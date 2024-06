Diese Fichte im Landschaftsgarten des Schlosses Eggenberg in Graz litt unter der zunehmenden Trockenheit durch veränderte Wetterbedingungen. Ein Team von Gärtnern kämpfte um ihr Leben und bewässerte sie während sommerlicher Hitzewellen mit Trinkwasser. Universalmuseum Joanneum

Landschaftsgärten nach englischem Vorbild beherbergen einige der bestumsorgten Bäume der Welt. Wer vor zwei Jahren eine Führung durch den Garten des Barockschlosses Eggenberg im Norden von Graz besuchte, durfte dort einen außergewöhnlichen Baum bewundern. Der solitär stehende, 30 Meter hohe Riese galt als besonderes Schmuckstück, doch die Gärtner erzählten von Problemen. Veränderte Klimabedingungen machten dem Exoten zu schaffen, von den Hängen des nahen Berges kam nicht mehr genug Wasser, sodass großzügig mit Trinkwasser gegossen werden musste, um ihn durch den Sommer zu bringen. Das Wasserproblem sollte künftig über ein Auffangen des Regenwassers vom Dach des Schlosses gelöst werden. Ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten des Universalmuseums Joanneum setzte alle Hebel in Bewegung, um das Leben des Baumes zu retten.

Was wird aus der Fichte?

Es handelt sich um eine Fichte, eine Baumart, die im Zentrum der Problematik um die Zukunft der Bäume in Mitteleuropa steht. Im 19. Jahrhundert wurden auch in Österreich große Monokulturen gepflanzt, die heute unsere Wälder prägen. Wer durch einen solchen Wald geht, sieht eng stehende, dünne und sehr gerade Stämme, die erst in großer Höhe eine Krone besitzen. Für die Holzverarbeitung ist dieser Zustand ideal, das astfreie Holz lässt sich gut verarbeiten.

Doch Fichten lieben kühl-feuchte Bedingungen und sind in unseren Breiten eigentlich nur über 800 Meter Seehöhe heimisch. Und nun wird es wärmer, Niederschlagszeiten verschieben sich, Wetterextreme nehmen zu. Durch Trockenstress werden Bäume empfindlicher für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Einen befallenen Baum erkennt man an rötlichem Bohrmehl, das am Stamm klebt. Der Käfer baut unter der Rinde Gänge und lädt die Rückstände außen ab. Der Borkenkäfer ist aktuell das wohl größte Problem für die Wälder. Dichte, geschwächte Fichtenwälder sind ein ideales Revier. Geschwächt sind Bäume, wenn es zu trocken ist. Dann kann der Baum zu wenig Harz produzieren, um Schäden zu versiegeln.

Österreich ist mit rund vier Millionen Hektar und einer bewaldeten Fläche von rund 48 Prozent der Staatsfläche eines der waldreichsten Länder in der Europäischen Union. Wie steht es also um den österreichischen Wald? Wird er im Klimawandel den Hitzetod sterben und verschwinden, etwa in Form eines Waldsterbens, wie es in den 1980er-Jahren befürchtet worden war?

Umbau des Waldes

Einer, der sich wissenschaftlich mit der Veränderung des Waldes beschäftigt, ist der Biologe Silvio Schüler, Leiter des Instituts für Waldwachstum, Waldbau und Genetik des österreichischen Bundesforschungszentrums für Wald. Die Frage nach dem Sterben des Waldes verneint Schüler. "Der Wald wird sich verändern", prognostiziert er. Manche Bäume würden sterben, andere nachwachsen, es würde ein ganz anderer Wald entstehen. Doch durch die Klimaveränderungen der kommenden Jahrzehnte wird es unweigerlich zu einer Störungsphase kommen, "durch Käfer, Sturm, Schnee oder Trockenheit", sagt Schüler. "Die Wälder werden sich dann wieder erholen, und auf diese Weise werden neue Waldtypen heranwachsen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können." Müssen wir das also geschehen lassen und auf das Beste hoffen?

Mehr Baumarten

Schüler sieht verschiedene Lösungsansätze: "Das Plakativste ist, einfach die Baumartenvielfalt zu erhöhen. Wenn man irgendwo neu begrünt oder etwas dazupflanzt, wird man darauf achten, auf mindestens drei bis fünf Baumarten zu kommen." Das diene auch dazu, einen größeren Spielraum zu bekommen, weil nicht völlig klar ist, welche Bäume künftig am besten lebensfähig sein werden.

