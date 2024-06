Es gibt ein paar die einfach keine Rettungsgasse bilden, das ist ja noch nachvollziehbar. Mich irritiert, wenn jemand das Thema grundsätzlich kennt und es dann völlig versemmelt.

Man macht in der Mitte zwischen ganz linker Spur und der zweiten Spur von links soweit auf, dass ein Einsatzfahrzeug dazwischen durchpasst. Jeder fährt hinaus bis zur Linie, aber nicht in eine andere Spur.



Man sieht das bei Auf- und Abfahrten sehr gut, warum das so gemacht werden sollte. Meine Erfahrung ist jedoch, dass alle ganz weit raus fahren. Eine Spur ist dann völlig frei und die paar Wenigen die eine Rettungsgasse gar nicht kennen, fahren genau da rein. Und da reicht ja einer, um alles zu verstopfen. Gerade wieder in Mondsee am Sonntag erlebt.

Wisst ihr vielleicht, warum das wirklich fast niemand weiß, wie das richtig gemacht wird.

Ich liebe diese Art von Themen, und die Meinung anderer dazu. Vielleicht liegt man ja sogar selber total falsch. Spannend.