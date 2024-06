Das offizielle Stickeralbum zur Fußball-EM stammt heuer von Topps. Das finden nicht alle super. Heidi Seywald

Emil und Pauli, das ist junge Fußballleidenschaft. Die Buben dribbeln wie so oft draußen im Garten. Vergleiche mit Fußballprofis werden einander während des Kickens zugerufen, Komplimente verteilt: "Tolle Parade!". Gestritten wird natürlich auch. Da muss manchmal Papa Thomas den Schiri geben und schlichtend einschreiten. Von ihm haben die Brüder die Passion fürs runde Leder geerbt. Gilt das auch für das Sammeln von Fußball-Pickerln?

"Sammelt ihr Panini-Sticker?", frage ich also die Nachbarskinder. Die beiden schauen mich verdutzt an: "Welche Panini-Sticker?", fragt Pauli, der Jüngere, aufgeweckt. Ich muss schmunzeln: mein Fehler, alte Gewohnheit. Panini, seit Jahrzehnten quasi Synonym für Fußballsammelsticker, kam bei der EM 2024 nicht zum Zug. Die seit 1980 bestehende Exklusivpartnerschaft zwischen der in Modena ansässigen Firma und dem europäischen Fußballverband Uefa endete nämlich 2022.

Nach etwa 42 Jahren Panini-Vorherrschaft übernahm das US-amerikanische Unternehmen Topps die Herstellung und den Vertrieb exklusiver Sammelaufkleber, -karten und anderer Sammelsouvenirs für die Europameisterschaften 2024 und 2028 von der Uefa. privat

Das finden die beiden Volksschüler richtig bescheiden, wie sie mir mitteilen. Wichtige Spieler, allen voran der wohl bekannteste, Frankreichs Stürmerstar Kilian Mbappé, fehlen. "Dafür gibt es Bilder von Sehenswürdigkeiten", regt sich Emil auf. "Wer braucht denn sowas?" Als "Ersatz" für den einen oder anderen Star stehen wiederum sogenannte Legenden bereit. "Kahn statt Neuer", moniert Pauli und verdreht die Augen. Der deutsche Fußballpensionist Oliver Kahn – Torhüterlegende hin oder her – gehört seiner Meinung nach sicher nicht in dieses Album.

Eine Kostenfrage

Außerdem gibt es wegen fehlender Lizenzen bei Top-Teams wie Deutschland, Frankreich, England oder Italien weder die sonst üblichen Verbandslogos noch die jeweiligen Spieler im Nationaltrikot zu sehen. Weil die letzten drei Turnierteilnehmer erst Ende März über die Play-offs bestimmt wurden, sind auch alle anderen zu diesem Zeitpunkt noch in der Qualifikation vertretenen Nationen dabei – unter anderem gibt es deshalb Bildchen von Luxemburg, Estland oder Israel.

Ein Fauxpas, findet Thomas: "Topps hat viel zu früh mit dem Verkauf begonnen, ohne abzuwarten, welche Teams sich qualifizieren." Hundert der rund 700 Sticker haben seine Burschen, zwei Wochen vor EM-Start, allerdings schon ins Heft geklebt. Ob es mehr werden? Das lässt Thomas noch offen. Es ist auch eine Kostenfrage.

Das 88-seitige Album von Topps bietet Platz für 728 Sticker. EPA/Laurent Gillieron

Ein Tütchen mit sechs Aufklebern kostet bei Topps im (regulären) Verkauf einen Euro. Das Album gibt es im Hardcover-Stil ab 11,99 Euro. Dazu wartet man mit unzähligen Angeboten (Set, Bundle, Box etc.) auf, die mit Packerln, Pickerln, Gold-Stickern sowie einem Album um 14,99 Euro locken. Das 88-seitige Album bietet Platz für 728 Sticker. Gegenüber dem letzten WM-Album von Panini sind es um 58 mehr. Pro Team warten 18 Bilder, jeder EM-Starter, auch Österreich, erhält eine Doppelseite.

Soziale Komponente

"Ich boykottiere das", empört sich Kurt Prenner-Platzgummer, ein Sammler der ersten Stunde, am Telefon. Seit den 1970ern habe er alle zwei Jahre jeweils zur EM und WM Panini-Sticker gesammelt und auch das eine oder andere Album vollbekommen. Auch dank der einschlägigen Börsen, die er veranstaltete und wo sich Pickerl-Liebhaberinnen und -Liebhaber aus ganz Österreich, teils auch aus dem Ausland, zum fröhlichen (Aus-) Tausch trafen.

