Die Frage, wo es den besten Burger der Stadt gibt, beantwortet jeder anders: Die einen rennen zur Hipster-Braterei, den anderen reicht der Schachtelwirt. Wenn es nach der internationalen Reiseplattform Big 7 Travel geht, gibt es den besten Burger des gesamten Kontinents (!) in Wien – und zwar bei XO Burger in der Kettenbrückengasse. Seit knapp vier Jahren braten Ben Hofer und Robert Weishuber Smash-Burger. "Wir waren selbst sehr überrascht, aber freuen uns natürlich, auch da überhaupt inkludiert zu sein. Der erste Platz ist ja schon eher surreal", sagt Hofer.

Der laut Ranking beste Burger des Kontinents. Stefan Fürtbauer

Auf den Rängen zwei und drei folgten das Bunsen in Dublin, Irland, sowie The Beefy Boys in Hereford, Vereinigtes Königreich. Die Liste wird unter Berücksichtigung von lokalen Bewertungen sowie Social-Media-Ratings und anhand persönlicher Eindrücke des Redaktionsteams erstellt.

Vor einigen Monaten sperrte XO Burger eine zweite Filiale in der Neubaugasse auf. In Wien setzt sich der Trend hin zum Smash-Burger immer mehr durch: Neben den Platzhirschen bieten die Betreiber von Döner Brutal mittlerweile Burger statt Kebab an, die Macher der Smashbox expandierten ebenso mit einem zweiten Standort in der Neubaugasse. (rec, 11.6.2024)