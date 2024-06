Elefanten sind hochsozial, überaus intelligent und sehr kreativ. Die Dickhäuter können sich etwa selbst im Spiegel erkennen, sie trauern um verstorbene Artgenossen, führen komplexe Begrüßungsrituale durch und sind mitunter sogar gut darin, menschliche Sprache zu imitieren: Der 1990 geborene Asiatische Elefant Kosik etwa lernte in einem südkoreanischen Zoo fünf koreanische Worte. Er konnte sie so gut nachmachen, dass sie für Menschen verständlich waren. Die größten landlebenden Tiere der Welt haben sich aber nicht nur selbst in Sachen kognitiver Leistungsfähigkeit einen Namen gemacht. Sie rufen sich offenbar auch gegenseitig beim Namen, wie ein internationales Forschungsteam aktuell in Nature Ecology & Evolution berichtet.

Kommunikative Dickhäuter unterwegs im Norden Kenias. George Wittemyer

Funktionale Rufe, die etwa bestimmte Gefahren oder Futterquellen anzeigen, sind von vielen Tierarten bekannt. Diese Rufe seien aber in der Regel angeboren, sagt Studienautor Michael Pardo von der Colorado State University in Fort Collins. Die Fähigkeit, neue Laute zu erlernen und individuelle Rufnamen zu entwickeln, sei im Tierreich dagegen fast beispiellos. Namensähnliche Rufe sind zwar von Großen Tümmlern (Tursiops truncatus) und Elfenbeinsittichen (Eupsittula canicularis) bekannt. Vertreter dieser Spezies geben sich aber keine neu erdachten Namen, sondern imitieren Geräusche, die sie mit individuellen Artgenossen assoziieren.

Neue Namen

Bei Elefanten scheint das anders zu sein, wie Pardo und Kollegen berichten. "Unsere Daten deuten darauf hin, dass Elefanten sich nicht auf die Nachahmung von Rufen verlassen, um sich gegenseitig anzusprechen." Stattdessen nutzen sie willkürliche Laute, die sie dann bestimmten Tieren in der eigenen Familie zuordnen – wobei ein Tier auch mit mehreren Lauten angesprochen werden kann. Das ähnle insgesamt eher persönlichen Namen, wie sie Menschen verwenden, und könnte auf die Fähigkeit zu abstraktem Denken hinweisen, schreibt das Forschungsteam.

Die Elefantendame Margaret reagiert auf eine Aufnahme mit dem Namensruf ihrer Tochter (ab Minute 1:00). NPG Press

Für ihre Studie nutzten die Wissenschafter maschinelles Lernen. Sie analysierten Aufzeichnungen von 469 Rufen einer Gruppe von Elefantenkühen im Amboseli-Nationalpark und den Samburu- und Buffalo-Springs-Nationalreservaten in Kenia. Das Analysetool ordnete mehr als ein Viertel der Elefantenrufe konkreten Empfängern zu. Im nächsten Schritt "riefen" die Biologinnen und Biologen dann einzelne Tiere selbst beim Namen. Sie spielten 17 Elefanten Aufnahmen von Rufen vor, die andere Tiere entweder an sie oder an andere Artgenossen gerichtet hatten. Das Ergebnis: Waren sie selbst angesprochen, näherten sich die Elefanten schneller und antworteten lauter als bei Rufen, die an andere Gruppenmitglieder gerichtet waren.

Worüber sprechen Elefanten?

"Die Erkenntnis, dass Elefanten nicht einfach nur den Klang nachahmen, den sie mit einem Artgenossen verbinden, ist faszinierend", sagte Kurt Fristrup, der ebenfalls an der Studie beteiligt war und an der Colorado State University tätig ist. Womöglich sei das aber nur der Anfang: Die Fähigkeit, willkürliche Bezeichnungen für andere Individuen zu verwenden, deute darauf hin, dass Elefanten vielleicht auch andere abstrakte Bezeichnungen nutzen könnten. Um herauszufinden, ob die Dickhäuter etwa auch Nahrung, Wasser oder bestimmte Orte benennen, sei weitere Forschung nötig. (dare, 10.6.2024)