Diese soziale Komponente, beteuert der Lochauer, läge ihm besonders am Herzen: "Auch weil man die Kinder damit vom Bildschirm wegbringt." Zudem sei es ohne Tausch kaum möglich, ein Album vollzubekommen. Das schaffe man nicht. Jeder Sammler, jede Sammlerin weiß: Der Stapel der doppelten Bilder wächst proportional zu dem investierten (Taschen-)Geld. "Das ist nun einmal so, da brauchen wir nicht diskutieren."

Kurt Prenner-Platzgummer trauert dem Panini-Album nach. Heuer sammelt er nur die österreichische Nationalmannschaft. privat

Der Profisammler, der selbst mehr als 400 Panini-Sammelalben zu den unterschiedlichsten Themengebieten sein Eigen nennt, ist gut vernetzt in der Szene und berichtet: "Jeder Sammler, mit dem ich rede, sagt: Das ist heuer ein Schmarrn." Viele hätten sich das Topps-Album gleich Anfang April gekauft, schildert er, samt hunderter Sticker. Aber auf die Euphorie folgte die Ernüchterung.

Er selbst sammle dieses Mal nur die österreichische Nationalmannschaft, sonst halte er sich raus. Denn was da gerade passiere, "ist reine Geldmacherei. Brutal gesprochen", stellt Prenner-Platzgummer fest. Er bedaure jedenfalls, dass Panini nicht den Zuschlag bekommen habe, aber es sei so wie überall: Die anderen hätten halt mehr Geld geboten.

Angriff auf den Platzhirsch

Wie viel, darüber halten sich die Firmen und die Uefa bedeckt. Ausgehen darf man von einem Millionenbetrag. Nachdem Topps zum ersten Mal mitmischt, gibt es noch keine Daten zum Umsatz des US-Unternehmens. Erhoffen wird man sich bei Topps aber wohl einiges: Immerhin sind WM- und EM-Jahre die Umsatzbringer im Fußballsticker-Game. So betrug allein der Pickerl-Umsatz von Panini im WM-Jahr 2022 laut Statista rund 23 Millionen Euro. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu 2016. Damals waren es knapp 41 Millionen Euro.

Das italienische Unternehmen, 1961 gegründet, ist mit mehr als 1200 Mitarbeitenden in zwölf Tochtergesellschaften und Vertriebskanälen in mehr als 150 Ländern immer noch Marktführer. Aber die Luft wird dünner. Was das Unternehmen nicht kalt lassen dürfte, ist, dass der US-amerikanische Sportartikelkonzern Fanatics, zu dem Topps mittlerweile gehört, zum Angriff auf den Platzhirsch geblasen hat.

Der Griff nach der EM war nur eine Schlacht, die Panini vorerst verloren hat. Die Italiener waren eigentlich drauf und dran, in den USA Fuß zu fassen, und produzierten bislang die Sammelkarten der Basketballliga NBA. Doch Fanatics machte das bessere Angebot und wird ab nächstem Jahr die Basketballkarten liefern. Vor dem Hintergrund, dass Panini Fanatics in den USA verklagt hat, scheint sich da ein Wirtschaftsthriller um einen Milliardenmarkt anzubahnen.

Tatsächlich ist auch Topps nicht unbeleckt in Sachen Sammelbildchen. Bekannt wurde die Firma, Gründungsjahr 1938, durch den Bazooka-Kaugummi. Der wurde ein voller Erfolg, nicht zuletzt deshalb, weil die Süßigkeit mit einem Sammelbild umwickelt war – für viele Kinder Grund genug, ihr Taschengeld dafür auszugeben. 1950 entschied sich Topps dann dazu, statt der Papier-Sammelbilder auch sogenannte Trading-Cards zu vermarkten, anfangs mit Westernmotiven und Motiven von Fernsehstars, ab 1952 kamen dann die ersten Baseballkarten.

Marketing-Tool

Die Idee, das Sammelbild als Marketing-Tool einzusetzen, ist allerdings noch deutlich älter und geht zurück auf einen Schokoladenhersteller zurück: Franz Stollwerck produzierte bereits ab 1840 "Bilder-Chocolade" oder "Photographie-Chocolade", wie der deutsche Marketing-Experte Marcus Bartelt in einem Blog-Beitrag festhält. Die Stollwerck-Bilder seien seit ihrer Entstehung um 1840 bis heute begehrte Sammelobjekte, erklärt er.