Bäume brauchen Jahrzehnte oder Jahrhunderte, um zu voller Größe zu wachsen. Wer jetzt Bäume setzt, muss also die klimatischen Bedingungen in hundert Jahren berücksichtigen. Diese hängen aber entscheidend von aktuellen Klimaschutzbemühungen ab. Es könnten auch Schädlinge eine Rolle spielen, die primär gar nichts mit dem Wald zu tun haben.

Schüler nennt als Beispiel das Eschentriebsterben. Eschen erkennt man an ihrer grauen Rinde, die bei jungen Bäumen glatt, bei älteren aber rissig ist, und ihren feinen, länglichen Blättern. "Die Esche wurde in den 1990er-Jahren als Zukunftsbaumart gesehen und ganz massiv angepflanzt", sagt Schüler. Doch das durch einen Pilz ausgelöste Eschentriebsterben führte zu großen Schäden.

Eine Fichtenmonokultur in Hessen, Deutschland. Solche Wälder stehen oft auf Flächen, die von Natur aus Buchenwälder sein sollten. IMAGO/Jan Eifert

Tote Eschen

Ein Waldbesitzer, der davon betroffen ist, ist Markus List aus dem steirischen St. Ulrich am Waasen. In seinem Wald wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele Eschen gesetzt. Noch jung aussehende, etwas mehr als armdicke Bäume liegen in seinem Wald auf dem Boden und müssen weggeräumt werden. List kann die noch stehenden teils mit bloßer Hand umstoßen. Die Bäume sterben kontinuierlich, er spricht von einem Totalausfall.

"Die Bäume sehen lange Zeit gesund aus", erklärt List. Doch in Wirklichkeit können sie bereits geschwächt sein und jederzeit umfallen. Ist der Baum tot, kommt es zu einem Befall mit Borkenkäfern, den man dann am Lösen der Rinde gut erkennen kann. Das sei durchaus auch gefährlich: Eschen seien "Witwenmacher". Trocknet ein großer Baum aus, könnten massive Äste abbrechen, was die Bewirtschaftung solcher Wälder gefährlich macht.

Das Problem liegt bei Lists Wald in der Wurzel. Das ist eine der vielen Ausformungen des Eschentriebsterbens, das durch das "Weiße Eschenstengelbecherchen", einen Schlauchpilz aus Ostasien, ausgelöst wird, der für die dort heimischen Eschenarten harmlos ist. Die Schwächung der Wurzeln lässt die Bäume auch bei Wind leicht umstürzen, selbst wenn sie noch gesund aussehen.

Eschen wurden früher von vielen auf Empfehlung von Fachleuten gesetzt. "Sie wachsen schneller als Eichen und lassen sich gut verarbeiten", sagt List. Ein großer Vorteil sei, dass aus dem Wurzelstock eines abgesägten Baumes ein neuer Baum wachse. Den Fachleuten macht er keinen Vorwurf. "Dass dieser invasive Pilz kommt, konnte man nicht wissen, das ist Pech", betont er. Er beobachtet Forschungen an resistenten Eschen, etwa an der Universität für Bodenkultur, doch für ihn ist das Thema erst einmal erledigt. Den verbleibenden Eschenbestand will er roden und dort andere Baumarten setzen. Doch nicht alle Waldbesitzer reagieren so gelassen wie List, andere sind frustriert und begegnen wissenschaftlichen Empfehlungen seither mit Skepsis.

Wenn Eschen und Fichten ungeeignet sind, welche Baumarten sollen Waldbesitzer aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt setzen? Es gibt einige Baumarten, die laut aktuellem Wissensstand gut geeignet sind, künftige Klimaveränderungen zu überstehen, etwa die Eiche.

Gruß aus der Eiszeit

Baumexperte Silvio Schüler warnt allerdings vor einem Problem, vor dem speziell Europa steht. "In der Vergangenheit gab es in Europa eine viel höhere Vielfalt an Baumgattungen", sagt Schüler. Von denen seien in den letzten 40 Millionen Jahren 70 Prozent ausgestorben.

