausbeute: 18 Punkte, neun Rebounds und zwölf Assists. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MADDI

Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber geraten in der Finalserie der NBA unter Druck. Das Team um Superstar Luka Doncic verlor auch das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie mit 98:105. Zum Auftakt waren die Texaner beim 89:107 chancenlos gewesen. Spiel drei findet in der Nacht zum Donnerstag in Boston statt.

Auch eine starke Vorstellung von Doncic, dessen Einsatz bis zwei Stunden vor dem Spiel fraglich gewesen war, reichte für die Mavs nicht zum Sieg. Dem Slowenen gelangen 32 Punkte, elf Rebounds und elf Assists.

Er sprach nach der Partie enttäuscht von einer "verpassten Gelegenheit. Am Ende des Tages müssen wir ein paar mehr Würfe treffen". Er selbst müsse sich bei den "Turnovers und den Freiwürfen deutlich verbessern", ergänzte Doncic selbstkritisch. Das habe den Mavs, "das Spiel gekostet".

Bei Rekordmeister Boston war Jrue Holiday mit 26 Punkten bester Werfer. Für ihn war aber Jayson Tatum mit 18 Punkten, neun Rebounds und zwölf Assists der Schlüssel zum Erfolg. "Es lag zum großen Teil an JT", sagte Holiday: "Die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er uns geführt hat, das war alles sein Verdienst."

Dallas steht zum dritten Mal in der Franchise-Geschichte in den Finals, zum ersten Mal seit der Ära von Dirk Nowitzki. 2006 waren die Texaner um den Deutschen nach einer 2:0-Führung noch an Miami gescheitert (2:4), 2011 führte Finals-MVP Nowitzki sein Team gegen die Heat dann zum ersten Triumph (4:2). Die Celtics haben bislang 17 Titel gewonnen, den letzten vor 16 Jahren. (sid, 10.6.2024)