Die Werbung mit den Bildern funktionierte also schon damals hervorragend und immer mehr Anbieter fügten ihren Produkten Sammelbilder bei, etwa bei Schokolade, Margarine, Schuhcreme, Kaffee, Zigaretten und Zigarren. Die Auflagen erreichten teilweise Milliardenhöhe, schreibt Bartelt, auch kamen immer mehr illustrierte Alben zum Einkleben der Bilder heraus. Teilweise war das Werbemittel "Sammelkarte" beliebter als das Produkt selbst.

Sticker-Kampagne von Adeg (Rewe): Kundinnen und Kunden werden dadurch wieder ins Geschäft gelockt. REWE Großhandel GmbH /Martin Hörmandinger/2024 MARVEL

Ein Phänomen, das man noch heute in abgewandelter Form beobachten kann. So rufen Supermarktketten die "Stickermania" (Spar) aus oder locken mit Superhelden-Sammelalben (Adeg).

Was macht Stickeralben zu einem nahezu perfekten Marketing-Tool? "Hier spielen gleich mehrere Effekte eine Rolle", erklärt Roland Schroll, Marketingexperte an der Uni Innsbruck, "auch wenn nicht immer alle gleich stark vorhanden sind." Wenn andere auch sammeln, dann ergebe sich ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Man käme ins Gespräch, teile Erfolge, tausche Pickerl aus. "Findet man noch fehlende Sticker, so stellt sich ein positives Gefühl des Erfolgs ein", sagt Schroll. "Findet man wertvolle Sticker, dann steigert das das Selbstwertgefühl."

Die EM verlängern

Den Nostalgieeffekt verortet Schroll weniger bei Supermarktketten, eher bei Panini und Co: "So mancher (ältere) Sammler fühlt sich an die eigene Kindheit erinnert", sagt er. Dann wäre da noch der Faktor Abenteuer: "Die Suche nach speziellen oder fehlenden Stickern kann wie ein Abenteuer werden, mit allen positiven, aufregenden Gefühlen – Spannung, Enttäuschung, Hoffnung, Erfolg etc.", sagt der Experte.

Während Supermärkte auf diese Weise versuchen, sich zu differenzieren und Kundinnen und Kunden (vielfach über den Umweg ihrer Kinder) wieder ins Geschäft zurück zu locken, ginge es bei Veranstaltungen wie der EM darum, das Event zusätzlich zu vermarkten und zu verlängern. Für den Sammler, die Sammlerin beginne die Euro quasi schon früher und werde so prolongiert. "Im Marketing nennt man das 'pre-consumption phase'", erklärt Schroll.

Die Unternehmen machen sich in diesem Zusammenhang auch einen interessanten psychologischen Effekt zunutze, ergänzt Schroll: "Die Forschung zeigt, dass wir unvollständige Dinge nicht mögen, sie erzeugen in uns ein Gefühl des Unwohlseins. Wir sind also motiviert, Dinge zu vervollständigen oder abzuschließen." Interessanterweise sei der Effekt stärker, je näher wir dem Ziel kommen. Deshalb würden Firmen wie Panini oder Topps die ersten Sticker auch verschenken, um die Kundschaft quasi anzufixen. In Fachkreisen spreche man auch vom "starting problem".

Das Verlangen, das 88 Seiten starke, mit über 700 Stickern glänzende Album zu füllen, bleibt daher für viele riesengroß. Dass man sich nun mit Begriffen und Kategorien wie "Top XI", "Captains", "Players to Watch", "Team Logos" oder "Euro-Legends" beschäftigen muss, dient nicht nur dem Geschäftssinn, sondern soll Sammler und Fans (nach US-Vorbild) noch mehr in den Bann ziehen.

"Das hätte es nicht gebraucht"

Mit diesem Hintergrundwissen: Sammelt der Assistenz-Professor selbst auch? Als Kind habe er Panini-Sticker gesammelt, sagt Schroll. Aus Nostalgiegründen habe er bei der letzten Euro noch einmal damit angefangen: "Ich habe dann aber aufgehört, weil es meiner Meinung heutzutage fast nur mehr darum geht, möglichst viel Profit zu machen", gibt er zu Protokoll.

