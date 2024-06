Thomas Waitz, der Zweite auf der Liste, hat außerordentlich viele Vorzugsstimmen bekommen – ein Affront gegen Listenerste Lena Schilling. @Christian Fischer

Tom Waitz ist der Vorzugsstimmenkaiser dieser Wahl. Tom wer? Das ist der Listenzweite der Grünen, der Mann hinter Spitzenkandidatin Lena Schilling. Waitz ist ein engagierter und erfahrener Abgeordneter im EU-Parlament, aber eben weitgehend unbekannt – auch deshalb hat ihn die Parteispitze nicht ganz nach vorne gestellt. Dennoch hat Waitz bei den grünen Wählerinnen und Wählern groß abgeräumt und die Partei offenbar vor einem noch größeren Debakel bewahrt. In Wien hat Waitz mehr Vorzugsstimmen als alle anderen Kandidaten auch der anderen Parteien und jedenfalls weitaus mehr als jene Person, die der Star der Grünen sein sollte.

Kritik am Stil

Dass sich so viele Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen auf dem Wahlzettel für Waitz ausgesprochen haben, hat nicht nur mit dem Misstrauen gegenüber Lena Schilling und dem Unbehagen über diese Personalentscheidung zu tun, das ist auch als Protest gegen die Parteiführung zu verstehen. Viele Grün-Wählerinnen, die sich nicht nur für Themen, sondern auch für die Vorgänge in der Partei interessieren, sind mit den Entscheidungen und dem Stil von Parteichef Werner Kogler und Klubchefin Sigi Maurer offenbar unzufrieden. Die Vorzugsstimmen für Waitz sind ein Aufbegehren gegen das, was die Parteispitze vorgibt.

Der Kern der grünen Sympathisantinnen ist treu und wählt die Partei aus Überzeugung und der Inhalte wegen – trotz der ungeschickten Inszenierung, mit der Kogler und Co auf Showpolitik setzen. Auf dem Weg Richtung Nationalratswahl müssen sich die Grünen auf Inhalte und Anliegen besinnen, ihre Positionen nachschärfen und geradlinig kommunizieren. Sie haben ein Publikum, das dem zu folgen imstande und willens ist. Das sei auch jenen Funktionärinnen und Funktionären der Partei hinter die Ohren geschrieben, die glauben, ihre Wählerschaft mit "liebe Mäuse" ansprechen zu müssen. Der Versuch, besonders cool, lässig oder lustig zu sein, geht meistens in die Hose. Da geht die Authentizität verloren. Und die ist in der Politik eine harte Währung. (Michael Völker, 10.6.2024)