Weniger Baumarten bedeutet noch nicht unbedingt weniger Bäume. Dennoch führt es zu Problemen, auf die etwa kürzlich eine im Fachjournal Nature Ecology & Evolution erschienene Studie mit Beteiligung der Universität Wien hinwies. Für einen gesunden, resilienten Mischwald wird es künftig nur noch wenige geeignete Baumarten geben. In Asien und Nordamerika haben mehr Gattungen überlebt, dort ist die Vielfalt noch ähnlich hoch wie damals, und ein gesunder Mischwald ist leichter zu erreichen.

Ohne Fichten geht es nicht

Monokulturen aus dicht gesetzten Fichten dürften jedenfalls bald der Vergangenheit angehören. Doch ganz ohne die Fichte wird es nicht gehen, warnt Schüler. Sie spielt eine zentrale Rolle in Wäldern, die eine wichtige Sicherheitsfunktion haben. Schutzwälder stehen in steilem Gelände und befestigen losen Fels oder schützen vor Lawinen.

Ein zerstörter Schutzwald bei der Ortschaft Ginzling im Zillertal. Schutzwälder sollen besiedelte Gebiete von Steinschlag oder Lawinen abschirmen. APA/BARBARA GINDL

Auch diese Wälder sind unter Druck. In Schutzwäldern in Osttirol in über 1000 Meter Seehöhe gibt es große Ausfälle. Dort hat der Borkenkäfer die Bäume geschwächt, woraufhin Extremwetterereignisse den Wald "wegrasiert" hätten, wie Schüler es ausdrückt. Wo über Ortschaften schützender Wald stehen sollte, liegt jetzt das Gelände brach.

Dort werden wieder Fichten aufgeforstet werden, sagt Schüler: "Fichten bilden ein flaches Wurzelsystem und können, sofern sie nicht zu dicht stehen, bei Starkregen viel Wasser aufnehmen. Das verhindert Erosion und bremst den Abfluss und damit die Entstehung von Hochwasser." Das sei etwa für Schutz gegen Steinschlag unverzichtbar. "Man wird dort weiterhin Fichten setzen, aber in einer Baumartenmischung."

Das handhabt auch Norbert Weber so. Er ist der Forstverwaltungsleiter des Forstbetriebs Franz Mayr-Melnhof-Saurau, des größten Privatforstbetriebs Österreichs mit großen Flächen in der Steiermark. Etwa 6000 Hektar der Waldflächen sind Schutzwälder. "Bei uns sind das durchwegs Mischwälder, die in höheren Lagen Mischungen aus Fichte, Lärche und Tanne sind", sagt Weber. "Die Mischung der Baumarten ist eine Risikominimierung, weil man verschiedenste Vor- und Nachteile durchmischen kann."

Wald über Bahnstrecken

In niedriger gelegenen Schutzwäldern kommen auch Laubbäume zum Zug. Solche gibt es im Murtal, wo zwischen Frohnleiten und Mixnitz direkt über der Zugstrecke brüchige Kalksteinwände aufragen. Sie sind mit Schutzwald befestigt, der auch Buchen oder Ahorn enthält. Dieser Wald übt also eine wichtige Sicherheitsfunktion aus und wird gemeinsam mit einem Planförster der ÖBB gepflegt. Wer mit dem Zug zwischen Wien und Graz verkehrt, ist also auf das Können dieser Förster und die Gesundheit des Schutzwaldes angewiesen.

Auf Klimaveränderungen reagiert man hier derzeit nicht. Es gebe bei Schutzwäldern keine Experimente, "wir ändern nichts", sagt Weber. "Ab 1400 Metern aufwärts ist die Fichte eine absolut passende Baumart." Veränderungen beobachte man sehr wohl. Während Borkenkäfer früher eher unter 1200 Meter Seehöhe ein Problem war, müsse man nun schon bis 1600 Metern die Bäume genau beobachten. Um seine Verbreitung zu verhindern, muss auch in schwierigen Lagen der Wald gut gepflegt werden. Das passiere zum Teil mit dem Hubschrauber, sagt Weber.

