Wie in vielen Gefilden hat das Internet auch in der Gastronomie die Funktion einer omnipräsenten Kritikplattform übernommen. Die User sind sich in der Bewertung von Cafés, Wirtshäusern und Restaurants oft alles andere als einig. Wie wird die massenweise Beurteilung von Lokalen zwischen gekränkter Befindlichkeit und ernst gemeinter Einschätzung von den Vertretern der Zunft eingeschätzt?

Service, Qualität der Speisen und Getränke, Freundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Interieur: Die Kriterien im Rahmen der Gastrokritik sind mannigfaltig. Auch auf Online-Plattformen. APA/ALEX HALADA

Tim Urban vom Restaurant Shanghai, das als zweiältestes Chinarestaurant Österreichs gilt und einen Steinwurf vom Stephansdom entfernt liegt, hat durchaus Verständnis dafür, dass sich Menschen über ihre Erfahrungen in Restaurants austauschen wollen. Manche würden dies wie früher sofort mit dem Servicepersonal vor Ort tun, andere senden vielleicht eine E-Mail nach dem Besuch. Seine Erfahrungen im Internet kundzutun mache es natürlich am einfachsten, dies anonym zu tun. Und rasch. Man könne auch nur einen Stern verleihen oder halt fünf. Die Frage, ob dies Segen oder Übel sei, beantwortet er mit: "Beides, das Ganze ist sowieso nicht mehr wegzudenken."

"Gerade die Lage des Restaurants macht es für Touristen interessant, sich im Vorfeld über unser Lokal zu informieren", erzählt Urban. Er schätzt die Anzahl von Bewertungen auf um die zehn Stück pro Woche. "Ich schaue hauptsächlich auf Google und Tripadvisor, es gibt aber auch eigene Plattformen nur für chinesische Restaurants." Über Lob freut sich Urban natürlich, geht die Kritik in die andere Richtung, antwortet er auf diese, sofern die Beurteilung konstruktiv war. Mehr noch: "Sollten Fehler passiert sein, finde ich es gut, dass uns diese kommuniziert werden. Manche trauen sich nicht, das vor Ort zu tun."

Weniger gut findet der Gastronom eine Erfahrung, die er erst vor wenigen Tagen machen musste. Das Restaurant Sichuan an der Alten Donau, für das Urban ebenfalls verantwortlich ist, tauchte in einem Film auf Tiktok auf, den bereits am nächsten Tag 300.000 Menschen gesehen hatten und der auch bereits 1500-mal geteilt worden war. "Der Grund für diese Anzahl war aber wohl weniger der an und für sich gut gefilmte Beitrag, sondern die Tatsache, dass die verantwortliche Person unter anderem gemeint hat, sie hätte eine Spinne im Essen gehabt. Diese war jedoch nicht zu sehen, und die Kommentare sind eigentlich eher auf unserer Seite." Monetarisierung per Klicks oder Verweildauer habe nichts mit konstruktiver Kritik zu tun. "Jemand verdient mit diesen Usern Geld, die Kritik ist aber falsch und unberechtigt." Da gehe es dann in die falsche Richtung, weg von jeglicher Seriosität, und gerade in dem geschilderten Fall wisse der Gastronom noch nicht, wie er darauf reagieren werde. Auf jeden Fall habe es ihm ein Stück weit die Augen geöffnet.

Tim Urban in seinem Restaurant Shanghai, einen Steinwurf vom Stephansdom entfernt, sieht die Sache mit der Onlinekritik zweischneidig. privat

Dem Wiener Wia z'haus in der Wieden gelingt ein Spagat, der eigentlich kaum zu schaffen ist: Die Wirtin Natascha Orlik hat es mit ihrem Lokal in der Karlsgasse 22 an die Spitze des Tripadvisor-Rankings geschafft und ist trotzdem noch für Stammgäste da. Das Wirtshaus belegt auf dem Onlineportal Platz eins unter allen 3607 Restaurants in Wien, was normalerweise ein untrügliches Zeichen für eine Touristenfalle ist, in die keine Wienerin und kein Wiener je tappen würde. Orlik dagegen wird nicht nur von den Locals für die gebackene Leber in ihrem Lokal gelobt, sondern findet auch freundliche Worte für die meist von Auswärts stammenden Onlinebewerter: "Ohne solche Bewertungen geht heute gar nix mehr. Ich sehe es ja an mir selber, weil ich lieber zu Ärzten gehe, die eine gute Onlinebewertung haben."

Man müsse aber auch etwas für diese Bewertung tun und das Level über Jahre halten, damit man die Nummer eins bleibt, meint sie. "Ich stehe seit 23 Jahren so gut wie jeden Tag im Lokal, und kein Teller geht raus, ohne dass ich ihn begutachtet hätte", sagt Orlik. Natürlich habe ihr das hervorragende Tripdavisor-Zeugnis mehr Touristen gebracht, aber warum sollte sie sich darüber beschweren. Sie schaue trotzdem noch darauf, dass die Stammgäste kommen. Wie viele Tische sie für diese reserviere, habe sie selbst in der Hand. "Es geht nur darum, die richtige Balance zu finden", ist sie überzeugt. Allerdings sei es durch die Onlinepräsenz schon üblich geworden, dass man bei ihr reserviert und schwerer einfach so vorbeikommen kann. Die Regel gelte aber für Touristen genauso wie für Einheimische.

Obwohl sie von der Topbewertung enorm profitiert, hält sie wenig davon, dass man Kritik fast nur mehr online hinterlässt und ihr seltener ins Gesicht sagt. "Man kann mir ruhig sagen, wenn etwas nicht passt. Ich halte das schon aus!"

Das Wiener Wia z'haus in 4. Bezirk



"Onlinebewertungen sind sehr wichtig für uns", sagt Felix Fuchs, Betreiber des Würstelstands Extrawürstel in der Leopoldstadt. In der Taborstraße 38 werden seit etwa einem Jahr Bosna und Käsekrainer mit Bergkäse serviert. "Wir haben länger offen als viele andere und werden als lokales Streetfood wahrgenommen, deshalb befinden sich unter unseren Kunden viele Touristinnen und Touristen", meint Fuchs. Erkennbar seien sie daran, dass sie zielgerichtet und informiert zum Stand kämen und nicht einmal die Karte studieren müssten.

Die etwas mehr als 100 Google-Bewertungen des Extrawürstels sind nahezu durchgehend positiv. Was man für gute Bewertungen tun muss? Wenn der Service freundlich sei und kleine Sonderwünsche erfüllt werden, etwa eine Bosna auf dem Teller zu servieren, sagt Felix Fuchs. Am Anfang seien neben Kritiken in den klassischen Medien auch Empfehlungen auf Social-Media-Plattformen wie Instagram ins Gewicht gefallen – wenn Influencer und Influencerinnen wie Martin Puttler zu Gast gewesen seien, habe man als neuer Betrieb davon profitiert, sagt Fuchs. (Sascha Aumüller, Anne Feldkamp, Michael Hausenblas, 14.6.2024)