Wien/Brüssel – Österreichs prominentester EU-Vertreter war am Wahlabend nicht nur auf den Fernsehbildschirmen nicht zu sehen, er wird in der kommenden Legislaturperiode auch als Mandatar im EU-Parlament fehlen: Othmar Karas. Der erste Vizepräsident des EU-Parlaments stand bei dieser Wahl nicht mehr auf der Liste der ÖVP – Karas und die Volkspartei gehen seit dem vergangenen Herbst getrennte Wege.

In einem Pressegespräch am Montag fand Karas nach dem Rechtsruck in Österreich bei der EU-Wahl drastische Worte: Die FPÖ habe mit einem "Zerstörungskurs" gegen ein "handlungsfähiges Europa" diese Wahl gewonnen. Die Freiheitlichen konnten wie die Neos Zugewinne feiern. "Die Neos haben bewiesen, dass auch eine klar proeuropäische Haltung zu Wahlsiegen führen kann", sagte Karas.

Der EU-Parlamentarier Othmar Karas ist zuversichtlich, dass die proeuropäischen Kräfte im EU-Parlament auch weiterhin eine klare Mehrheit haben werden. Philippe Buissin

Auf europäischer Ebene sieht Karas trotz des Rechtsrucks dennoch in einigen EU-Ländern ein "deutliches Zeichen für Europa". Wahlsieger auf europäischer Ebene sei die Europäische Volkspartei (EVP) – die proeuropäischen Fraktionen hätten laut Karas weiterhin eine stabile Mehrheit im EU-Parlament. Aber: "Es wird vieles schwieriger. Wenn die Mitte gemeinsam agiert und niemand nach links oder rechts blinkt, gibt es weiterhin eine klare Mehrheit für die proeuropäischen Kräfte", sagte Karas.

Zudem sieht der EU-Parlamentarier die politische Mitte geeinter als noch in der Vergangenheit. Karas erwartet sich von den proeuropäischen Fraktionen – damit meint Karas fast alle Parteien jenseits der Rechten – noch in dieser Woche ein Schreiben an den Europäischen Rat, in dem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Wiederwahl vorgeschlagen wird. Ob Karas in Zukunft mit einer eigenen Liste bei der kommenden Nationalratswahl oder anderwärtig politisch aktiv sein wird, lässt er offen. Bis zur konstituierenden Sitzung des Parlaments, die im Juli stattfindet und in der die neuen EU-Abgeordnete ihre Sitzplätze beziehen, bleibt Karas noch in Brüssel.

Österreichischer EU-Kommissar spricht von "Stabilität"

Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn blickt trotz Rechtsrucks in Österreich und anderen EU-Ländern positiv auf die Zukunft: "Es ist die Stabilität gewählt worden in unsicheren Zeiten. Aus Stabilität darf aber nicht Stillstand werden." Das Ergebnis in Frankreich und Deutschland sei aber ein Warnsignal. "Der französisch-deutsche Motor ist essenziell für die EU", sagte Hahn. Positiv sieht Hahn die Entwicklung in Polen, wo Ministerpräsident Donald Tusk mit seiner proeuropäischen Liste gewinnen konnte. Polen war in den vergangenen Jahren immer wieder mit seiner EU-kritischen Haltung in den Schlagzeilen.

Paul Schmidt, Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, sieht die Wahlbeteiligung auf Europaebene als ein positives Zeichen. In Österreich sei sie zwar leicht gesunken, im Vergleich zu den EU-Wahlen seit 1996 hierzulande aber dennoch auf hohem Niveau. Die FPÖ habe vor allem in ihrem Bereich ausreichend mobilisieren können, "das ist den anderen Parteien nicht in diesem Ausmaß gelungen", meint Schmidt. Man sehe vor allem eine Protestwahl und große Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung in Österreich. In einigen Ländern sei die EU-Wahl ein "Antiregierungsvotum" gewesen: unter anderem in Frankreich, Deutschland und in Österreich, sagte Schmidt.

Politische Inhalte entscheidend bei der EU-Wahl

Die Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik streicht die Bedeutung der politischen Inhalte bei dieser Wahl hervor. Vor allem Zuwanderung, Sicherheit, Krieg und der Klimawandel seien entscheidende Wahlmotive. Die Spitzenvertreter der Parteien seien hingegen oft kein Motivationsgrund gewesen.

Während SPÖ und ÖVP auf ihre Stammwählerschaft zurückgreifen konnten, profitierte die FPÖ laut Praprotnik auch von Proteststimmen. Die Neos hätten bei jenen Wählerinnen und Wählern punkten können, die ein klares proeuropäisches Zeichen setzen wollten – bei den grünen Wählerinnen und Wählern sei der Kampf gegen den Klimawandel ein wichtiger Faktor, erklärte die Politologin. Praprotnik bezeichnet die EU-Wahl als eine "Wahl der zweiten Ordnung": Viele Wählerinnen und Wähler hätten mit ihrer Stimme am Wahlsonntag ein innenpolitisches Zeichen setzen wollen. (Max Stepan, 10.6.2024)