Jetzt anhören: Der Tag nach der Europawahl zeigt, wie erfolgreich die rechten Parteien in Europa wirklich sind. Was haben sie jetzt vor?

Am Ende war's bei der EU-Wahl doch knapper als gedacht: Aus dem prognostizierten Erdrutschsieg der FPÖ wurde ein knapper Vorsprung auf die ÖVP, dicht gefolgt von der SPÖ. Und doch: Zum ersten Mal steht eine rechtspopulistische Partei auf Platz eins in ganz Österreich. Und sie ist damit in Europa nicht allein.

In unzähligen europäischen Ländern haben rechte Parteien triumphiert und teilweise Regierungsparteien oder Koalitionspartner in den Schatten gestellt. Im heutigen Podcast spricht Europakorrespondent Thomas Mayer darüber, ob die Rechten Europa jetzt auf den Kopf stellen und ob das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Job kosten könnte. (red, 10.06.2024)