So werde jedes Mal die Anzahl der Sticker künstlich erhöht, um mehr Umsatz zu machen. Seine Beobachtung: "Ganz extrem ist es dieses Jahr mit Topps." Es sei fast schon absurd, wie viele Karten es gebe und was sich das Unternehmen alles einfallen lasse, um noch mehr Sticker (und andere Karten) zu produzieren. "Das hat mir den Spaß an der Sache verdorben."

Bei aller Kritik an den US-Amerikanern muss der Fairness halber auch gesagt werden: Panini hat es über die Jahre nicht anders gemacht. Das muss selbst ein Fan wie Kurt Prenner-Platzgummer zugeben: "Panini hat auch vieles rausgebracht, wo ich sagen muss: Das hätte es nicht gebraucht." Die Italiener hätten die Anzahl der Sticker von Großevent zu Großevent weiter hinaufgeschraubt, von anfangs 300 auf über 600 Sticker pro Album.

Herz statt Kommerz

Die Kommerzialisierung ihres Lieblingssports brachte auch ein paar Schweizer Fußball- und Designfans 2008 auf die Idee, ein eigenes Sammelalbum ins Leben zu rufen, das "Tschutti Heftli". "Ein Projekt, das von Leidenschaft und Herzblut geprägt ist", wie Gründer Silvan Glanzmann sagt. Das er aber nicht als Gegenentwurf zu Panini gesehen haben möchte, sondern als Zeichen gegen die Marketingmaschinerie, zu der der Fußball in den Augen vieler verkommen ist.

"Tschutti" kommt von "tschutten", was die Schweizer vom englischen "to shoot" ableiten – gemeint ist also kicken. Und "Heftli" erklärt sich von selbst. In dieses "Heftli" können "Bildli" eingeklebt werden, wie bei Topps oder Panini. Mit dem Unterschied, dass die Porträts der Fußballer nicht fotografiert sind, sondern jedes Team von einer anderen Künstlerin, einem anderen Künstler gestaltet wurde, erklärt Glanzmann. Die 24 Teams der Endrunde präsentierten sich so auch 2024 wieder als ein "vielfältiges Potpourri moderner Porträtillustration", wie es heißt.

Ins "Tschutti Heftli" können "Bildli" eingeklebt werden wie bei Topps oder Panini. Tschutti Heftli

Die Bilder unterscheiden sich gewaltig von den immer gleichen, uniformen Fotos der Fußballstars in den herkömmlichen Sammelalben. Manche Interpretationen wirken wie eine Karikatur des jeweiligen Spielers, manche sind fotorealistisch gezeichnet, andere werden zu Skulpturen: etwa der französische Mittelstürmer Olivier Giroud, dessen Kopf eine Blumenvase aus Ton ist, Trockenblumen inklusive.

Was sagen die Spieler selbst zu den Porträts? Viele von ihnen sind bekanntermaßen eitel. "Wir haben bisher wenig Rückmeldungen von Spieler*innen bekommen. Die, die wir hatten, waren jedoch durchwegs positiv oder amüsiert", sagt Glanzmann dazu und hält wohl nicht ohne Augenzwinkern fest: "Grundsätzlich ist es ja eine Ehre, von unseren tollen Künstler*innen porträtiert zu werden."

Kommen bei Kindern wohl weniger gut an: die künstlerisch interpretierten Fußballer-Porträts im "Tschutti Heftli". Tschutti Heftli

Ob Emil und Pauli diese Einschätzung teilen würden? Wohl eher nicht. Zielgruppe seien eindeutig Erwachsene, die nach einer Alternative zu Topps bzw. Panini suchen. Kinder könnten seiner Erfahrung nach wenig mit der künstlerischen Interpretation anfangen, gibt Glanzmann zu.

Prinzipiell wolle man mit dem Projekt, getragen vom gleichnamigen Verein, nicht den großen Reibach machen, liest man auf der Website von "Tschutti Heftli". Man wolle das Motto "Fußball ist für alle da" mit Leben füllen und das Verbindende des Sports in den Vordergrund stellen. Das Album und die Sticker gibt es auch in Österreich zu kaufen. Vertrieben wird es von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen. Diese erhalten durch das gemeinnützige Unternehmen Job-Transfair Unterstützung bei der Suche nach einem neuen, dauerhaften Job. Ein Sammelalbum mit Mehrwert also. (Markus Böhm, 15.6.2024)