Das Wetter vor 40 Millionen Jahren

Einfache Lösungen scheint es also nicht zu geben. "Unsere heutigen Waldökosysteme entwickelten sich während einer klimatisch relativ stabilen Phase von einigen tausend Jahren", sagt Silvio Schüler. Diese Periode sei zu Ende: In den verschiedenen Zukunftsprognosen des Weltklimarats sehe man, dass wir diese Phase in jedem Fall verlassen werden. "Im besten Fall landen wir in hundert Jahren bei einem Klima, das die Erde zum letzten Mal vor drei bis fünf Millionen Jahren erlebt hat", rechnet Schüler vor. "Im schlechtesten Fall ist es ein Klima, wie es zum letzten Mal vor 20 bis 40 Millionen Jahre vorherrschte."

Vor etwa 40 Millionen Jahren gab es eine Hitzeperiode, während der die Pole vermutlich eisfrei waren und die mittlere Temperatur um rund zehn Grad höher als heute. In der Vergangenheit seien durch äußerst langsame klimatische Veränderungen und die wiederholten Eiszeiten sehr viele Baumarten ausgestorben. „Und wir drehen nun dieses Rad der Klimageschichte in sehr kurzer Zeit in eine ganz andere Richtung", veranschaulicht Schüler. Das würden auch viele andere aktuelle Gattungen nicht überleben.

Leck im CO 2 -Speicher

In dieser Phase ist der Wald allerdings in seiner Funktion als CO 2 -Speicher gegen den Klimawandel gefährdet, gebundenes Kohlendioxid wird frei. "Es geht darum, die Störungsphase möglichst kurz zu halten, weil man sonst diese wichtigen Ökosystemleistungen verliert", sagt Schüler.

Im österreichischen Wald ist das Zehnfache des jährlichen CO 2 -Ausstoßes Österreichs an Treibhausgasen gespeichert. Seit den Rodungen im Mittelalter gab es in Österreichs Wäldern noch nie so viel Holz. "Wenn wir es also nicht schaffen, ganz behutsam unseren Wald umzubauen und stabiler zu machen, landet das in der Atmosphäre", warnt Schüler. "60 Prozent der Kohlenstoffvorräte, die in Österreichs Wäldern sind, stecken in der Fichte." Wenn man nichts unternehme, würde dieser Kohlenstoff zu hundert Prozent freigesetzt.

Im Jänner 2024 ließ ein Sturm die geschwächte Fichte des Eggenberger Schlossparks zerbrechen. Universalmuseum Joanneum

Verlorener Kampf um die Fichte

Es gibt also offenbar für Nadelbäume eine Zukunft im veränderten Österreich in hundert Jahren. Wer heute in den Schlosspark Eggenberg geht, wird allerdings bemerken, dass etwas anders ist. Die Fichte fehlt. Zu Neujahr im Jahr 2024 verloren die Gärtnerinnen und Gärtner des Schlossgartens den Kampf um das Leben der einzigen Fichte des Parks. Ein nächtlicher Sturm brach den geschwächten Baum in der Mitte ab. Vom Borkenkäfer befallen und stark "zerspechtet", hatte er die Stabilität nicht aufgebracht, dem Winddruck zu widerstehen.

"Bei uns ist die Situation natürlich anders als in der Wald- und Forstwirtschaft", sagt Paul Schuster, der für das Universalmuseum Joanneum die Leitung des Schlosses Eggenberg und des Parks überhat. Ein Landschaftsgarten ist ein Kunstwerk und folgt eigenen Regeln. "Die Probleme sind aber ähnliche."

Trotz der schwierigen Bedingungen für Fichten soll an der Stelle des abgebrochenen Baums wieder eine Fichte gesetzt werden. "Wir wissen, es ist trockener als je zuvor, heißer als je zuvor. Die Wetterextreme nehmen zu", sagt Schuster. Es spreche also alles gegen eine Fichte, aber: "Wir in der Gartendenkmalpflege können nicht einfach so etwas anderes, Klimaresilientes pflanzen, denn damit verändern wir massiv das Kunstwerk." Für den Effekt, den der Gestalter damals erreichen wollte, gebe es keinen anderen geeigneten Baum. "Ich habe keine Alternative", betont Schuster. Mit viel Pflege und technischem Know-how hofft man, den Baum durchzubringen, bis das Erscheinungsbild des historischen Gartens wiederhergestellt ist. (Reinhard Kleindl, 15.6.2024)