Patrick Pentz war in Leverkusen nur Ersatz, in Bröndby reifte er zum Stammgoalie. REUTERS/David W Cerny

Bröndby – Patrick Pentz hat wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft seine sportliche Zukunft geregelt. Der 27-Jährige, der wohl als Österreichs Nummer eins ins EM-Turnier geht, wechselte fix von Bayer Leverkusen zu Bröndby und unterschrieb beim dänischen Meister einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Pentz war im vergangnen Sommer von Leverkusen für eine Saison an Bröndby verliehen worden und wurde vom neuen deutschen Meister nun fix abgegeben. "Patrick Pentz hat maßgeblichen Anteil an unseren guten Ergebnissen in der abgelaufenen Saison und hat mit seiner positiven und professionellen Einstellung sowohl bei Fans als auch bei Mitspielern viele Herzen gewonnen, sodass alle Parteien mit einem fixen Vertrag sehr zufrieden sind", erklärte Bröndbys Fußballdirektor Carsten V. Jensen.

Der Salzburger war im Jänner 2023 von Stade Reims nach Leverkusen gewechselt, musste sich aber mit der Rolle des Ersatztorhüters begnügen und kam in der deutschen Bundesliga nicht zum Einsatz. Bei Bröndby wurde Pentz zum Stammtorhüter und übernahm auch im ÖFB-Nationalteam nach der Verletzung von Alexander Schlager den Platz im Tor.

"Wir wollen jede Saison an der Spitze in Dänemark mitspielen, und die Vereinbarung mit Patrick unterstreicht diesen Fokus. Seine Leistungen in der letzten Saison sprechen für sich, da hat er ein wirklich hohes Niveau gezeigt und war in meinen Augen der beste Torhüter der Superliga", sagte Jensen. (APA, 10.6.2024)